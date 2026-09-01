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    Renault Kwid yenilendi: Hindistan'da 4.700, Brezilya'da 16.000 dolar

    Renault, en küçük hatchback modeli Kwid’i Güney Amerika için makyajladı. Ancak modelin görsel yeniliklerinden ziyade Brezilya ve Hindistan arasındaki 3 kattan fazla fiyat farkı gündem yarattı.

    Yeni Renault Kwid: Hindistan'da 4.700, Brezilya'da 16.000 dolar Tam Boyutta Gör
    Renault, Güney Amerika pazarı için en küçük hatchback modeli Kwid’i kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirdi. Aracın tasarımı yenilenirken iç mekandaki ekran boyutu ve alanı belirgin şekilde büyütüldü. Dacia Spring'in benzinli kardeşi olan Kwid, daha modern bir görünüme ve daha zengin bir iç donanıma kavuşsa da Renault, aracın mekanik altyapısına hiç dokunmadı.

    Yapılan yenilikler memnuniyet verici olsa da asıl dikkat çeken nokta, aynı temel otomobilin satıldığı iki farklı pazar arasındaki devasa fiyat farkı oldu. Brezilya özellikli Kwid güncel kurla 16.000 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu rakam Hindistan’daki muadilinin 4.700 dolarlık başlangıç fiyatının üç katından fazla.

    Elbette farklı pazarlardaki üretim ve satış dinamikleri durumu fazlasıyla etkiliyor. Brezilya, küresel otomotiv pazarında vergi yükü en ağır ülkelerden biri. Hindistan'da ise 4 metrenin altındaki otomobiller vergi avantajına sahip. Buna donanım farklılıkları da eklendiğinde durum biraz daha netleşiyor. Ancak yine de fiyatlar arasında üç kattan fazla fark olması, şirketlerin farklı pazarlarda elde ettiği kar marjını tartışma konusu haline getirdi. 

    Yeni Renault Kwid: Hindistan'da 4.700, Brezilya'da 16.000 dolar Tam Boyutta Gör
    Bu güncelleme, Kwid'in 2016'daki ilk lansmanından bu yana geçirdiği ikinci büyük makyaj operasyonu oldu. Dış tasarımdaki en belirgin değişiklik, daha fazla plastik kaplamayla yeniden tasarlanan ön tamponda göze çarpıyor. Çift parçalı far yapısı korunurken; hava girişleri, çok daha ince ön panjur ve yeni alt koruma plakası Kwid’i Fransız üreticinin güncel tasarım diline daha da yakınlaştırıyor.

    Yan ve arka tasarım büyük oranda korunmuş; ancak stop lambaları yeni grafiklere kavuşurken tavana bir yüzgeç anten eklenmiş. Ürün gamının tepesindeki flagship Outsider donanımında ise tavan rayları, ek gövde kaplamaları ve çift renkli 14 inç alaşım jantlar sunuluyor.

    Yeni Renault Kwid: Hindistan'da 4.700, Brezilya'da 16.000 dolar Tam Boyutta Gör
    Kabine geçildiğinde, Güney Amerika versiyonunun bu yılın başlarında Hindistan pazarındaki Kwid'e yapılan hafif makyajdan çok daha ciddi bir yenileme aldığı görülüyor. Ön konsol artık 10.1 inçlik multimedya ekranı ile 7 inçlik dijital gösterge paneline ev sahipliği yapıyor. Havalandırma menfezlerinin yeri değiştirilirken direksiyon simidinde Renault'nun en yeni logosu yer alıyor.

    Ancak burada ufak bir detay var: Giriş seviyesi Kwid Evolution versiyonunda ekran bulunması gereken yerde boş bir plastik kapak yer alıyor ve orta seviye Techno ile en üst seviye Outsider paketlerinde bulunan renkli iç mekan detayları bu pakette sunulmuyor.

    Brezilya özellikli Renault Kwid, kaputun altında 2015 yılından kalma emektar CMF-A platformunu taşımaya devam ediyor. Bu altyapı aynı zamanda Çin üretimi Dacia Spring'de de kullanılıyor. Kompakt model, esnek yakıt teknolojisine sahip 1.0 litrelik üç silindirli atmosferik motoru kullanmaya devam ediyor. Söz konusu motor, 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

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