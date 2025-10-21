Yeni Prison Break dizisi resmi onayı aldı; Yeni karakterlere odaklanacak

Yeni Prison Break Dizisinin Konusu Belli Oldu
Resmi onayın verilmesiyle birlikte dizinin konusuna dair ilk detaylar da paylaşıldı. Bu yeni versiyon, Michael Scofield ve abisinin hikâyesini anlatmayacak. Bunun yerine, aynı evrende geçecek ama yepyeni karakterlere odaklanacak. Hikâyenin merkezinde ise eski bir asker olan bir kadın yer alacak. Genç kadın, sevdiği birine yardım etmek için, Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde infaz koruma memuru olarak çalışmaya başlayacak.
Bu yeni versiyonun ana karakterlerine Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger hayat verirken, oyuncu kadrosunda onlara Clayton Cardenas (Mayans M.C), JR Bourne (Mayans M.C), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) eşlik edecek.
Bu yeni versiyonu orijinal serinin yaratıcısı olan Paul T. Scheuring değil, Elgin James hazırlıyor. Scheuring ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Elgin James, Mayans M.C. ve The Outlaws dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.
Resmi onayı almasıyla birlikte ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaşan yeni Prison Break'in ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Ancak bu noktada, 2026'da başlaması pekâlâ mümkün görünüyor.
