Yeni Renault Scenic E-Tech: LFP batarya geldi, menzil arttı

İki yeni batarya seçeneği ve hızlı şarj performansı
220 HP’lik (160 kW) elektrik motoruyla sunulan Scenic E-Tech, iki farklı yeni batarya kimyasıyla ürün gamını çeşitlendirdi:
- 89 kWsa NMC Batarya (Uzun Menzil): WLTP standartlarına göre 642 km’ye varan menzil sunuyor. DC hızlı şarj süresi %25 oranında kısaltılan araç, 150 kW tepe şarj gücüyle %15’ten %80 doluluğa 28 dakikada ulaşıyor.
- 67 kWsa LFP Batarya (Standart Menzili): İlerleyen dönemde satışa sunulacak bu batarya 467 km WLTP menzili sağlıyor. Kese tipi 232 hücrenin sıkıştırıldığı hücreden pakete (Cell-to-Pack) mimarisine sahip olan batarya, 165 kW tepe DC şarj gücüyle %15'ten %80 doluluğa 24 dakikada ulaşabiliyor.
İç mekanda ise sürdürülebilir malzemelerin kullanımı artırıldı. Techno pakette koltuklarda %95 geri dönüştürülmüş iplikten üretilmiş PET kumaşlar ve şimşek figürlü dikişlere sahip karbon siyahı ön konsol kaplaması yer alıyor. Esprit Alpine'de bulunan ve ışık tayfından ilham alan "titanyum efektli" siyah parçalar %75 oranında geri dönüştürülmüş ABS-PC malzemeden üretildi. Iconic donanımı ise kübik gri kaplamalar ve opsiyonel ıhlamur ahşap detaylarla sunuluyor.
Google Gemini Entegrasyonu
Güvenlik tarafında ise kamera bazlı Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi standart hale getirildi. Kamera, sürücüyü tanıyarak koltuk ve navigasyon ayarlarını otomatik yüklüyor. Çoklu araç takibi yapan Multi Target destekli Adaptif Hız Sabitleyici, şerit merkezleme ve otomatik acil durum durdurma asistanları güncellendi. Yeni Smart Multi-Sense modu ise sürüş tarzına göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapıyor.
Yeni Renault Scenic E-Tech fiyatları
Tüm üretim süreçleri Fransa’da gerçekleştirilen Scenic E-Tech; Fransa pazarında Techno Uzun Menzil versiyonu için 38.750 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı. LFP bataryalı Techno Konfor Menzili versiyonunun ise sonbaharda 31.750 euroluk başlangıç etiketiyle satışa çıkması planlanıyor. Ancak bu fiyatlara 8.240 euroya varan devlet teşviki uygulandığını belirtelim.
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