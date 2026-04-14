281 beygirlik Opel Mokka GSE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Geçen yıl temmuz ayında resmi olarak tanıtılan yeni Opel Mokka GSE Türkiye'de satışa sunuldu. Tamamen elektrikli GSE serisinin ilk üyesi olan Mokka GSE, dış tasarımda fazla radikal değişiklikler barındırmasa da önemli teknik iyileştirmeler içeriyor.
Opel Mokka GSE fiyatı ve özellikleri
Yeni Opel Mokka GSE'nin ön aksına yerleştirilen elektrik motoru 207 kW (281 hp) güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu gücün tamamı yalnızca Sport modunda kullanıma sunuluyor. 0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede çıkan Mokka GSE, 200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.
Aracın 54 kWsa (50.8 kWsa net) kapasiteli NMC bataryası, maksimum 336 kilometre menzil sunuyor. Bu rakam, standart modelde 407 km’ye kadar çıkabiliyor. Mokka GSE'nin birleşik tüketimi 18,5 kWsa/100 km olarak açıklandı. Şarj tarafında ise 11 kW AC, 100 kW'a kadar da maksimum DC şarj kapasitesi sunuluyor.
Direksiyon sistemi de keskinleştirilen araçta özel akslar, spor süspansiyon (çift hidrolik amortisörlü), geliştirilmiş frenler ve sarı renkli GSE kaliperleri dikkat çekiyor. 20 inçlik özel jantların çevresinde Michelin Pilot Sport EV lastikler standart olarak sunuluyor.
