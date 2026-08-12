Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı. Yenilenen tasarımı ve güncellenen donanımlarıyla C hatchback segmentindeki yerini koruyan model, Türkiye’de Allure ve GT donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Yeni 308’in Türkiye’deki versiyonlarında 130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman görev yapıyor.

Yeni Peugeot 308 fiyatı

Yeni Peugeot 308’in Türkiye fiyatı 2.360.000 TL’den başlıyor. İşte donanıma göre fiyatlandırma şu şekilde:

Yeni Peugeot 308 Allure: 2.360.000 TL

Yeni Peugeot 308 GT: 2.695.000 TL

Türkiye’de satışa sunulan her iki versiyonda da 1.499 cc hacmindeki dört silindirli 1.5 BlueHDi dizel motor kullanılıyor. 130 HP güç ve 300 Nm tork üreten motor, EAT8 otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.

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Yeni 308, bu motorla 207 km/s maksimum hıza ulaşırken 0-100 km/s hızlanmasını 10,6 saniyede tamamlıyor. WLTP verilerine göre karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,9 ila 5,1 litre arasında değişiyor. Araçta 53 litrelik yakıt deposu bulunuyor.

Yeni Peugeot 308 özellikleri

Aydınlatmalı Peugeot logosuyla gelen yeni 3008’de yenilenen ön ızgara, üç pençeli LED ışık imzası ve daha sportif tampon tasarımı bulunuyor. Allure versiyonunda 17 inç alaşım jantlar ve Full LED farlar bulunurken GT donanımında 18 inç alaşım jantlar ve Matrix LED farlar sunuluyor.

İç mekanda her iki versiyonda da 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç HD dokunmatik ekran bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile kablosuz şarj sistemi de Allure donanımında sunuluyor. GT versiyonu ise 3D dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilir i-Toggles, GT logolu deri direksiyon, alüminyum spor pedallar ve spor sürüş paketi gibi ek donanımlarla ayrışıyor.

Güvenlik ve konfor tarafında Allure donanımında anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörü, kablosuz şarj sistemi, açılır cam tavan, karatılmış arka camlar, adaptif hız sabitleme ve geri görüş kamerası yer alıyor. GT versiyonunda ise Allure’a ek olarak ön, arka ve yan park sensörleri ile 360 derece park destek sistemi bulunuyor.

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Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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