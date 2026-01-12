Giriş
    Makyajlı Peugeot 408, yenilenen tasarımı ve güncel teknolojileriyle sahnede

    Yeni Peugeot 408, markanın güncel tasarım dili doğrultusunda tazelenen görüntüsü ve teknolojileriyle Brüksel Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarıldı. Yeni Peugeot 408'in özellikleri haberimizde:

    Peugeot, yükseltilmiş fastback modeli 408’i yenileyerek hem tasarımda hem de teknoloji tarafında önemli güncellemeler yaptı. Yeni Peugeot 408, özellikle 308 ile uyumlu modern bir görünüm kazanırken, elektrikli ve hibrit versiyonlarda menzil ve kullanım kolaylığı iyileştirildi. Model, Brüksel Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.

    Yenilenen Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ön bölümde uzun farlar artık daha alçakta konumlandırılmış ve yeni “üç pençe” gündüz farları tasarımın odak noktası hâline gelmiş. Arka bölümde ise Peugeot logosu, markanın tarihinde bir ilk olarak aydınlatmalı şekilde sunuluyor. Bu güncellemeler, 408’in hem modern hem de marka karakterine uygun bir stil kazanmasını sağlıyor.

    Motor seçenekleri ve menzil

    Güç aktarma seçenekleri önceki modelle aynı kaldı: iki hibrit ve bir elektrikli versiyon mevcut. Elektrikli e-408’in menzili, daha aerodinamik alt gövde kaplamaları sayesinde küçük bir artışla 456 km'ye ulaştı. Şarj edilebilir hibrit versiyonda toplam güç 237 beygire yükselirken, saf elektrikli sürüş menzilinde de ufak bir artış yaşandı.

    Peugeot e-408 öne çıkan teknik detaylar:

    • 157 kW güç ve 343 Nm tork
    • 58,2 kWsa NMC batarya
    • 456 km WLTP menzili
    • 120 kW DC hızlı şarj
    • 30 dk'da %20-80 dolum
    • 14,7 kWsa/100 km enerji tüketimi
    • V2L desteği ile harici cihazları şarj edebilme (3,5 kW)

    Daha pratik şarj deneyimi

    Yeni Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu yazdan itibaren e-408, Plug and Charge özelliği kazanacak. Artık halka açık şarj cihazına kablo bağlandığında, araç otomatik olarak sürücünün Free2Move uygulaması üzerinden ödemeyi onaylayacak, manuel kart veya dokunmatik işlem gerekmeyecek. Peugeot, bu özelliğin Avrupa genelinde 15.000 şarj istasyonunda aktif olduğunu ve hızla yayılacağını belirtiyor.

    Fiyatlar ve teslimat tarihi henüz açıklanmadı. Mevcut modelin fiyatları ise Türkiye'de 2.175.000 TL'den başlayıp 2.710.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.

