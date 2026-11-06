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    Yeni Nissan Primastar Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Nissan Türkiye, yeni Primastar ailesini kullanıcılarla buluşturuyor. Panelvan, Combi Van ve Combi olmak üzere üç farklı versiyonla gelen Primastar fiyat listesi ve özellikleri haberimizde:

    Yeni Nissan Primastar Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Nissan Türkiye, hafif ticari araç gamını Primastar ile genişletiyor. Orta boy ticari araç segmentinde konumlanan Primastar; kargo, lojistik, turizm, personel taşımacılığı ve atölye işleri gibi farklı ihtiyaçlara yönelik üç kasa tipiyle, 1.580.000 TL'den başlayan anahtar teslim lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu. Nissan Primastar, 9 Kasım haftasından itibaren tüm Türkiye yetkili satıcılarında yerini alacak.

    Ticari müşteriye özel finansman

    Lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi müşteriler, Koç Finansman ve Garanti BBVA iş birliğiyle 1.200.000 TL'ye 12 ay vadede %0 faiz oranıyla Primastar sahibi olabiliyor.

    5 yıl garanti

    Yeni Nissan Primastar Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Primastar, 5 yıl veya 160.000 km garanti ile sunuluyor. 20.000 km veya yılda bir yapılan periyodik bakım aralığı, aracın yolda geçirdiği süreyi uzatıp işletme maliyetini düşürüyor. Primastar, ayrıca Euro NCAP'in ticari araç güvenlik değerlendirmesinde altın derece aldı. Model; akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı şerit takip asistanı, akıllı yorgunluk algılama sistemi, trafik işareti algılama sistemi ve akıllı hız limit uyarısı gibi sürüş destek sistemleriyle sunuluyor.

    Her işe uygun üç seçenek

    6.7 m3 yük hacmi, 1251 kg’e kadar taşıma kapasitesi ve 2937 mm yükleme uzunluğuyla 3 adet Euro paleti taşıyabilen Primastar Panelvan; gıda dağıtımı, kargo ve beyaz eşya lojistiği için tasarlandı. Sürgülü yan kapı ve 180 derece açılan arka kapılar yüklemeyi kolaylaştırıyor.

    Primastar Combi Van, sürücü hariç 5 kişilik konfigüre edilebilir oturma düzeni ve 4 m3 yük alanıyla mobilya, tekstil ve teknik servis gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için binek araç seviyesinde konfor sunuyor.

    Yeni Nissan Primastar Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Primastar Combi ise 8+1 konfigüre edilebilir oturma düzeni ve 9 ileri otomatik şanzımanı ile turizm transferi, personel servisi ve aile kullanımı için ideal. Arka yolcu klima çıkışları ve geniş cam alanı yolcu konforunu artırıyor.

    Motor ve donanım

    Primastar'da 2.0 litrelik dizel motor 150-170 hp güç ve 350-380 Nm tork üretiyor. Şanzıman seçenekleri arasında 6 ileri manuel ve 9 ileri otomatik bulunuyor. Kabinde 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri sunuluyor. Primastar Combi araçlarda ayrıca kablosuz şarj, ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi de sunuluyor.

    Fiyat listesi

    Nissan Primastar fiyat listesi🚙(Kasım 2026)
    Versiyon Motor Liste fiyatı Lansman fiyatı
    Primastar Panelvan Acenta 150 hp / 6 ileri manuel 1.970.000 TL 1.580.000 TL
    Primastar Combi Van Tekna 150 hp / 6 ileri manuel 2.410.000 TL 1.968.300 TL
    Primastar Combi Tekna 170 hp / 9 ileri otomatik 2.810.000 TL 2.348.300 TL

     

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