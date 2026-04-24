Yeni OMODA 5 fiyatında indirim: 1.999.000 TL'ye satılıyor

OMODA & JAECOO, küresel pazarda ulaştığı 1 milyon adetlik satış başarısını kutlamak için OMODA 5 modelinde indirime gitti. Yeni OMODA 5 nisan ayında 1.999.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Model, geçen ay 2.120.000 TL'den satışa sunulmuştu.

Markaya göre OMODA 5, güncellenen fiyatıyla artık çok daha erişilebilir bir noktaya konumlanıyor. Artan talep ve yüksek satış performansını kullanıcı lehine çevirmeyi tercih eden marka, bu hamlesiyle premium donanımı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

OMODA 5 özellikleri

Yeni OMODA 5, dinamik tasarım detaylarıyla segmentinde fark yaratıyor. Nokta-matris ön ızgara, bölünmüş far yapısı ve fastback formuyla sportif bir duruş sergileyen model; yüzer tavan tasarımı ve 18 inçlik özel jantlarıyla stil sahibi kullanıcıları hedef alıyor.

İç mekânda sunulan çift 12.3 inç ekran, Qualcomm 8155 işlemci, 64 renkli ambiyans aydınlatma ve gelişmiş sesli komut sistemi, sürüş deneyimini daha sezgisel ve keyifli hale getiriyor. ADAS 4.0 sürüş destek sistemleri ve 5 yıldızlı güvenlik seviyesiyle güvenliği ön planda tutan model, premium detaylarla desteklenen konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

1.6 litrelik turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonuyla 145 hp güç ve 275 Nm tork üreten OMODA 5, performans ve verimlilik arasında dengeli bir sürüş karakteri sunuyor.

