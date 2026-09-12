Yeni Prison Break dizisinden beklenen haber geldi

2000'lerin en popüler dizilerinden Prison Break, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. Hulu, setten ilk görseli paylaşarak, bir süredir hazırlık aşamasında olan dizinin çekimlerine başlandığını duyurdu. Dizinin artık prodüksiyon aşamasına geçmiş olması, yeni Prison Break'i yakın bir gelecekte ekranlarda göreceğimizin habercisi.
Yeni Prison Break, Yepyeni Karakterlere Odaklanıyor
Prison Break: Black Creek adını taşıyan bu yeni versiyon, Michael Scofield ve abisinin hikâyesini anlatmayacak. Bunun yerine, aynı evrende geçecek ama yepyeni karakterlere odaklanacak. Hikâyenin merkezinde ise eski asker olan bir kadın yer alacak. Genç kadın, sevdiği birine yardım etmek için, Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde infaz koruma memuru olarak çalışmaya başlayacak.
Bu yeni versiyonu orijinal serinin yaratıcısı olan Paul T. Scheuring değil, Elgin James hazırlıyor. Scheuring ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Elgin James, Mayans M.C. ve The Outlaws dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: