Punisher ekranlara dönüyor; Yeni Punisher projesinin yayın tarihi ve afişi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Son olarak Daredevil: Born Again'de karşımıza çıkan Punisher, çok yakında kendine ait yeni bir projeyle ekranlara geri dönecek. Hatırlarsanız Disney daha önce bir "TV Special" olarak tanımladığı bir Punisher projesi duyurmuştu. Bir saatlik bir TV filmi olarak tanımlayabileceğimiz bu proje, The Punisher: One Last Kill adını taşıyacak ve 12 Mayıs'ta Disney+'ta yayınlanacak.

Marvel Sinematik Evreni'nde Punisher'a hayat veren Jon Bernthal, One Last Kill'de sadece Frank Castle rolüyle dönmekle kalmıyor, aynı zamanda bu projenin başında da yer alıyor. Bernthal, senaryoyu We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile birlikte kaleme aldı. Green aynı zamanda bu projenin yönetmenliğini de üstlendi.

The Punisher: One Last Kill'in İlk Afişi Yayınlandı

Daha önce sızan bilgilere göre Punisher: One Last Kill'in başlıca kötü karakteri, kadın bir suç baronu olan Ma Gnucci olacak. Bu da hikâyenin muhtemelen "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisinin bir uyarlaması olacağı anlamına geliyor. Çizgi romanlardaki "Welcome Back, Frank" serisinde Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de Rus mafyasını Punisher'ın peşine takıyor.

Jon Bernthal'ın bugün ilk afişi paylaşırken "Welcome Back, Frank" mesajıyla paylaşması, bu sızıntıları büyük ölçüde doğrulamış oldu.

