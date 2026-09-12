Yeni Prison Break dizisinden beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

2000'lerin en popüler dizilerinden Prison Break, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. Hulu, setten ilk görseli paylaşarak, bir süredir hazırlık aşamasında olan dizinin çekimlerine başlandığını duyurdu. Dizinin artık prodüksiyon aşamasına geçmiş olması, yeni Prison Break'i yakın bir gelecekte ekranlarda göreceğimizin habercisi.

Yeni Prison Break, Yepyeni Karakterlere Odaklanıyor

Prison Break: Black Creek adını taşıyan bu yeni versiyon, Michael Scofield ve abisinin hikâyesini anlatmayacak. Bunun yerine, aynı evrende geçecek ama yepyeni karakterlere odaklanacak. Hikâyenin merkezinde ise eski asker olan bir kadın yer alacak. Genç kadın, sevdiği birine yardım etmek için, Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde infaz koruma memuru olarak çalışmaya başlayacak.

Tam Boyutta Gör Bu yeni versiyonun ana karakterlerine Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger hayat verirken, oyuncu kadrosunda onlara Clayton Cardenas (Mayans M.C), JR Bourne (Mayans M.C), Noah Emmerich (The Ameriicans), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) eşlik edecek.

Marvel, yeni bir Punisher projesi hazırlıyor 1 gün önce eklendi

Bu yeni versiyonu orijinal serinin yaratıcısı olan Paul T. Scheuring değil, Elgin James hazırlıyor. Scheuring ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Elgin James, Mayans M.C. ve The Outlaws dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.

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