239 kW'lık Opel Grandland Elektrik AWD Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Opel, elektrikli Grandland'in 239 kW'lık dört tekerlekten çekişli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. GS donanım seviyesiyle tercih edilebilen modelin ön ve arka aksında birer elektrik motoru bunuluyor.
Opel Granland AWD fiyatı
Opel Grandland AWD özellikleri
Grandland Elektrik AWD'nin dış tasarımı diğer versiyonlarla büyük oranda aynı. Önde aydınlatılmış 3D vizör ve arkada aydınlatılmış şimşek logosu dikkat çekiyor. Ön tamponda bulunan parlak siyah detaylar ve 20 inç elmas kesim alaşım jantlar ise bu modeli diğer versiyonlardan ayrıştırıyor.
Motor, batarya ve şarj
Çift motorlu model, diğer versiyonlardaki gibi 73 kWsa'lik batarya ile geliyor. Artan performansın karşılığı olarak sürüş menzili 473 kilometreye düşüyor. 11 kW AC şarj ile 4,5 saatte doldurulabilen batarya, 160 kW DC hızlı şarj ile 29 dakikada %20-80 doluma ulaşıyor.
