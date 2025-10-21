Giriş
    Yeni Prison Break dizisi resmi onayı aldı; Yeni karakterlere odaklanacak

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Prison Break dizisi, Hulu'dan resmi onayı aldı. Bu onay haberiyle birlikte dizinin konusuna dair ilk detaylar da paylaşıldı.    

    Yeni Prison Break dizisi resmi onayı aldı Tam Boyutta Gör
    2000'lerin en popüler dizilerinden olan Prison Break, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. Mart ayında pilot bölüm için resmi onayı alan dizi, çekilen bu pilot bölümle Hulu'yu tatmin etmiş gibi görünüyor. Çünkü Disney'in sahibi olduğu Hulu, pilot bölümü gördükten sonra diziye ilk sezon için de resmi onayı verdi. Böylece yeni Prison Break dizisinin izleyici karşısına çıkacağı kesinleşmiş oldu.

    Yeni Prison Break Dizisinin Konusu Belli Oldu

    Resmi onayın verilmesiyle birlikte dizinin konusuna dair ilk detaylar da paylaşıldı. Bu yeni versiyon, Michael Scofield ve abisinin hikâyesini anlatmayacak. Bunun yerine, aynı evrende geçecek ama yepyeni karakterlere odaklanacak. Hikâyenin merkezinde ise eski bir asker olan bir kadın yer alacak. Genç kadın, sevdiği birine yardım etmek için, Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde infaz koruma memuru olarak çalışmaya başlayacak.

    Bu yeni versiyonun ana karakterlerine Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger hayat verirken, oyuncu kadrosunda onlara Clayton Cardenas (Mayans M.C), JR Bourne (Mayans M.C), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) eşlik edecek.

    Bu yeni versiyonu orijinal serinin yaratıcısı olan Paul T. Scheuring değilElgin James hazırlıyor. Scheuring ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Elgin James, Mayans M.C. ve The Outlaws dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.

    Resmi onayı almasıyla birlikte ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaşan yeni Prison Break'in ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Ancak bu noktada, 2026'da başlaması pekâlâ mümkün görünüyor.

