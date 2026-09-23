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    Nissan'ın en ucuz elektriklisi Pixo tanıtıldı: LFP batarya, 259 km menzil

    Nissan, merakla beklenen A segmenti elektrikli şehir otomobili Pixo’yu bugün resmen tanıttı. LFP bataryaya ve dahili Gemini yapay zekasına sahip olan araç 2027 başında yollara çıkıyor.

    Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni elektrikli Nissan Pixo, bugün düzenlenen resmi lansmanla tüm teknik detaylarıyla tanıtıldı. Nissan’ın “Günlük Yaşam İçin Mobilite Zekası" vizyonunun en yeni üyesi olan A segmenti şehir otomobili, doğrudan Avrupa şehirlerinin dar sokakları ve yoğun trafiği hedef alınarak geliştirildi.

    Renault ile ortaklaşa geliştirilen ve yeni Twingo'yu temel alan Pixo, Fransa yerine Renault'nun Slovenya’daki Novo Mesto tesislerinde üretilecek. Araç için müşteri teslimatlarının 2027 yılının başlarında başlaması planlanırken, pazara özel kesin fiyatlar Aralık ayında açıklanacak. Ancak referans olması açısından ikizi Twingo'nun fiyatı yaklaşık 20 bin eurodan başlıyor.

    Nissan’da bir ilk: LFP batarya ve 259 km WLTP menzili

    Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pixo, Avrupa'da satılan bir Nissan modelinde ilk kez kullanılan LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Aracın açıklanan resmi teknik verileri şu şekilde:
    • 60 kW (80 hp) güç üreten elektrik motoru.
    • 27.5 kWsa LFP batarya paketi.
    • Şehir içi kullanım için 259 km WLTP sürüş menzili.
    • Standart olarak sunulan 50 kW DC hızlı şarj ile %15’ten %80 doluluğa ulaşmak yaklaşık 28 dakika sürüyor. Ev ve iş yeri şarjları için ise 11 kW AC şarj desteği standart geliyor.

    Nissan Pixo boyutları ve bagaj hacmi

    Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sadece 3.796 mm uzunluğa ve 2.492 mm aks mesafesine sahip olan Pixo, 9.9 metrelik dönüş çapı ile tam bir şehir içi elektrikli mobilite çözümü. Kompakt boyutlarına rağmen kabin pratikliğinden ödün vermeyen araç; arka koltuklar dik konumdayken 356 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu alan 1.221 litreye kadar çıkıyor.

    Entegre Google Gemini yapay zeka desteği

    Pixo’nun teknoloji tarafındaki en dikkat çekici sürprizi ise multimedya sistemine doğrudan entegre edilen Google ve Gemini yapay zeka altyapısı oldu. Sürücüler, sezgisel sesli komutlar, gerçek zamanlı rota planlama ve şarj noktası navigasyonu için Gemini’den doğrudan destek alabilecek. Ayrıca araçta e-Pedal (tek pedalla sürüş) teknolojisi, şerit takip sistemi ve otomatik acil frenleme gibi gelişmiş ADAS güvenlik donanımları yer alıyor.

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