Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni ön tasarımıyla iPhone 18 Pro bir videoda ortaya çıktı

    iPhone 18 Pro'ya ait olduğu iddia edilen render videosu ortaya çıktı. İddiaya göre, Apple yeni amiral gemisi modelinin ön tasarımında radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

    Yeni ön tasarımıyla iPhone 18 Pro bir videoda ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro'nun tanıtılmasına aylar olmasına rağmen söylentiler gelmeye devam ediyor. Front Page Tech’ten Jon Prosser, bugün paylaştığı videoda iPhone 18 Pro’ya ait olduğu iddia edilen tasarım değişikliklerini ve bordo, kahverengi ile mor olmak üzere üç yeni renk seçeneğini gösterdi.

    Dynamic Island yerini kamera deliğine bırakabilir

    İlk bakışta en dikkat çekici değişiklik cihazın ön yüzünde görülüyor. Apple, uzun süredir kullandığı hap şeklindeki Dynamic Island tasarımını nihayet küçültmeye hazırlanıyor. Face ID bileşenleri ekran altına taşınarak ön yüzde sadece kamera deliğinin yer alacağı söyleniyor. Daha da ilginci, Apple'ın ön kamerayı sol tarafa taşıyacağı iddia ediliyor. 

    Yeni ön tasarımıyla iPhone 18 Pro bir videoda ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu donanımsal değişikliklere rağmen Prosser, Dynamic Island özelliğinin kaldırılmayacağını söylüyor. Bunun yerine Dynamic Island, selfie kamerasıyla birlikte sol üst köşeye taşınacak. Yıllardır iPhone’ların önemli bir parçası olan Dynamic Island, iPhone 18 serisinde de varlığını sürdürecek; ancak ekranda kapladığı alan daha az dikkat dağıtıcı olacak.

    Arka tarafta ise daha teknik iyileştirmeler söz konusu. Prosser’a göre iPhone 18 Pro’nun ana kamerası değişken diyafram sistemine sahip olabilir. Mevcut iPhone’larda alan derinliği büyük ölçüde yazılımla simüle edilirken, değişken diyafram sayesinde lens fiziksel olarak ışık miktarını ayarlayabilecek. Bu da daha doğal arka plan bulanıklığı ve düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar anlamına geliyor. Ancak bu özelliğin tüm modellere gelmeyebileceği de belirtiliyor. Prosser, değişken diyaframlı kameranın yalnızca daha büyük olan iPhone 18 Pro Max’e özel olabileceğini söylüyor.

    Donanım tarafında iPhone 18 Pro’nun Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. Bununla birlikte, uzun süredir konuşulan Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modemine geçiş de önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Küçük ama dikkat çekici bir başka değişiklik ise kamera kontrol tuşunda olabilir. Apple, mevcut kapasitif algılama teknolojisini bırakıp daha basit, basınca duyarlı bir mekanizmaya geçmeyi planlıyor.

    Elbette bunların hiçbiri henüz resmiyet kazanmış değil. Apple, iPhone 18 serisini tanıtmadan önce planlarında değişiklik yapabilir. Yine de bu render görüntüleri, şirketin yeni nesil iPhone modellerinin nasıl görünebileceğine dair ipuçları veriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mrt etiketi nedir mapa baskı balata yorumları sistem 7 8 9 kaç maç tutması lazım ford mondeo 2.0 tdci kronik sorunları arabaya seramik kaplama yaptiranlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Yunseity 14.1
    Yunseity 14.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum