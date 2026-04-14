239 kW'lık Opel Grandland Elektrik AWD Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Opel, elektrikli Grandland'in 239 kW'lık dört tekerlekten çekişli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. GS donanım seviyesiyle tercih edilebilen modelin ön ve arka aksında birer elektrik motoru bunuluyor.

Opel Granland AWD fiyatı

Opel Grandland AWD özellikleri

Grandland Elektrik AWD'nin dış tasarımı diğer versiyonlarla büyük oranda aynı. Önde aydınlatılmış 3D vizör ve arkada aydınlatılmış şimşek logosu dikkat çekiyor. Ön tamponda bulunan parlak siyah detaylar ve 20 inç elmas kesim alaşım jantlar ise bu modeli diğer versiyonlardan ayrıştırıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise Intelli-Seat koltuklar, ön koltuk ısıtma, 16 inç multimedya ekranı ve navigasyon, 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler sunuluyor.

Motor, batarya ve şarj

Tam Boyutta Gör Grandland Elektrik AWD, iki elektrik motoruyla toplam 239 kW (325 hp) maksimum güç sunuyor. Ön motor 343 Nm, arka motor ise 166 Nm maksimum tork üretiyor. Böylece aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 9 saniyeden 6,1 saniyeye kadar düşüyor.

Çift motorlu model, diğer versiyonlardaki gibi 73 kWsa'lik batarya ile geliyor. Artan performansın karşılığı olarak sürüş menzili 473 kilometreye düşüyor. 11 kW AC şarj ile 4,5 saatte doldurulabilen batarya, 160 kW DC hızlı şarj ile 29 dakikada %20-80 doluma ulaşıyor.

