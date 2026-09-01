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    Yeni Renault Scenic E-Tech: LFP batarya geldi, menzil arttı

    "2024 Yılının Otomobili" seçilen %100 elektrikli aile SUV'u Renault Scenic E-Tech güncellendi. Model; yeni LFP batarya seçeneği, daha hızlı şarj performansı ve Google Gemini AI entegrasyonu kazandı.

    Yeni Renault Scenic E-Tech: LFP batarya geldi, menzil arttı Tam Boyutta Gör
    Renault, elektrikli aile SUV’u Scenic E-Tech modelini yeni batarya teknolojileri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu ile kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Fransa’daki Douai tesislerinde üretilen ve "2024 Yılın Otomobili" unvanına sahip olan model; 4.47 metrelik kompakt uzunluğu ve 642 km'ye varan menziliyle ailelerin günlük ve uzun yolculuk ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürüyor.

    İki yeni batarya seçeneği ve hızlı şarj performansı

    220 HP’lik (160 kW) elektrik motoruyla sunulan Scenic E-Tech, iki farklı yeni batarya kimyasıyla ürün gamını çeşitlendirdi:

    • 89 kWsa NMC Batarya (Uzun Menzil): WLTP standartlarına göre 642 km’ye varan menzil sunuyor. DC hızlı şarj süresi %25 oranında kısaltılan araç, 150 kW tepe şarj gücüyle %15’ten %80 doluluğa 28 dakikada ulaşıyor.
    • 67 kWsa LFP Batarya (Standart Menzili): İlerleyen dönemde satışa sunulacak bu batarya 467 km WLTP menzili sağlıyor. Kese tipi 232 hücrenin sıkıştırıldığı hücreden pakete (Cell-to-Pack) mimarisine sahip olan batarya, 165 kW tepe DC şarj gücüyle %15'ten %80 doluluğa 24 dakikada ulaşabiliyor.
    Yeni Renault Scenic E-Tech: LFP batarya geldi, menzil arttı Tam Boyutta Gör
    Aracın dış tasarımına Gök Taşı Grisi ve Mat Kayrak Mavisi olmak üzere iki yeni gövde rengi eklendi. Tampon ekleri siyah renge bürünürken, %72 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen yeni 19 ve 20 inçlik aerodinamik jant seçenekleri sunulmaya başlandı.

    İç mekanda ise sürdürülebilir malzemelerin kullanımı artırıldı. Techno pakette koltuklarda %95 geri dönüştürülmüş iplikten üretilmiş PET kumaşlar ve şimşek figürlü dikişlere sahip karbon siyahı ön konsol kaplaması yer alıyor. Esprit Alpine'de bulunan ve ışık tayfından ilham alan "titanyum efektli" siyah parçalar %75 oranında geri dönüştürülmüş ABS-PC malzemeden üretildi. Iconic donanımı ise kübik gri kaplamalar ve opsiyonel ıhlamur ahşap detaylarla sunuluyor.

    Google Gemini Entegrasyonu

    Yeni Renault Scenic E-Tech: LFP batarya geldi, menzil arttı Tam Boyutta Gör
    Scenic E-Tech'in bilgi-eğlence sistemi, standart Google Asistan'a alternatif olarak Google Gemini AI yapay zeka desteğine kavuştu. Sürücüler Gemini sayesinde doğal dille araçla iletişim kurup daha karmaşık isteklerini yönetebiliyor. Ayrıca Qi2 / MagSafe destekli havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi standartlar arasında.

    Güvenlik tarafında ise kamera bazlı Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi standart hale getirildi. Kamera, sürücüyü tanıyarak koltuk ve navigasyon ayarlarını otomatik yüklüyor. Çoklu araç takibi yapan Multi Target destekli Adaptif Hız Sabitleyici, şerit merkezleme ve otomatik acil durum durdurma asistanları güncellendi. Yeni Smart Multi-Sense modu ise sürüş tarzına göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapıyor.

    Yeni Renault Scenic E-Tech fiyatları

    Tüm üretim süreçleri Fransa’da gerçekleştirilen Scenic E-Tech; Fransa pazarında Techno Uzun Menzil versiyonu için 38.750 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı. LFP bataryalı Techno Konfor Menzili versiyonunun ise sonbaharda 31.750 euroluk başlangıç etiketiyle satışa çıkması planlanıyor. Ancak bu fiyatlara 8.240 euroya varan devlet teşviki uygulandığını belirtelim.

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