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    1500 adetle sınırlı Renault Rafale Hypnotic tanıtıldı

    Renault, amiral gemisi Rafale modelinin en üst ve özel versiyonu olan sınırlı üretim "Hypnotic" serisini duyurdu. Avrupa için yalnızca 1.500 adet üretilecek model 300 beygir gücünde.

    Yeni Renault Rafale Hypnotic tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Renault, D-SUV segmentindeki amiral gemisi Rafale’in en özel ve iddiası yüksek versiyonunu gün yüzüne çıkardı. Toplamda yalnızca 1.500 adet numaralı örnekle sınırlı tutulacak olan Renault Rafale Hypnotic, Fransız markanın lüks ve performans algısını en tepeye taşımayı hedefliyor.

    Lansmanı Ekim 2026'daki Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek olan bu özel seri, doğrudan model gamının en güçlü türevi olan Atelier Alpine donanımı üzerine inşa edildi.

    Rafale Hypnotic, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Renault Rafale Hypnotic tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Hypnotic serisi, standart modellerden ayrılan mat ve karanlık tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. İpek matlığındaki Satin Forest Black gövde rengi, koyu renkli ön panjur, parlak siyah tavan çıtaları, parlak siyah bagaj üstü spoyler, siyaha bürünmüş özel Atelier Alpine amblemleri ve 21 inç boyutunda mat siyah alaşım jantlar; modelin farkını ortaya koyan detaylar arasında.

    İç mekanda Titanyum Siyahı Alcantara ve dokulu kumaş kombinasyonu tercih edilmiş. Kabinde konumlandırılan özel numaralı plaka, her bir aracın 1.500 adetlik serideki yerini simgeliyor.

    Yeni Renault Rafale Hypnotic tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Aracın spor koltuklarında ve kapı panellerinde Fransız bayrağına gönderme yapan mavi, beyaz ve kırmızı dikişler yer alırken, koltuk kafalıklarına arka aydınlatmalı Alpine "A" logosu işlenmiş. Üst ön konsol tamamen Titanyum Siyahı Alcantara kaplanırken, zemin halıları ve saklama gözleri de mat siyah temaya uyum sağlıyor.

    Pazarda daha fazlasını arayan müşterileri hedefleyen Hypnotic serisi, alt donanımlarda opsiyonel olan hemen her şeyi standart olarak sunuyor. Solarbay cam tavan, Harman Kardon premium ses sistemi, head-up display, ısıtmalı ön cam, sürüş destek ve kış paketleri de bu özelliklere dahil.

    300 beygirlik şarj edilebilir hibrit güç

    Yeni Renault Rafale Hypnotic tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kaputunun altında 300 beygir güç üreten E-Tech 4x4 şarj edilebilir hibrit sistemini koruyan araç, içten yanmalı motoru 3 adet elektrik motoruyla birleştiriyor. Yalnızca elektrik gücüyle 105 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde, Alpine Cars mühendisleri tarafından kalibre edilen şasi altyapısı görev yapıyor.

    Teknik pakette 4Control Advanced (dört tekerlekten yönlendirme), 4x4 çekiş ve yolu kamera ile tarayarak kendini anlık ayarlayan akıllı aktif süspansiyon sistemi standart olarak yer alıyor.

    Fiyat

    1 Ekim 2026 itibarıyla 14 Avrupa ülkesinde siparişe açılacak olan sınırlı üretim Rafale Hypnotic’in Fransa satış fiyatı 63.550 euro olarak belirlendi. Teslimatların ise 2026'nın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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