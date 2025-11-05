Yeni Renault Twingo'nun iç ve dış tasarımı ortaya çıktı

2023’te tanıtılan konsept versiyonuna neredeyse birebir sadık kalan üretim modeli, sadece küçük detaylarda farklılaşıyor. Geleneksel kapı kolları, kapaklı jantlar, hafifçe değişen LED farlar ve günlük kullanım için yeniden şekillendirilmiş tamponları buna örnek gösterebiliriz.
Yeni Twingo, ilk kez 1992’de tanıtılan orijinal modelin ruhunu yaşatan “kurbağa gözü” farlarını, tek hacimli kompakt formunu ve yuvarlak arka tasarımını koruyor. Ancak bu kez gövde beş kapılı hale gelmiş ve boyutlar biraz büyümüş.
Yeni Twingo, önceki nesillerden farklı olarak yalnızca tamamen elektrikli bir versiyonla satışa çıkacak. Renault grubunun AmpR Small platformunu (eski adıyla CMF-BEV) kullanacak olan model, bu altyapıyı R5, R4 ve Nissan Micra ile paylaşacak. Henüz teknik detaylar açıklanmadı ancak Twingo’nun tek bir elektrik motoruna ve küçük boyutlu LFP (lityum demir fosfat) bataryaya sahip olması bekleniyor.
Yeni Twingo, Avrupa’da A segmentinde yer alan küçük modellerle rekabet edecek. Renault’nun eski CEO’su Luca de Meo, modelin başlangıç fiyatının 20.000 euronun altında olacağını ve aylık 100 euro civarında kiralama planları sunulacağını açıklamıştı.
