    Yeni Rambo filminin vizyon tarihi duyuruldu; Hikâyeyi başa saracak

    Rambo'nun gençlik yıllarına odaklanacak olan John Rambo filminin vizyon tarihi resmen duyuruldu. John Rambo adını taşıyan filmde karakterin gençliğini yeni bir oyuncu canlandırıyor.

    Yeni Rambo filmi ne zaman çıkacak? Tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Aksiyon sinemasının ikonik serilerinden olan Rambo, önümüzdeki yıl yeni bir filmle sinemalara dönecek. Ancak bu kez Rambo rolünde Sylvester Stallone olmayacak. Çünkü John Rambo adını taşıyan bu yeni film, hikâyeyi başa saracak ve karakterin gençliğine odaklanacak. Bu kez Rambo olarak karşımıza çıkan isim, genç oyuncu Noah Centineo olacak. Netflix'in The Recruit dizisiyle tanınan Centineo, daha önce Black Adam ve All the Boys I've Loved Before gibi filmlerde rol almıştı.

    Yeni Rambo Filmi, 4 Haziran 2027'de Vizyona Girecek

    Vietnam Savaşı sırasında geçecek olan filmin yönemten koltuğuda, aksiyon türündeki Sisu filmiyle dikkat çeken Jalmari Helander oturuyor. Oyuncu kadrosunda Noah Centineo'ya James Franco, David Harbour, Quincy Isaiah gibi isimler eşlik ediyor.

    Filmin haklarını elinde bulunduran Lionsgate stüdyosu, bugün yaptığı duyuruyla yeni Rambo filminin 4 Haziran 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

