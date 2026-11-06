Yeni Nissan Primastar Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Yapay Zeka Özeti:
- Nissan, yeni hafif ticari araç modeli Primastar’ı Türkiye’de satışa sundu. Panelvan, Combi Van ve Combi seçenekleriyle gelen araç, 2.0 litrelik güçlü dizel motoruyla öne çıkıyor. Euro NCAP güvenlik testinden altın derece alan model; 5 yıl garanti, faizsiz kredi imkanı ve geniş yükleme kapasitesiyle farklı ticari ihtiyaçlara yanıt veriyor. Lansmana özel 1 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatlarla sunulan model, yetkili satıcılarda müşterilerini bekliyor.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Ticari müşteriye özel finansman
Lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi müşteriler, Koç Finansman ve Garanti BBVA iş birliğiyle 1.200.000 TL'ye 12 ay vadede %0 faiz oranıyla Primastar sahibi olabiliyor.
5 yıl garanti
Her işe uygun üç seçenek
6.7 m3 yük hacmi, 1251 kg’e kadar taşıma kapasitesi ve 2937 mm yükleme uzunluğuyla 3 adet Euro paleti taşıyabilen Primastar Panelvan; gıda dağıtımı, kargo ve beyaz eşya lojistiği için tasarlandı. Sürgülü yan kapı ve 180 derece açılan arka kapılar yüklemeyi kolaylaştırıyor.
Primastar Combi Van, sürücü hariç 5 kişilik konfigüre edilebilir oturma düzeni ve 4 m3 yük alanıyla mobilya, tekstil ve teknik servis gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için binek araç seviyesinde konfor sunuyor.
Motor ve donanım
Primastar'da 2.0 litrelik dizel motor 150-170 hp güç ve 350-380 Nm tork üretiyor. Şanzıman seçenekleri arasında 6 ileri manuel ve 9 ileri otomatik bulunuyor. Kabinde 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri sunuluyor. Primastar Combi araçlarda ayrıca kablosuz şarj, ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi de sunuluyor.
Fiyat listesi
|Versiyon
|Motor
|Liste fiyatı
|Lansman fiyatı
|Primastar Panelvan Acenta
|150 hp / 6 ileri manuel
|1.970.000 TL
|1.580.000 TL
|Primastar Combi Van Tekna
|150 hp / 6 ileri manuel
|2.410.000 TL
|1.968.300 TL
|Primastar Combi Tekna
|170 hp / 9 ileri otomatik
|2.810.000 TL
|2.348.300 TL
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