Yeni ön tasarımıyla iPhone 18 Pro bir videoda ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro'nun tanıtılmasına aylar olmasına rağmen söylentiler gelmeye devam ediyor. Front Page Tech’ten Jon Prosser, bugün paylaştığı videoda iPhone 18 Pro’ya ait olduğu iddia edilen tasarım değişikliklerini ve bordo, kahverengi ile mor olmak üzere üç yeni renk seçeneğini gösterdi.

Dynamic Island yerini kamera deliğine bırakabilir

İlk bakışta en dikkat çekici değişiklik cihazın ön yüzünde görülüyor. Apple, uzun süredir kullandığı hap şeklindeki Dynamic Island tasarımını nihayet küçültmeye hazırlanıyor. Face ID bileşenleri ekran altına taşınarak ön yüzde sadece kamera deliğinin yer alacağı söyleniyor. Daha da ilginci, Apple'ın ön kamerayı sol tarafa taşıyacağı iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bu donanımsal değişikliklere rağmen Prosser, Dynamic Island özelliğinin kaldırılmayacağını söylüyor. Bunun yerine Dynamic Island, selfie kamerasıyla birlikte sol üst köşeye taşınacak. Yıllardır iPhone’ların önemli bir parçası olan Dynamic Island, iPhone 18 serisinde de varlığını sürdürecek; ancak ekranda kapladığı alan daha az dikkat dağıtıcı olacak.

iPhone 18 Pro Max ve Fold'un teknik özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Arka tarafta ise daha teknik iyileştirmeler söz konusu. Prosser’a göre iPhone 18 Pro’nun ana kamerası değişken diyafram sistemine sahip olabilir. Mevcut iPhone’larda alan derinliği büyük ölçüde yazılımla simüle edilirken, değişken diyafram sayesinde lens fiziksel olarak ışık miktarını ayarlayabilecek. Bu da daha doğal arka plan bulanıklığı ve düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar anlamına geliyor. Ancak bu özelliğin tüm modellere gelmeyebileceği de belirtiliyor. Prosser, değişken diyaframlı kameranın yalnızca daha büyük olan iPhone 18 Pro Max’e özel olabileceğini söylüyor.

Donanım tarafında iPhone 18 Pro’nun Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. Bununla birlikte, uzun süredir konuşulan Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modemine geçiş de önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Küçük ama dikkat çekici bir başka değişiklik ise kamera kontrol tuşunda olabilir. Apple, mevcut kapasitif algılama teknolojisini bırakıp daha basit, basınca duyarlı bir mekanizmaya geçmeyi planlıyor.

Elbette bunların hiçbiri henüz resmiyet kazanmış değil. Apple, iPhone 18 serisini tanıtmadan önce planlarında değişiklik yapabilir. Yine de bu render görüntüleri, şirketin yeni nesil iPhone modellerinin nasıl görünebileceğine dair ipuçları veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Yeni ön tasarımıyla iPhone 18 Pro bir videoda ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: