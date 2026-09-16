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    Yeni Resident Evil filmine övgü yağmuru: İşte ilk yorumlar

    Son yılların en başarılı korku filmlerinden Weapons'ın yönetmeni tarafından çekilen yeni Resident Evil filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı. Serinin en iyi filmi olabilir.

    Yeni Resident Evil filmine övgü yağmuru: İşte ilk yorumlar Tam Boyutta Gör
    18 Eylül'de gösterime girecek olan yeni Resident Evil filmi, kısa süre önce basına gösterildi. Bu vesileyle filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı. Son yılların en beğenilen korku filmlerinden Weapons'ın da yönetmeni olan Zach Cregger'ın çektiği film, izleyenleri bir hayli etkilemiş görünüyor.

    "Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Oyun Uyarlamalarından Biri"

    Önceki filmlerden bağımsız, yepyeni bir hikâye anlatan bu yeni Resident Evil filminin korku tarafına ağırlık vereceği belirtiliyordu. Gelen ilk yorumlar da bunu gösteriyor. Son derece kanlı bir korku filmi olarak tanımlanan yeni Resident Evil, bazı eleştirmenler tarafından "bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamalarından biri" olarak tanımlanıyor.

    Filmden övgüyle söz eden Rotten Tomatoes yazarlarından biri olan Mark Cassidy, filmin oyunların o hiç bitmeyen gerilimini başarıyla yansıttığını söylüyor. SplashReport'tan Kellvin Chavez da benzer noktaya parmak basıyor ve filmin ilk andan son kareye kadar bir an bile ayağını gazdan çekmediğini söylüyor. Hatırlarsanız test gösterimlerden gelen duyumlarda da filmden "korku filmlerinin Mad Max: Fury Road'u" olarak söz ediliyordu. Eleştirmen yorumları da bu benzetmeyi doğrular nitelikte.

    İlk gösterime katılan eleştirmenlerin üzerinde uzlaştığı bir nokta da, bunun özellikle korku tutkunlarının kaçırmaması gereken bir film olduğu. Çünkü filmin sadece iyi bir Resident Evil filmi değil, aynı zamanda son dönemde çıkan en iyi korku filmlerinden biri olduğu söyleniyor.

    Yeni Resident Evil, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor.

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