Renault Kwid yenilendi: Hindistan'da 4.700, Brezilya'da 16.000 dolar

Yapılan yenilikler memnuniyet verici olsa da asıl dikkat çeken nokta, aynı temel otomobilin satıldığı iki farklı pazar arasındaki devasa fiyat farkı oldu. Brezilya özellikli Kwid güncel kurla 16.000 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu rakam Hindistan’daki muadilinin 4.700 dolarlık başlangıç fiyatının üç katından fazla.
Elbette farklı pazarlardaki üretim ve satış dinamikleri durumu fazlasıyla etkiliyor. Brezilya, küresel otomotiv pazarında vergi yükü en ağır ülkelerden biri. Hindistan'da ise 4 metrenin altındaki otomobiller vergi avantajına sahip. Buna donanım farklılıkları da eklendiğinde durum biraz daha netleşiyor. Ancak yine de fiyatlar arasında üç kattan fazla fark olması, şirketlerin farklı pazarlarda elde ettiği kar marjını tartışma konusu haline getirdi.
Yan ve arka tasarım büyük oranda korunmuş; ancak stop lambaları yeni grafiklere kavuşurken tavana bir yüzgeç anten eklenmiş. Ürün gamının tepesindeki flagship Outsider donanımında ise tavan rayları, ek gövde kaplamaları ve çift renkli 14 inç alaşım jantlar sunuluyor.
Ancak burada ufak bir detay var: Giriş seviyesi Kwid Evolution versiyonunda ekran bulunması gereken yerde boş bir plastik kapak yer alıyor ve orta seviye Techno ile en üst seviye Outsider paketlerinde bulunan renkli iç mekan detayları bu pakette sunulmuyor.
Brezilya özellikli Renault Kwid, kaputun altında 2015 yılından kalma emektar CMF-A platformunu taşımaya devam ediyor. Bu altyapı aynı zamanda Çin üretimi Dacia Spring'de de kullanılıyor. Kompakt model, esnek yakıt teknolojisine sahip 1.0 litrelik üç silindirli atmosferik motoru kullanmaya devam ediyor. Söz konusu motor, 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.
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