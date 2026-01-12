Makyajlı Peugeot 408, yenilenen tasarımı ve güncel teknolojileriyle sahnede

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Peugeot, yükseltilmiş fastback modeli 408’i yenileyerek hem tasarımda hem de teknoloji tarafında önemli güncellemeler yaptı. Yeni Peugeot 408, özellikle 308 ile uyumlu modern bir görünüm kazanırken, elektrikli ve hibrit versiyonlarda menzil ve kullanım kolaylığı iyileştirildi. Model, Brüksel Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.

Yenilenen Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Ön bölümde uzun farlar artık daha alçakta konumlandırılmış ve yeni “üç pençe” gündüz farları tasarımın odak noktası hâline gelmiş. Arka bölümde ise Peugeot logosu, markanın tarihinde bir ilk olarak aydınlatmalı şekilde sunuluyor. Bu güncellemeler, 408’in hem modern hem de marka karakterine uygun bir stil kazanmasını sağlıyor.

Motor seçenekleri ve menzil

Güç aktarma seçenekleri önceki modelle aynı kaldı: iki hibrit ve bir elektrikli versiyon mevcut. Elektrikli e-408’in menzili, daha aerodinamik alt gövde kaplamaları sayesinde küçük bir artışla 456 km'ye ulaştı. Şarj edilebilir hibrit versiyonda toplam güç 237 beygire yükselirken, saf elektrikli sürüş menzilinde de ufak bir artış yaşandı.

Hyundai, en büyük elektriklisi yeni STARIA Elektrik'i tanıttı 2 gün önce eklendi

Peugeot e-408 öne çıkan teknik detaylar:

157 kW güç ve 343 Nm tork

58,2 kWsa NMC batarya

456 km WLTP menzili

120 kW DC hızlı şarj

30 dk'da %20-80 dolum

14,7 kWsa/100 km enerji tüketimi

V2L desteği ile harici cihazları şarj edebilme (3,5 kW)

Daha pratik şarj deneyimi

Tam Boyutta Gör Bu yazdan itibaren e-408, Plug and Charge özelliği kazanacak. Artık halka açık şarj cihazına kablo bağlandığında, araç otomatik olarak sürücünün Free2Move uygulaması üzerinden ödemeyi onaylayacak, manuel kart veya dokunmatik işlem gerekmeyecek. Peugeot, bu özelliğin Avrupa genelinde 15.000 şarj istasyonunda aktif olduğunu ve hızla yayılacağını belirtiyor.

Fiyatlar ve teslimat tarihi henüz açıklanmadı. Mevcut modelin fiyatları ise Türkiye'de 2.175.000 TL'den başlayıp 2.710.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.

