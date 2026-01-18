Yeni ön tasarımıyla iPhone 18 Pro bir videoda ortaya çıktı

Dynamic Island yerini kamera deliğine bırakabilir
İlk bakışta en dikkat çekici değişiklik cihazın ön yüzünde görülüyor. Apple, uzun süredir kullandığı hap şeklindeki Dynamic Island tasarımını nihayet küçültmeye hazırlanıyor. Face ID bileşenleri ekran altına taşınarak ön yüzde sadece kamera deliğinin yer alacağı söyleniyor. Daha da ilginci, Apple'ın ön kamerayı sol tarafa taşıyacağı iddia ediliyor.
Arka tarafta ise daha teknik iyileştirmeler söz konusu. Prosser’a göre iPhone 18 Pro’nun ana kamerası değişken diyafram sistemine sahip olabilir. Mevcut iPhone’larda alan derinliği büyük ölçüde yazılımla simüle edilirken, değişken diyafram sayesinde lens fiziksel olarak ışık miktarını ayarlayabilecek. Bu da daha doğal arka plan bulanıklığı ve düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar anlamına geliyor. Ancak bu özelliğin tüm modellere gelmeyebileceği de belirtiliyor. Prosser, değişken diyaframlı kameranın yalnızca daha büyük olan iPhone 18 Pro Max’e özel olabileceğini söylüyor.
Donanım tarafında iPhone 18 Pro’nun Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. Bununla birlikte, uzun süredir konuşulan Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modemine geçiş de önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Küçük ama dikkat çekici bir başka değişiklik ise kamera kontrol tuşunda olabilir. Apple, mevcut kapasitif algılama teknolojisini bırakıp daha basit, basınca duyarlı bir mekanizmaya geçmeyi planlıyor.
Elbette bunların hiçbiri henüz resmiyet kazanmış değil. Apple, iPhone 18 serisini tanıtmadan önce planlarında değişiklik yapabilir. Yine de bu render görüntüleri, şirketin yeni nesil iPhone modellerinin nasıl görünebileceğine dair ipuçları veriyor.