Yeni PS5 modeli resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha küçük

Tam Boyutta Gör Sony, muhtemelen gayri resmi olarak “PS5 Slim” olarak adlandırılacak yeni PlayStation 5 modellerini duyurdu. Yeni modelin içinde aynı donanım yer alıyor ancak çıkarılabilir disk sürücüsü ve 1 TB dahili depolama alanını daha küçük bir form faktörüne sığdırıyor. Yeni PS5, mevcut modelden biraz daha ince ve kısa olmakla birlikte hem PS5 hem de PS5 Digital Edition'ın yerini alacak.

Karşınızda yeni PlayStation 5

Tam Boyutta Gör Sony, yeni PS5'in yüzde 30 daha düşük hacme sahip olduğunu ve ağırlığının orijinalinden yüzde 18/yüzde 24 daha hafif olduğunu söylüyor. Yeni tasarımda dört kapak paneli kullanılıyor (üst kısım parlak, yanlar ise mat). Sony artık PS5'in yan tarafında disk sürücüsü için bir çıkıntıya yer veriyor ve bu parça çıkarılarak bir yan panel ile değiştirilebiliyor. Bununla birlikte temel PS5 Dijital sürümünü satın alırsanız Blu-ray disk sürücüsünü daha sonradan 80 dolar (120 euro) karşılığında satın alabileceksiniz.

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Her iki modelde de yatay stant bulunurken tüm PS5 modelleriyle uyumlu olan yeni dikey stand 30 dolar (30 euro) karşılığında ayrı olarak satılacak. Mevcut PS5'te bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine artık çift USB-C bağlantı noktası bulunacak. Her iki yeni PS5 modeli de artık mevcut PS5'te bulunan 825GB depolama alanı yerine 1TB depolama alanı içerecek.

PS5 Slim / Yeni PS5 fiyatı

Yeni PS5 modeli Kasım ayında ABD’de satışa çıkacak. Sürücüsüz yeni PS5 Dijital versiyonun fiyatı 450 dolar, sürücülü versiyonun fiyatı ise 500 dolar olarak açıklandı. Avrupa için fiyatlar sürücüsüz versiyon için 450 euro, sürücülü versiyon için 550 euro olacak.

Sony, ilerleyen aylarda yeni PS5’in küresel olarak satışa çıkacağını söyledi. Bununla birlikte mevcut PS5 modellerinde artık stoklar yenilenmeyecek, eski modeller bitince tek model olarak bu yeni tanıtılan PS5’ler satın alınabilecek.

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