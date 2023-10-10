Yeni PS5 modeli resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha küçük

Karşınızda yeni PlayStation 5
Her iki modelde de yatay stant bulunurken tüm PS5 modelleriyle uyumlu olan yeni dikey stand 30 dolar (30 euro) karşılığında ayrı olarak satılacak. Mevcut PS5'te bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine artık çift USB-C bağlantı noktası bulunacak. Her iki yeni PS5 modeli de artık mevcut PS5'te bulunan 825GB depolama alanı yerine 1TB depolama alanı içerecek.
PS5 Slim / Yeni PS5 fiyatı
Yeni PS5 modeli Kasım ayında ABD’de satışa çıkacak. Sürücüsüz yeni PS5 Dijital versiyonun fiyatı 450 dolar, sürücülü versiyonun fiyatı ise 500 dolar olarak açıklandı. Avrupa için fiyatlar sürücüsüz versiyon için 450 euro, sürücülü versiyon için 550 euro olacak.
Sony, ilerleyen aylarda yeni PS5’in küresel olarak satışa çıkacağını söyledi. Bununla birlikte mevcut PS5 modellerinde artık stoklar yenilenmeyecek, eski modeller bitince tek model olarak bu yeni tanıtılan PS5’ler satın alınabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.