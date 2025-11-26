Giriş
    Yeni Opel Astra geliyor: İlk resmi görseller yayınlandı

    Altıncı nesil Opel Astra yakında makyajlanacak. Alman marka, popüler kompakt modelinin yeni yüzünü gösteren ilk resmi teaser görsellerini yayınladı. İşte dikkat çeken detaylar.

    Yeni Opel Astra geliyor: İlk resmi görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Opel, 2021'de tanıttığı mevcut Astra'nın makyajlanan yeni versiyonunun ilk resmi görüntülerini yayınladı. Markanın kompakt sınıftaki başarılı modeli önemli bir yenilenme sürecinden geçiyor. Araç yakında yeni yüzüyle sahneye çıkacak. Paylaşılan fotoğraflar, otomobilin geçireceği tasarım evrimine dair önemli ipuçları verdi.

    Yeni Opel Astra, özellikle ön cephede dikkat çekici bir değişimle karşımıza çıkacak. Alman marka yeni tasarım dilinde Corsa GSE Vision Gran Turismo konseptinden ilham almış. Buna bağlı olarak yenilenmiş aydınlatma imzasına sahip farlar ve aydınlatmalı Opel logosu dikkat çekiyor. Yayınlanan görseller sayesinde aracın arka kısmının bir bölümünü ve alaşım jantların tasarımını da görme fırsatı buluyoruz.

    Yeni Opel Astra geliyor: İlk resmi görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Dünya prömiyeri yakında

    Yeni Opel Astra, Sports Tourer yani station wagon gövde tipiyle de satışa sunulmaya devam edecek. Motor seçeneklerinin ise aynı platformu paylaşan Peugeot 308'in makyajlı versiyonuna benzemesi bekleniyor. Yani 130 beygirlik dizel, 145 beygirlik hafif hibrit ve 195 beygirlik plug-in hibrit ünitelerle sunulacak. Ve tabii ki tamamen elektrikli Opel Astra Electric versiyonu da yerini koruyacak.

    Yeni Opel Astra geliyor: İlk resmi görseller yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Aktarılan bilgilere bakılırsa elektrikli Astra büyük ihtimalle Peugeot 308'de olduğu gibi daha büyük batarya ve artırılmış menzille piyasaya sürülecek. Opel, yeni Astra'nın dünya prömiyerinin "çok yakında" yapılacağını doğruladı. Daha kapsamlı teknik bilgiler ve tasarım detayları ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak.
    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

