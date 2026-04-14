    239 kW'lık Opel Grandland Elektrik AWD Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Elektrikli Opel Grandland'in dört tekerlekten çekişli yeni versiyonu 239 kW maksimum güç ve 509 Nm maksimum tork üretiyor. Opel Grandland Elektrik AWD fiyatı kaç para? İşte detaylar:

    Opel, elektrikli Grandland'in 239 kW'lık dört tekerlekten çekişli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. GS donanım seviyesiyle tercih edilebilen modelin ön ve arka aksında birer elektrik motoru bunuluyor.

    Opel Granland AWD fiyatı

    Opel Grandland Elektrik AWD fiyatı 4.222.000 TL ancak lansmana özel 3.782.000 TL fiyat etiketiyle satılacak.

    Opel Grandland AWD özellikleri

    Grandland Elektrik AWD'nin dış tasarımı diğer versiyonlarla büyük oranda aynı. Önde aydınlatılmış 3D vizör ve arkada aydınlatılmış şimşek logosu dikkat çekiyor. Ön tamponda bulunan parlak siyah detaylar ve 20 inç elmas kesim alaşım jantlar ise bu modeli diğer versiyonlardan ayrıştırıyor.

    İç mekanda ise Intelli-Seat koltuklar, ön koltuk ısıtma, 16 inç multimedya ekranı ve navigasyon, 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler sunuluyor.

    Motor, batarya ve şarj

    Grandland Elektrik AWD, iki elektrik motoruyla toplam 239 kW (325 hp) maksimum güç sunuyor. Ön motor 343 Nm, arka motor ise 166 Nm maksimum tork üretiyor. Böylece aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 9 saniyeden 6,1 saniyeye kadar düşüyor.

    Çift motorlu model, diğer versiyonlardaki gibi 73 kWsa'lik batarya ile geliyor. Artan performansın karşılığı olarak sürüş menzili 473 kilometreye düşüyor. 11 kW AC şarj ile 4,5 saatte doldurulabilen batarya, 160 kW DC hızlı şarj ile 29 dakikada %20-80 doluma ulaşıyor.

    Forumdan Konular

    araba kapısı kapanmıyor sahibinden eski ilanları görme keysmart kullanıcı yorumları toyota corolla 1.8 hybrid kullanıcı yorumları profilo mu arçelik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
