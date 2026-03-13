    Yeni OMODA 5 satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve detayları

    Çin merkezli OMODA & JAECOO’nun yeni modeli OMODA 5, beklendiği gibi Mart ayında Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni OMODA 5 Türkiye'ye Ultima paketiyle giriş yaptı.

    Çin merkezli OMODA & JAECOO’nun yeni modeli OMODA 5, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Şubat ayında Çin’in Wuhu limanından yola çıkan araç, “Art in Motion” tasarım dilini koruyor ve matris desenli elmas ızgara ile öne çıkıyor. Araç, daha çok şehir içinde kullanım ve genç kullanıcıları hedefleyen bir tasarıma sahip.

    Yeni OMODA 5 fiyatı

    OMODA 5, Türkiye’de Ultima donanım seviyesi ile satışa sunuluyor. Resmi fiyat listesine göre aracın anahtar teslim tavsiye edilen fiyatı 2.120.000 TL.

    Tasarım ve iç mekan

    OMODA 5’in tasarımı, fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlamayı hedefliyor. Ön ızgara, T formundaki gündüz farları ve arka spoyler aracın dış görünümündeki detaylar olarak öne çıkıyor. İç mekânda çift 12,3 inç LCD ekran yer alıyor ve dokunmatik ekran üzerinden kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay desteği sağlanıyor. 50W kablosuz hızlı şarj ve 540° panoramik kamera sistemi de araçta yer alıyor, bu özellikler sürüş ve park işlemlerini kolaylaştırıyor. Ön koltuklar elektrikli ve hafızalı şekilde ayarlanabiliyor. Kabinde ayrıca panoramik cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve Sony hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

    Performans

    Araçta 1.6 TGDI turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) bulunuyor. Motor, 145 hp güç ve 275 Nm tork üretiyor. Araçta 0-100 km/s hızlanması 10,1 saniye ve karma yakıt tüketimi 7 litre/100 km seviyesinde. Araç boyutları 4447x1824x1588 mm, aks mesafesi 2610 mm ve bagaj hacmi 442 litre.

    Araçta Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik sertifikası bulunuyor. Ayrıca firma verilerine göre aracın gövdesinde %78 yüksek dayanımlı çelik yer alıyor. Güvenlik açısından araçta 7 hava yastığı ve 19 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) mevcut. Bu sistemler sürüş sırasında sürücüyü uyarıyor ve destek sağlıyor.

    OMODA 5 öne çıkan özellikler:

    • 1.6 TGDI turbo benzinli motor
    • 4447x1824x1588 mm
    • 2610 mm aks mesafesi
    • 145 hp/275 Nm 1.6T motor + 7DCT
    • 10,1 saniye 0-100 km/s
    • 442 litre bagaj hacmi
    • 7 lt/100 km karma yakıt tüketimi
    • Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS)
    • Elektrikli ve hafızalı koltuklar
    • Euro NCAP 5 yıldız
    • Standart 7 hava yastığı
    • 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi
    erhanakansel 7 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 7 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

