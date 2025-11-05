Giriş
    Yeni Renault Twingo'nun iç ve dış tasarımı ortaya çıktı

    Renault'nun ikonik şehir otomobili Twingo, tamamen elektrikli formda geri dönüyor. 6 Kasım'da resmi olarak tanıtılması beklenen modelin tasarımı şimdiden ortaya çıktı.

    Yeni Renault Twingo'nun iç ve dış tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Renault’nun küçük şehir otomobili Twingo, 6 Kasım’da tanıtılacak yeni nesliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ancak resmi tanıtım öncesinde internete düşen fotoğraflar, hem dış tasarımı hem de iç mekânı açıkça ortaya koyuyor. Görünen o ki Twingo, sempatik karakterini koruyarak tamamen elektrikli bir kimlikle geri dönüyor.

    2023’te tanıtılan konsept versiyonuna neredeyse birebir sadık kalan üretim modeli, sadece küçük detaylarda farklılaşıyor. Geleneksel kapı kolları, kapaklı jantlar, hafifçe değişen LED farlar ve günlük kullanım için yeniden şekillendirilmiş tamponları buna örnek gösterebiliriz.

    Yeni Twingo, ilk kez 1992’de tanıtılan orijinal modelin ruhunu yaşatan “kurbağa gözü” farlarını, tek hacimli kompakt formunu ve yuvarlak arka tasarımını koruyor. Ancak bu kez gövde beş kapılı hale gelmiş ve boyutlar biraz büyümüş.

    Yeni Renault Twingo'nun iç ve dış tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kabin, konsept modelin enerjik havasını korurken üretim gerçeklerine uygun hale getirilmiş. İç mekandaki yumuşak dokular yerini sert plastik yüzeylere bırakmış. Koltuklarda ise kumaş döşeme tercih edilmiş. Ortada tablet tarzında bir multimedya ekranı yer alıyor. Hemen altında ise Dacia modellerinden tanıdık bir gösterge paneli dikkat çekiyor.

    Yeni Twingo, önceki nesillerden farklı olarak yalnızca tamamen elektrikli bir versiyonla satışa çıkacak. Renault grubunun AmpR Small platformunu (eski adıyla CMF-BEV) kullanacak olan model, bu altyapıyı R5, R4 ve Nissan Micra ile paylaşacak. Henüz teknik detaylar açıklanmadı ancak Twingo’nun tek bir elektrik motoruna ve küçük boyutlu LFP (lityum demir fosfat) bataryaya sahip olması bekleniyor.

    Yeni Twingo, Avrupa’da A segmentinde yer alan küçük modellerle rekabet edecek. Renault’nun eski CEO’su Luca de Meo, modelin başlangıç fiyatının 20.000 euronun altında olacağını ve aylık 100 euro civarında kiralama planları sunulacağını açıklamıştı.

