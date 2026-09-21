Yeni Resident Evil filminden etkileyici başlangıç: Övgüler gişeye de yansıdı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce çıkan filmlerden tamamen bağımsız, yepyeni bir hikâye anlatan yeni Resident Evil filmi bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Weapons filmiyle ile övgü toplayan Zach Cregger'ın yönettiği film, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %96, izleyici puanı ise %91.

Resident Evil Serisi İçin Yeni Bir Rekora İmza Attı

Filmin ilk hafta sonu hasılatı, bu övgülerin gişeye de yansıdğını gösteriyor. Gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yapan Resident Evil, dünya genelinde 108.3 milyon dolar hasılat yaparak seri için yeni bir rekora imza attı. Daha önce hiçbir Resident Evil filmi ilk hafta sonunda bu kadar yüksek hasılata ulaşamamıştı.

Üstelik bu meblağ bugüne kadar çıkan pek çok Resident Evil filminin toplam gişesinden bile yüksek. Örneğin 2002'de çıkan ilk film toplamda 102.9 milyon dolar hasılat yapabilmişti. 2021'de yeni bir seri başlatma umuduyla çıkan Resident Evil: Welcome to Raccoon City ise 41.9 milyon dolarda kalmıştı. Böyle bakınca yeni Resident Evil filminin ne kadar başarılı olduğu daha net anlaşılıyor.

Filmin izleyicileri de genel olarak memnun etmiş olması bu performansın sonraki haftalara da taşınabileceğini gösteriyor. Diğer yandan yeni Resident Evil'ın daha çok korku ağırlıklı bir film olması da başarı şansını artırıyor. Zira son dönemde korku filmleri sinemalarda epey ilgi görüyor.

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Yeni Resident Evil, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor.

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Yeni Resident Evil filmi gişede rekorla başladı

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