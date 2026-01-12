Makyajlı Peugeot 408, yenilenen tasarımı ve güncel teknolojileriyle sahnede

Peugeot, yükseltilmiş fastback modeli 408’i yenileyerek hem tasarımda hem de teknoloji tarafında önemli güncellemeler yaptı. Yeni Peugeot 408, özellikle 308 ile uyumlu modern bir görünüm kazanırken, elektrikli ve hibrit versiyonlarda menzil ve kullanım kolaylığı iyileştirildi. Model, Brüksel Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.
Yenilenen Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor❓
Motor seçenekleri ve menzil
Güç aktarma seçenekleri önceki modelle aynı kaldı: iki hibrit ve bir elektrikli versiyon mevcut. Elektrikli e-408’in menzili, daha aerodinamik alt gövde kaplamaları sayesinde küçük bir artışla 456 km'ye ulaştı. Şarj edilebilir hibrit versiyonda toplam güç 237 beygire yükselirken, saf elektrikli sürüş menzilinde de ufak bir artış yaşandı.
Peugeot e-408 öne çıkan teknik detaylar:
- 157 kW güç ve 343 Nm tork
- 58,2 kWsa NMC batarya
- 456 km WLTP menzili
- 120 kW DC hızlı şarj
- 30 dk'da %20-80 dolum
- 14,7 kWsa/100 km enerji tüketimi
- V2L desteği ile harici cihazları şarj edebilme (3,5 kW)
Daha pratik şarj deneyimi
Fiyatlar ve teslimat tarihi henüz açıklanmadı. Mevcut modelin fiyatları ise Türkiye'de 2.175.000 TL'den başlayıp 2.710.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: