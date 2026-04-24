Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni OMODA 5 fiyatında indirim: 1.999.000 TL'ye satılıyor

    Kısa sürede hem küresel pazarda hem de Türkiye'de görülen ilgiden memnun olan OMODA & JAECOO, 1 milyonuncu satış başarısını Türkiye'de fiyat avantajı sunarak kutlamak istiyor.

    OMODA & JAECOO, küresel pazarda ulaştığı 1 milyon adetlik satış başarısını kutlamak için OMODA 5 modelinde indirime gitti. Yeni OMODA 5 nisan ayında 1.999.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Model, geçen ay 2.120.000 TL'den satışa sunulmuştu.

    Markaya göre OMODA 5, güncellenen fiyatıyla artık çok daha erişilebilir bir noktaya konumlanıyor. Artan talep ve yüksek satış performansını kullanıcı lehine çevirmeyi tercih eden marka, bu hamlesiyle premium donanımı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

    OMODA 5 özellikleri

    Yeni OMODA 5, dinamik tasarım detaylarıyla segmentinde fark yaratıyor. Nokta-matris ön ızgara, bölünmüş far yapısı ve fastback formuyla sportif bir duruş sergileyen model; yüzer tavan tasarımı ve 18 inçlik özel jantlarıyla stil sahibi kullanıcıları hedef alıyor.

    İç mekânda sunulan çift 12.3 inç ekran, Qualcomm 8155 işlemci, 64 renkli ambiyans aydınlatma ve gelişmiş sesli komut sistemi, sürüş deneyimini daha sezgisel ve keyifli hale getiriyor. ADAS 4.0 sürüş destek sistemleri ve 5 yıldızlı güvenlik seviyesiyle güvenliği ön planda tutan model, premium detaylarla desteklenen konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

    1.6 litrelik turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonuyla 145 hp güç ve 275 Nm tork üreten OMODA 5, performans ve verimlilik arasında dengeli bir sürüş karakteri sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apartman otopark anlaşmazlığı kendi aracımla nakliye yapmak istiyorum kol nasıl kırılır citroen c4x 1.2 puretech yorum almanya ikinci el eşya sitesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone Air
    Apple iPhone Air
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum