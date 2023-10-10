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    Yeni PS5 modeli resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha küçük

    Sony, bir süre önce çıkarılabilir disk sürücülü yeni PlayStation 5’i tanıttı. Yeni PS5, mevcut modelden daha hafif ve düşük hacme sahip. İşte PS5 Slim fiyatı ve özellikleri:
    Yeni PlayStation 5 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony, muhtemelen gayri resmi olarak “PS5 Slim” olarak adlandırılacak yeni PlayStation 5 modellerini duyurdu. Yeni modelin içinde aynı donanım yer alıyor ancak çıkarılabilir disk sürücüsü ve 1 TB dahili depolama alanını daha küçük bir form faktörüne sığdırıyor. Yeni PS5, mevcut modelden biraz daha ince ve kısa olmakla birlikte hem PS5 hem de PS5 Digital Edition'ın yerini alacak.

    Karşınızda yeni PlayStation 5

    Yeni PlayStation 5 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni PS5'in yüzde 30 daha düşük hacme sahip olduğunu ve ağırlığının orijinalinden yüzde 18/yüzde 24 daha hafif olduğunu söylüyor. Yeni tasarımda dört kapak paneli kullanılıyor (üst kısım parlak, yanlar ise mat). Sony artık PS5'in yan tarafında disk sürücüsü için bir çıkıntıya yer veriyor ve bu parça çıkarılarak bir yan panel ile değiştirilebiliyor. Bununla birlikte temel PS5 Dijital sürümünü satın alırsanız Blu-ray disk sürücüsünü daha sonradan 80 dolar (120 euro) karşılığında satın alabileceksiniz.

    Her iki modelde de yatay stant bulunurken tüm PS5 modelleriyle uyumlu olan yeni dikey stand 30 dolar (30 euro) karşılığında ayrı olarak satılacak. Mevcut PS5'te bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine artık çift USB-C bağlantı noktası bulunacak. Her iki yeni PS5 modeli de artık mevcut PS5'te bulunan 825GB depolama alanı yerine 1TB depolama alanı içerecek.

    PS5 Slim / Yeni PS5 fiyatı

    Yeni PS5 modeli Kasım ayında ABD’de satışa çıkacak. Sürücüsüz yeni PS5 Dijital versiyonun fiyatı 450 dolar, sürücülü versiyonun fiyatı ise 500 dolar olarak açıklandı. Avrupa için fiyatlar sürücüsüz versiyon için 450 euro, sürücülü versiyon için 550 euro olacak.

    Sony, ilerleyen aylarda yeni PS5’in küresel olarak satışa çıkacağını söyledi. Bununla birlikte mevcut PS5 modellerinde artık stoklar yenilenmeyecek, eski modeller bitince tek model olarak bu yeni tanıtılan PS5’ler satın alınabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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