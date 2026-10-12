Yeni otomobiller kişisel verileri reklam şirketleriyle paylaşıyor: Tesla zirvede

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Northeastern Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, yeni otomobillerin ve üretici uygulamalarının kişisel verileri üçüncü taraf şirketlere aktarabildiğini ortaya koydu. İncelenen araçların yüzde 90’ı veri paylaşırken, bazı uygulamalar şasi numarası ve konum bilgilerini reklam şirketlerine gönderdi.

21 otomobil incelendi, 19'u veri paylaştı

Northeastern Üniversitesi araştırmacıları, Ekim 2024 ile Ağustos 2025 arasında Consumer Reports'un test filosundaki 21 yeni model otomobilin ağ trafiğini ve 30 otomobil üreticisi uygulamasını inceledi. Araştırma, otomobillerin bağlantılı hizmetleri üzerinden hangi verilerin üçüncü taraf şirketlere aktarıldığını belirlemeyi amaçladı.

İncelemeye alınan 21 otomobilin 19'unun Wi-Fi üzerinden en az bir üçüncü taraf şirkete veri gönderdiği tespit edildi. Üreticilerin 30 uygulamasından 28'i ise en az bir reklam veya analiz şirketiyle iletişim kurdu. Özellikle telefon uygulamalarının veri paylaşımında önemli bir rol oynadığı görüldü. İncelenen uygulamalardan yedisi, şasi numarası, e-posta adresi ve kesin konum gibi kullanıcıları tanımlamaya yarayan bilgileri reklam ve analiz şirketlerine iletti.

Tam Boyutta Gör Araştırmada en dikkat çekici örneklerden biri General Motors oldu. myCadillac, myChevrolet, myBuick ve myGMC uygulamalarının tamamı, Microsoft ve Adobe'nin de aralarında bulunduğu 10 şirkete araçların şasi numaralarını gönderdi. Pinterest, Snap, Yahoo, Meta, Google ve veri aracısı Acxiom da araştırmada adı geçen şirketler arasında yer aldı.

HondaLink uygulamasının şasi numarası ve konum bilgilerini analiz şirketi Amplitude ile paylaştığı belirlendi. Lincoln ve MyNISSAN uygulamaları da tanımlayıcı verileri üçüncü taraflara aktaran uygulamalar arasında yer aldı.

Tam Boyutta Gör Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de elektrikli otomobil pazarının öncüsü Tesla oldu. Yapılan incelemelerde Model 3 ve Cybertruck modellerinin sürüş alışkanlıklarından araç içi dijital aktivitelere kadar geniş bir veri kümesini reklam, takip ve analiz sunucularıyla sürekli olarak paylaştığı belirlendi.

Asıl sorun uygulamalarda

Tam Boyutta Gör Consumer Reports'un araç bazındaki incelemesine göre 21 otomobilin 10'u, kendi başına herhangi bir reklam veya takip alan adıyla iletişim kurmadı. Ancak bu araçların üretici uygulamalarıyla birlikte değerlendirilmesi veri paylaşımını önemli ölçüde artırdı.

Tesla ise diğerlerinden biraz farklılaştı. Şirketin Model 3 aracının kendisi 22 reklam ve takip şirketiyle iletişim kurarken Tesla uygulaması bu sayıya iki şirket daha ekledi.

Bununla birlikte araştırmacılar, gerçek veri paylaşımı miktarının tespit edilen değerlerden daha yüksek olabileceğini belirtti. Ekip, araç trafiğini şifreleme nedeniyle bütünüyle çözemedi ve Model 3'te yalnızca hücresel bağlantı üzerinden gerçekleşen veri trafiğini yakalayabildi. Dolayısıyla testlerde görülen şirket sayıları, otomobillerin ve uygulamaların tüm veri alışverişini yansıtmayabilir.

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Bununla birlikte araştırmacılar, bulgularını toplam 17 otomobil üreticisine iletti ve 14 şirketten yanıt aldı. Şirketlerin tamamı, tespit edilen veri akışlarının tedarikçilerle yapılan sözleşmelere uygun olduğunu savundu. Yedi üretici, araç sahiplerinin önceden yüklenmiş yazılımlar da dahil olmak üzere otomobillerindeki üçüncü taraf hizmetlerin koşullarını okuyup kabul etmesinin kendi sorumluluklarında olduğunu belirtti. Beş üretici ise takibin uygulamalar içinde açılan internet sayfalarından kaynaklandığını ifade etti.

Honda değişiklik yapmayı kabul etti

Araştırmacılar, tanımlayıcı verileri üçüncü taraflarla paylaştığı belirlenen yedi uygulamanın gizlilik politikalarını da inceledi. Yedi uygulamanın tamamı, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılabileceğini açıklıyordu. Veri paylaşımını reddetmek isteyen kullanıcılar açısından bazı üreticilerin uyarıları da dikkat çekti. Tesla, veri paylaşım sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıları işlev kaybı, ciddi hasar veya birlikte çalışabilirlik sorunları yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Rivian ise veri toplamayı kapatmanın navigasyon ve kablosuz yazılım güncellemeleri gibi özellikleri sınırlandırabileceğini veya devre dışı bırakabileceğini belirtiyor.

Araştırmada somut bir değişiklik yapmayı kabul eden şirket olarak Honda öne çıktı. Şirket, Amplitude'tan konum verilerinin silinmesini istedi ve HondaLink uygulamasını bu verileri göndermeyi durduracak şekilde güncelledi.

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Yeni otomobiller kişisel verileri reklam şirketleriyle paylaşıyor

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