Yeni Renault Niagara tanıtıldı: Adeta Boreal'in pickup versiyonu

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Tam Boyutta Gör Fransız otomotiv devi Renault, Avrupa dışındaki pazarlarda büyüme stratejisi doğrultusunda geliştirdiği yeni kompakt pickup modeli Niagara’yı resmi olarak tanıttı. Markanın futuREady küresel hamlesinin ilk meyvesi olan Renault Niagara, kaslı ön yüzüyle dikkat çekiyor. Kompakt pickup, Arjantin'deki Cordoba tesislerinde üretilecek

RGMP platformu üzerinde yükselen şık ve kaslı gövde

Markanın esnek RGMP (Renault Group Modular Platform) mimarisi üzerinde yükselen Niagara, ticariden ziyade günlük yaşam ve macera odaklı bir "lifestyle" aracı olarak konumlandırılıyor. 4.94 metre uzunluğa ve 1.72 metre yüksekliğe sahip araç, dengeli oranlarıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Tamamen LED farlar, "Thor" esintili gündüz aydınlatmaları ve ön ızgaranın ortasında yer alan piksel krom kaplamalı devasa "RENAULT" yazısı, aracın güçlü duruşunu pekiştiriyor. Arka kapı kolları C sütununa entegre edilerek akıcı bir gövde hattı yakalanmış. Bagaj kapağına işlenen Niagara yazısı ve tavan rayları ise outdoor vurgusunu güçlendiriyor.

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Kabinde SUV lüksü ve Google entegrasyonu

İş odaklı pickup anlayışını yıkan Niagara, iç mekanda tam anlamıyla bir SUV konforu sunuyor. Kabinde Renault’nun güncel modellerinden tanınan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Doğrudan entegre Google altyapısıyla gelen sistem; Google Haritalar, Google Asistan ve Play Store uygulamalarını araç içinde bağımsız olarak çalıştırma imkanı sağlıyor.

Hibrit motor yolda

Tam Boyutta Gör İlk etapta içten yanmalı motor seçenekleriyle Brezilya, Arjantin ve Kolombiya gibi pazarlarda satışa sunulacak olan Niagara, RGMP platformunun esnekliği sayesinde ilerleyen dönemde full hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç ünitelerine de kavuşacak.

Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana ve RAM Rampage gibi güçlü rakiplerin karşısına dikilecek olan Renault Niagara, markanın elektriklenme ve küresel büyüme hedeflerinde kritik bir rol üstlenecek.

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