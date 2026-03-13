Yeni OMODA 5 satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve detayları

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli OMODA & JAECOO’nun yeni modeli OMODA 5, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Şubat ayında Çin’in Wuhu limanından yola çıkan araç, “Art in Motion” tasarım dilini koruyor ve matris desenli elmas ızgara ile öne çıkıyor. Araç, daha çok şehir içinde kullanım ve genç kullanıcıları hedefleyen bir tasarıma sahip.

Yeni OMODA 5 fiyatı

OMODA 5, Türkiye’de Ultima donanım seviyesi ile satışa sunuluyor. Resmi fiyat listesine göre aracın anahtar teslim tavsiye edilen fiyatı 2.120.000 TL.

Tasarım ve iç mekan

Tam Boyutta Gör OMODA 5’in tasarımı, fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlamayı hedefliyor. Ön ızgara, T formundaki gündüz farları ve arka spoyler aracın dış görünümündeki detaylar olarak öne çıkıyor. İç mekânda çift 12,3 inç LCD ekran yer alıyor ve dokunmatik ekran üzerinden kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay desteği sağlanıyor. 50W kablosuz hızlı şarj ve 540° panoramik kamera sistemi de araçta yer alıyor, bu özellikler sürüş ve park işlemlerini kolaylaştırıyor. Ön koltuklar elektrikli ve hafızalı şekilde ayarlanabiliyor. Kabinde ayrıca panoramik cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve Sony hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

Performans

Tam Boyutta Gör Araçta 1.6 TGDI turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) bulunuyor. Motor, 145 hp güç ve 275 Nm tork üretiyor. Araçta 0-100 km/s hızlanması 10,1 saniye ve karma yakıt tüketimi 7 litre/100 km seviyesinde. Araç boyutları 4447x1824x1588 mm, aks mesafesi 2610 mm ve bagaj hacmi 442 litre.

Araçta Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik sertifikası bulunuyor. Ayrıca firma verilerine göre aracın gövdesinde %78 yüksek dayanımlı çelik yer alıyor. Güvenlik açısından araçta 7 hava yastığı ve 19 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) mevcut. Bu sistemler sürüş sırasında sürücüyü uyarıyor ve destek sağlıyor.

OMODA 5 öne çıkan özellikler:

1.6 TGDI turbo benzinli motor

4447x1824x1588 mm

2610 mm aks mesafesi

145 hp/275 Nm 1.6T motor + 7DCT

10,1 saniye 0-100 km/s

442 litre bagaj hacmi

7 lt/100 km karma yakıt tüketimi

Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS)

Elektrikli ve hafızalı koltuklar

Euro NCAP 5 yıldız

Standart 7 hava yastığı

19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: