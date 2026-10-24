Yeni Renault’lar birbirine daha çok benzeyecek: Tasarım şefi açıkladı

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Tam Boyutta Gör Renault, son yıllarda her modeline farklı bir karakter kazandıran tasarım yaklaşımında yeni bir denge arıyor. Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, gelecekteki otomobillerin daha ölçülü çizgilere ve birbirleriyle daha güçlü bir görsel bağa sahip olacağını açıkladı.

Autocar’a konuşan van den Acker’a göre bu değişim, yeni grup CEO’su François Provost dönemindeki yönelimle şekilleniyor. Ancak markanın geçmişten ilham alan Renault 4, Renault 5 ve Twingo modelleri, kendilerine özgü tasarımlarını koruyacak.

R4, R5 ve Twingo kendi kimliğini koruyacak

Renault, ürün gamını tasarım açısından “efsanevi ikonlar” ve “geleceğin ikonları” olarak iki ayrı grupta değerlendirmeye devam edecek.

İlk gruptaki retro modellerde öncelik, otomobilin kendi kimliğiyle tanınması. Van den Acker, Twingo ve Renault 5’in aynı logoyu taşımasına rağmen benzer farlara veya aynı tasarım düzenine sahip olmak zorunda olmadığını belirtiyor. Ona göre bir Twingo müşterisi, ortak bir Renault tasarım dilinden önce Twingo’nun kendisini satın almak istiyor.

Bu nedenle markanın yeni yaklaşımı, bütün otomobilleri aynı kalıba sokmak anlamına gelmiyor. Ortak tasarım unsurları, özellikle retro modellerin dışında kalan ürün gamında güçlendirilecek.

Her modele ayrı karakter döneminden ortak tasarıma

Van den Acker, Renault’ya ilk katıldığı dönemde Twingo’dan Master’a kadar uzanan ürün ailesinde ortak bir marka kimliği oluşturduğunu hatırlatıyor. Eski CEO Luca de Meo döneminde ise her otomobilin daha belirgin ve bağımsız bir kişiliğe sahip olması hedeflenmişti.

Bu yaklaşımın sonucunda modellerin birbirinden oldukça farklı hale geldiğini söyleyen tasarım yöneticisi, şimdi ortak kimlikle bireysel karakter arasında denge kurmanın zamanı olduğunu düşünüyor.

Bu yıl Renault markasının tasarım yönetimine katılan Alexandre Malval da yeni yönelimin önemli isimlerinden biri. Van den Acker, Malval’ın gelişiyle tasarım dilinin daha ölçülü hale geleceğini belirtiyor. Buradaki hedef tasarım özgürlüğünü sınırlamak değil, çizgileri ve yüzeyleri daha kontrollü kullanmak.

E-Space konsepti yeni yaklaşımı gösteriyor

Tam Boyutta Gör Renault’nun E-Space konsepti, bu tasarım anlayışının ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Orijinal Espace’in mirasından ilham alan konsept, geçmişi doğrudan kopyalamak yerine yeni oranlar ve çağdaş çizgiler kullanıyor.

Van den Acker’a göre elektrikli otomobillere özel platformlar, tasarımda zaten önemli bir değişim yaratacak. Daha uzun aks mesafesi, daha büyük tekerlekler ve kısa gövde çıkıntıları, gelecekteki Renault modellerinin siluetini şekillendirecek.

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Bu altyapılar, SUV kadar yüksek olmayan ancak sedan kadar da alçak durmayan otomobillerin önünü açacak. Böylece marka, alışılmış gövde tiplerinin arasında konumlanan farklı tasarımlar geliştirebilecek.

Asıl odak C ve D segmentleri

Van den Acker, Renault’nun geleneksel olarak güçlü olduğu B segmentinde kendine güvendiğini, asıl tasarım mücadelesinin C ve D segmentlerinde yaşandığını söylüyor.

Marka, daha yüksek fiyatlı otomobillerinde zamana daha dayanıklı, sağlam ve ciddi bir görünüm oluşturmayı hedefliyor. Bunun tasarıma yansıması ise gövde yüzeylerinde daha az görsel hareket ve daha sade biçimler olacak.

Yine de Renault, bu sadeliğin markanın sıcak karakterini ortadan kaldırmasını istemiyor. Van den Acker, Alman ve İtalyan markalarının tasarım yaklaşımları arasında Renault’nun kendine özgü Fransız kimliğini koruması gerektiğini vurguluyor. Yeni dönemde amaç, özellikle büyük modellerde daha güçlü bir aile benzerliği kurarken markanın karakterini yaşatmak.

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Yeni Renault’lar birbirine daha çok benzeyecek

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