Yeni Qashqai fiyatı açıklandı, Çinli DFSK E5 Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli DFSK E5'in detayları ve Türkiye fiyatını, yeni Nissan Qashqai ve Türkiye fiyatını, Türkiye'de yılın otomobili seçimini ve 7 Temmuz'da hayata geçecek yeni düzenlemeler hakkında konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:02 - 1.8 milyona 7 kişilik DFSK E5
08:50 - Potansiyel efsane minik elektrikli Hyundai Inster
22:25 - Makyajlı Yeni Nissan Qashqai tasarım ve Türkiye fiyatı
31:45 - Türkiye'de yılın otomobili seçimi
40:40 - 7 Temmuz düzenlemelerinde son durum