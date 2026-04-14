    281 beygirlik Opel Mokka GSE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Opel Mokka GSE, 281 beygirlik gücünün yanı sıra performans, direksiyon ve süspansiyon sisteminde yapılan iyileştirmelerle de dikkat çekiyor. Opel Mokka GSE fiyatı ne kadar? İşte detaylar:

    Geçen yıl temmuz ayında resmi olarak tanıtılan yeni Opel Mokka GSE Türkiye'de satışa sunuldu. Tamamen elektrikli GSE serisinin ilk üyesi olan Mokka GSE, dış tasarımda fazla radikal değişiklikler barındırmasa da önemli teknik iyileştirmeler içeriyor.

    Opel Mokka GSE fiyatı ve özellikleri

    Yeni Opel Mokka GSE Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mokka ailesinin en performanslı üyesi olan Opel Mokka GSE fiyatı lansmana özel 3.250.000 TL olarak açıklandı.

    Yeni Opel Mokka GSE'nin ön aksına yerleştirilen elektrik motoru 207 kW (281 hp) güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu gücün tamamı yalnızca Sport modunda kullanıma sunuluyor. 0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede çıkan Mokka GSE, 200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

    Aracın 54 kWsa (50.8 kWsa net) kapasiteli NMC bataryası, maksimum 336 kilometre menzil sunuyor. Bu rakam, standart modelde 407 km’ye kadar çıkabiliyor. Mokka GSE'nin birleşik tüketimi 18,5 kWsa/100 km olarak açıklandı. Şarj tarafında ise 11 kW AC, 100 kW'a kadar da maksimum DC şarj kapasitesi sunuluyor.

    Yeni Opel Mokka GSE Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mokka GSE’nin performans parçaları, kısa süre önce tanıtılan ralli versiyonlu Mokka modelinden ilham alıyor. Yalnızca hız değil, viraj performansı da iyileştirilen modelde Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, gücü ön tekerleklere daha dengeli aktararak özellikle ıslak zeminde çekişi artırıyor.

    Direksiyon sistemi de keskinleştirilen araçta özel akslar, spor süspansiyon (çift hidrolik amortisörlü), geliştirilmiş frenler ve sarı renkli GSE kaliperleri dikkat çekiyor. 20 inçlik özel jantların çevresinde Michelin Pilot Sport EV lastikler standart olarak sunuluyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Erhan KUMAS 1 saat önce

    Haberdeki destek güzel bir başlangıç farklı fırsatlarda var. Mobil oyun ve uygulama sektörü için Türkiye'nin 2026'da yürürlüğe koyduğu 10962 sayılı karar, E-TURQUALITY Programı kapsamında yıllık 500 milyon TL'ye kadar destek sunuyor. Yurt dışı pazarlama, lokalizasyon, UA reklam giderleri — hepsi %50-70 oranında geri ödemesiz. Haberde bahsedilen KOSGEB destekleri + e-Turquality + Yatırım Teşvik Belgesi birlikte kullanılabildiğinde önemli bir kaldıraç oluşuyor. Proteşvik olarak bu süreçleri yöneten bir firmayız; konu hakkında daha fazla bilgi isteyen olursa web sitesinden blog yazılarımızı okuyabilir.

