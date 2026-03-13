Yeni OMODA 5 satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve detayları

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Çin merkezli OMODA & JAECOO’nun yeni modeli
OMODA 5, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Şubat ayında Çin’in Wuhu limanından yola çıkan araç, “ Art in Motion” tasarım dilini koruyor ve matris desenli elmas ızgara ile öne çıkıyor. Araç, daha çok şehir içinde kullanım ve genç kullanıcıları hedefleyen bir tasarıma sahip. Yeni OMODA 5 fiyatı
OMODA 5, Türkiye’de
Ultima donanım seviyesi ile satışa sunuluyor. Resmi fiyat listesine göre aracın anahtar teslim tavsiye edilen fiyatı 2.120.000 TL. Tasarım ve iç mekan
Tam Boyutta Gör
OMODA 5’in tasarımı, fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlamayı hedefliyor. Ön ızgara, T formundaki gündüz farları ve arka spoyler aracın dış görünümündeki detaylar olarak öne çıkıyor. İç mekânda
çift 12,3 inç LCD ekran yer alıyor ve dokunmatik ekran üzerinden kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay desteği sağlanıyor. 50W kablosuz hızlı şarj ve 540° panoramik kamera sistemi de araçta yer alıyor, bu özellikler sürüş ve park işlemlerini kolaylaştırıyor. Ön koltuklar elektrikli ve hafızalı şekilde ayarlanabiliyor. Kabinde ayrıca panoramik cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve Sony hoparlörlü ses sistemi bulunuyor. Performans
Tam Boyutta Gör
Araçta
1.6 TGDI turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) bulunuyor. Motor, 145 hp güç ve 275 Nm tork üretiyor. Araçta 0-100 km/s hızlanması 10,1 saniye ve karma yakıt tüketimi 7 litre/100 km seviyesinde. Araç boyutları 4447x1824x1588 mm, aks mesafesi 2610 mm ve bagaj hacmi 442 litre.
Araçta
Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik sertifikası bulunuyor. Ayrıca firma verilerine göre aracın gövdesinde %78 yüksek dayanımlı çelik yer alıyor. Güvenlik açısından araçta 7 hava yastığı ve 19 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) mevcut. Bu sistemler sürüş sırasında sürücüyü uyarıyor ve destek sağlıyor.
OMODA 5 öne çıkan özellikler:
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur