1500 adetle sınırlı Renault Rafale Hypnotic tanıtıldı

Lansmanı Ekim 2026'daki Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek olan bu özel seri, doğrudan model gamının en güçlü türevi olan Atelier Alpine donanımı üzerine inşa edildi.
Rafale Hypnotic, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç mekanda Titanyum Siyahı Alcantara ve dokulu kumaş kombinasyonu tercih edilmiş. Kabinde konumlandırılan özel numaralı plaka, her bir aracın 1.500 adetlik serideki yerini simgeliyor.
Pazarda daha fazlasını arayan müşterileri hedefleyen Hypnotic serisi, alt donanımlarda opsiyonel olan hemen her şeyi standart olarak sunuyor. Solarbay cam tavan, Harman Kardon premium ses sistemi, head-up display, ısıtmalı ön cam, sürüş destek ve kış paketleri de bu özelliklere dahil.
300 beygirlik şarj edilebilir hibrit güç
Teknik pakette 4Control Advanced (dört tekerlekten yönlendirme), 4x4 çekiş ve yolu kamera ile tarayarak kendini anlık ayarlayan akıllı aktif süspansiyon sistemi standart olarak yer alıyor.
Fiyat
1 Ekim 2026 itibarıyla 14 Avrupa ülkesinde siparişe açılacak olan sınırlı üretim Rafale Hypnotic’in Fransa satış fiyatı 63.550 euro olarak belirlendi. Teslimatların ise 2026'nın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.