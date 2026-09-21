Yeni Resident Evil filminden etkileyici başlangıç: Övgüler gişeye de yansıdı

Resident Evil Serisi İçin Yeni Bir Rekora İmza Attı
Filmin ilk hafta sonu hasılatı, bu övgülerin gişeye de yansıdğını gösteriyor. Gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yapan Resident Evil, dünya genelinde 108.3 milyon dolar hasılat yaparak seri için yeni bir rekora imza attı. Daha önce hiçbir Resident Evil filmi ilk hafta sonunda bu kadar yüksek hasılata ulaşamamıştı.
Üstelik bu meblağ bugüne kadar çıkan pek çok Resident Evil filminin toplam gişesinden bile yüksek. Örneğin 2002'de çıkan ilk film toplamda 102.9 milyon dolar hasılat yapabilmişti. 2021'de yeni bir seri başlatma umuduyla çıkan Resident Evil: Welcome to Raccoon City ise 41.9 milyon dolarda kalmıştı. Böyle bakınca yeni Resident Evil filminin ne kadar başarılı olduğu daha net anlaşılıyor.
Filmin izleyicileri de genel olarak memnun etmiş olması bu performansın sonraki haftalara da taşınabileceğini gösteriyor. Diğer yandan yeni Resident Evil'ın daha çok korku ağırlıklı bir film olması da başarı şansını artırıyor. Zira son dönemde korku filmleri sinemalarda epey ilgi görüyor.
Yeni Resident Evil, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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