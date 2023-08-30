Yeni Pepe Coin'in Fiyatı Çakıldı! Meme Coin'ler ile Nasıl Ücretsiz Kripto Para Kazanılır?

Meme coin çılgınlığının ardından geçtiğimiz günlerde yaşanan 16 milyon dolarlık token hırsızlığı ile gündeme gelen PEPE coin’in yeni versiyonu olan Pepe Community (PEPE) token, oldukça volatil seyrediyor.

PEPE coin ile aynı ticker’ı kullanarak popüler meme coin’in izinden giden Pepe Community token, beklenmedik bir yükselişle yüzde 10 binin üzerinde artış gösterdi. Ancak 25 Ağustos gecesi piyasaya sürülen PEPE, lansmanın hemen ardından gördüğü yoğun ilgiyi devam ettiremedi ve 0,051 dolar seviyesinden yüzde 72’lik bir geri çekilme yaşayarak 0,013 dolara düştü.

Yeni Pepe coin’in yükselişinin arkasında popüler PEPE ekibinden 3 kişinin kriz yaratan hırsızlık haberlerine karşı gösterilen tepki olsa da Pepe Community tokenin dengesiz seyri uzmanları harekete geçirdi.

Olayların üzerine DEXTools, yeni Pepe coin için iki denetim uyarısı ekledi ve yatırımcıları dolandırıcılık coin’i veya rugpull olma ihtimaline karşı uyardı.

PEPE belirteçli tokenler kripto gündeminde kalmaya devam ederken diğer taraftan yatırımcılar meme coin’lere olan talebini sürdürüyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında ise meme coin’ler ile ücretsiz kripto para kazanma yolları göze çarpıyor.

Ön satış etkinliği ile borsa listelemeleri öncesinde Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcıların radarındaki WSM token ve Shiba Saga coin göze çarpıyor.

Meme Coin'lerle ile Nasıl Ücretsiz Kripto Para Kazanılır?

Piyasaların nispeten durgun olduğu bir dönemde ücretsiz kripto para kazanmak isteyen yatırımcılar, airdrop etkinlikleri ve kripto çekilişleri gibi fırsatlara yöneliyor.

Popüler meme coin’lerden olan Shiba Saga, 18 bin 950 üyesi bulunan Telegram hesabında bir çekiliş düzenliyor. İlk talihlinin, SHIA temalı bir meme yarattığı için hediyeyi almaya hak kazandığı bildirilirken proje ekibi, lansmana yaklaşırken çeşitli etkinlikler ve hediyeler de vadediyor.

Ücretsiz kripto para kazanmak isteyen yatırımcıların dikkatini çeken projelerin başında ise Wall Street Memes geliyor.

Wall Street Memes token satın almak için düzenlenen ön satış etkinliğini hareketlendirmek isteyen proje ekibi, 5 talihliye tam 50 bin dolar değerinde WSM token dağıtacağı bir airdrop etkinliği düzenliyor.

Kişi başı 10 bin dolar değerinde WSM token almaya hak kazanmak için kullanıcıların, bir dizi görevi yerine getirmesi gerekiyor. Yedi giriş hakkının bulunduğu airdrop etkinliğinde yatırımcılar, tamamladıkları görev başına bir giriş hakkı elde ediyor.

Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla etkinliğie yapılan giriş sayısının 90 bine yaklaştığı görülüyor.

Wall Street Memes Token Borsa Listelemeleri İçin Gün Sayıyor

25 Mayıs’ta başlamış olmasına rağmen hızlı ilerleyen ön satış etkinliği ile Wall Street Memes projesi, borsa listelemeleri için gün sayıyor.

Şu ana kadar 25 milyon doların üzerinde fon toplamayı başaran WSM token, 27 Eylül’de önde gelen merkezi borsalarda gerçekleşecek olan listelemeleri bekliyor.

Wall Street Memes tokenin bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,0337 dolar olan fiyatının, listelemeler sonra ne yönde seyredeceği merak ediliyor.

Topluluk odaklı bir proje olan WSM tokenin, Elon Musk’ın ve sadık topluluğunun verdiği güçle başarılı olacağı ümit ediliyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

Borsa listelemelerine kalan zamanı gösteren geri sayım aracına göre ön satış etkinliğine katılmak için yatırımcıların 30 günden az vakti olduğu görülüyor.

Wall Street Memes Token Hakkında Bilmeniz Gerekenler

25 milyon dolar toplamayı başaran ve hızla 50 milyon dolar hedefine ilerleyen WSM token, 2021 tarihli GameStop olayının tokenize edilmiş hali olarak tanımlanıyor.

Küçük yatırımcının Wall Street’e karşı kazandığı zaferi milat kabul eden ekip, kullanıcıların viral olacak meme’ler yaratarak gelir elde etmesini hedefliyor.

Proje ekibinin bu hedefine katkı sağlayacak iki faktör bulunuyor: 1 milyon kişiyi aşan WSM token topluluğu ve ünlü milyarder Elon Musk.

Twitter (yeni adıyla X) paylaşımları ile pek çok coin’e ralli yaptırdığı bilinen ünlü iş insanı Elon Musk’ın Wall Street Memes token proje hesabına yorum yapmış olması, kripto topluluğu arasında büyük heyecana sebep oluyor.

İki farklı tarihte verdiği yanıtlar ile WSM token ön satış etkinliğine ivme kazandıran Musk’ın bu etkisinin, borsa listelemeleri sonrasında da devam edeceği düşünülüyor.

Topluluk odaklı bir proje olan WSM tokenin arkasındaki geniş kalabalık da proje ekibine umut veriyor.

Tüm sosyal medya hesaplarında toplamda 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Wall Street Memes projesi, sadık kitlesi ile borsa listelemelerine güçlü bir başlangıç yapmayı bekliyor.

Bunların yanı sıra yakın zamanda devreye alınan staking mekanizmasına gösterilen ilgi de dikkat çekiyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla stake edilen Wall Street Memes token sayısının 240 milyonu aştığı görülüyor.

Yıllık getiri oranının yüzde 83 olduğu staking mekanizması, pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılardan talep görüyor.

1 milyon kişi ve Elon Musk tarafından desteklenen Wall Street Memes token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak satın alınabiliyor.

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