Nissan'ın en ucuz elektriklisi Pixo tanıtıldı: LFP batarya, 259 km menzil

Renault ile ortaklaşa geliştirilen ve yeni Twingo'yu temel alan Pixo, Fransa yerine Renault'nun Slovenya’daki Novo Mesto tesislerinde üretilecek. Araç için müşteri teslimatlarının 2027 yılının başlarında başlaması planlanırken, pazara özel kesin fiyatlar Aralık ayında açıklanacak. Ancak referans olması açısından ikizi Twingo'nun fiyatı yaklaşık 20 bin eurodan başlıyor.
Nissan’da bir ilk: LFP batarya ve 259 km WLTP menzili
- 60 kW (80 hp) güç üreten elektrik motoru.
- 27.5 kWsa LFP batarya paketi.
- Şehir içi kullanım için 259 km WLTP sürüş menzili.
- Standart olarak sunulan 50 kW DC hızlı şarj ile %15’ten %80 doluluğa ulaşmak yaklaşık 28 dakika sürüyor. Ev ve iş yeri şarjları için ise 11 kW AC şarj desteği standart geliyor.
Nissan Pixo boyutları ve bagaj hacmi
Entegre Google Gemini yapay zeka desteği
Pixo’nun teknoloji tarafındaki en dikkat çekici sürprizi ise multimedya sistemine doğrudan entegre edilen Google ve Gemini yapay zeka altyapısı oldu. Sürücüler, sezgisel sesli komutlar, gerçek zamanlı rota planlama ve şarj noktası navigasyonu için Gemini’den doğrudan destek alabilecek. Ayrıca araçta e-Pedal (tek pedalla sürüş) teknolojisi, şerit takip sistemi ve otomatik acil frenleme gibi gelişmiş ADAS güvenlik donanımları yer alıyor.
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