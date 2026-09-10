Yeni Renault Niagara tanıtıldı: Adeta Boreal'in pickup versiyonu

RGMP platformu üzerinde yükselen şık ve kaslı gövde
Markanın esnek RGMP (Renault Group Modular Platform) mimarisi üzerinde yükselen Niagara, ticariden ziyade günlük yaşam ve macera odaklı bir "lifestyle" aracı olarak konumlandırılıyor. 4.94 metre uzunluğa ve 1.72 metre yüksekliğe sahip araç, dengeli oranlarıyla dikkat çekiyor.
Kabinde SUV lüksü ve Google entegrasyonu
İş odaklı pickup anlayışını yıkan Niagara, iç mekanda tam anlamıyla bir SUV konforu sunuyor. Kabinde Renault’nun güncel modellerinden tanınan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Doğrudan entegre Google altyapısıyla gelen sistem; Google Haritalar, Google Asistan ve Play Store uygulamalarını araç içinde bağımsız olarak çalıştırma imkanı sağlıyor.
Hibrit motor yolda
Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana ve RAM Rampage gibi güçlü rakiplerin karşısına dikilecek olan Renault Niagara, markanın elektriklenme ve küresel büyüme hedeflerinde kritik bir rol üstlenecek.