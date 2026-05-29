Yeni Rambo filminin vizyon tarihi duyuruldu; Hikâyeyi başa saracak

Film ve Dizi Editörü

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Film ve Dizi Editörü

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Aksiyon sinemasının ikonik serilerinden olan Rambo, önümüzdeki yıl yeni bir filmle sinemalara dönecek. Ancak bu kez Rambo rolünde Sylvester Stallone olmayacak. Çünkü John Rambo adını taşıyan bu yeni film, hikâyeyi başa saracak ve karakterin gençliğine odaklanacak. Bu kez Rambo olarak karşımıza çıkan isim, genç oyuncu Noah Centineo olacak. Netflix'in The Recruit dizisiyle tanınan Centineo, daha önce Black Adam ve All the Boys I've Loved Before gibi filmlerde rol almıştı.

Yeni Rambo Filmi, 4 Haziran 2027'de Vizyona Girecek

Vietnam Savaşı sırasında geçecek olan filmin yönemten koltuğuda, aksiyon türündeki Sisu filmiyle dikkat çeken Jalmari Helander oturuyor. Oyuncu kadrosunda Noah Centineo'ya James Franco, David Harbour, Quincy Isaiah gibi isimler eşlik ediyor.

Bayram tatilinde evde izleyebileceğiniz 10 film 3 gün önce eklendi

Filmin haklarını elinde bulunduran Lionsgate stüdyosu, bugün yaptığı duyuruyla yeni Rambo filminin 4 Haziran 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Yeni Rambo filmi ne zaman çıkacak? Tarih açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: