Yeni Qashqai fiyatı açıklandı, Çinli DFSK E5 Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli DFSK E5, yeni Nissan Qashqai, Türkiye'de yılın otomobili ve 7 Temmuz'da hayata geçecek düzenlemeler hakkında konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli DFSK E5'in detayları ve Türkiye fiyatını, yeni Nissan Qashqai ve Türkiye fiyatını, Türkiye'de yılın otomobili seçimini ve 7 Temmuz'da hayata geçecek yeni düzenlemeler hakkında konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:02 - 1.8 milyona 7 kişilik DFSK E5

08:50 - Potansiyel efsane minik elektrikli Hyundai Inster

22:25 - Makyajlı Yeni Nissan Qashqai tasarım ve Türkiye fiyatı

31:45 - Türkiye'de yılın otomobili seçimi

40:40 - 7 Temmuz düzenlemelerinde son durum

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