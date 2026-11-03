Yeni Renault Megane, Tesla Model Y'ye rakip olmaya geliyor: 750 km menzil, casur tasarım

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Renault, orta sınıf araç ailesini kapsamlı bir şekilde yenilemeye hazırlanıyor. Bu yenilenme sürecinin en dikkat çekici modellerinden biri olması beklenen yeni nesil Megane tamamen elden geçirilen tasarımı, elektrikli altyapısı ve gelişmiş teknolojileriyle başta Tesla Model Y olmak üzere segmentteki güçlü rakiplerine meydan okumaya geliyor.

Yeni Clio'dan ilham alan aerodinamik tasarım

AutoExpress platformunda yayımlanan dijital çizimler yeni Megane'ın yüksek yapılı bir hatchback formunda olabileceğine işaret ediyor. Aracın ön tasarımında yeni Clio'dan izler görülürken ince tasarımlı farlar, küçük ızgara açıklıkları ve modern LED aydınlatma detayları öne çıkıyor. Alçak ön bölümü ve kısa arka tasarımıyla aerodinamik bir siluet sunan modelin, bu tasarım özellikleri sayesinde yüksek menzil değerlerine ulaşması hedefleniyor.

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750 km menzil ve menzil uzatıcılı seçenek

Yeni Megane'ın altyapısının hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı (REx) versiyonları destekleyecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulması beklenen tamamen elektrikli versiyonun yaklaşık 748 kilometre menzil sunacağı ifade ediliyor. İçten yanmalı motorun jeneratör görevi üstlendiği REx seçeneğinde ise toplam menzil 1.400 kilometreye ulaşacak.

Modelin bir diğer dikkat çekici özelliği ise bataryanın doğrudan araç gövdesine entegre edilerek taban yapısının bir parçası haline getirildiği hücreden gövdeye (cell-to-body) teknolojisi olacak. Renault Teknoloji Başkanı Philippe Brunet, modelde 90 kWh'nin altında LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanılacağını ve aracın toplam ağırlığının 2 tonun altında tutulacağını açıkladı.

Otonom sürüş tarafında da geleceğe yönelik hazırlıklar yapan Renault, yeni RG EV Medium 2.0 platformunu bu teknolojileri destekleyecek şekilde geliştiriyor. Brunet, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine geçişte kablo kumandalı direksiyon (steer-by-wire) sisteminin zorunlu olacağını belirtirken, Renault'nun yeni mimarisi bu altyapıya da kapı açacak. Ancak yeni Megane'ın sunacağı otonom sürüş özelliklerinin kapsamı ve hangi seviyede olacağı henüz netleşmiş değil.

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Renault E-Space konseptinden ilham alan kokpit

Çizimlerde iç mekan gösterilmese de Renault E-Space konseptinden izler taşıması beklenen kabinde, aracın ön konsolu boyunca uzanan geniş bir ekranın kullanılması öngörülüyor. Göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla ön cama yakın konumlandırılacağı belirtilen ekranın yanı sıra ek bir dokunmatik kontrol ekranı ve gelişmiş sesli komut sistemi de sunulacak.

İlk olarak 1995 yılında Renault 19'un yerini alarak otomobil dünyasına katılan Megane ailesi, 2021'de elektrikli Megane E-Tech versiyonuyla yeni bir döneme adım attı. Yeni nesliyle birlikte daha geniş bir kullanım alanına hitap etmesi beklenen modelin, 2028 yılında yollara çıkması hedefleniyor.

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Yeni Renault Megane, Tesla Model Y'ye rakip olmaya geliyor

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