Yeni Opel Astra geliyor: İlk resmi görseller yayınlandı

Yeni Opel Astra, özellikle ön cephede dikkat çekici bir değişimle karşımıza çıkacak. Alman marka yeni tasarım dilinde Corsa GSE Vision Gran Turismo konseptinden ilham almış. Buna bağlı olarak yenilenmiş aydınlatma imzasına sahip farlar ve aydınlatmalı Opel logosu dikkat çekiyor. Yayınlanan görseller sayesinde aracın arka kısmının bir bölümünü ve alaşım jantların tasarımını da görme fırsatı buluyoruz.
Dünya prömiyeri yakında
Yeni Opel Astra, Sports Tourer yani station wagon gövde tipiyle de satışa sunulmaya devam edecek. Motor seçeneklerinin ise aynı platformu paylaşan Peugeot 308'in makyajlı versiyonuna benzemesi bekleniyor. Yani 130 beygirlik dizel, 145 beygirlik hafif hibrit ve 195 beygirlik plug-in hibrit ünitelerle sunulacak. Ve tabii ki tamamen elektrikli Opel Astra Electric versiyonu da yerini koruyacak.