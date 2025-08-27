Giriş
    Return to Silent Hill filminden ilk fragman yayınlandı

    Silent Hill serisi sinemalara sönüyor. Serinin en sevilen oyunlarından Silent Hill 2'yi beyaz perdeye uyarlayan Return to Silent Hill filminden ilk fragman yayınlandı.   

    Return to Silent Hill filmi Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en sevilen korku serilerinden olan Silent Hill, yıllar sonra yeni film uyarlamasıyla sinemaya taşınıyor. Daha önce Hollywood yapımı iki filme kaynaklık eden Silent Hill serisi, önümüzdeki yıl da Return to Silent Hill ile beyaz perdeye dönecek. ABD'de Ocak ayında gösterime girecek olan Return to Silent Hill için tanıtım çalışmalarına başlayan Cineverse, filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Return to Silent Hill, Silent Hill 2'nin Uyarlaması Olacak

    Return to Silent Hill, serinin en sevilen oyunlarından olan Silent Hill 2'yi beyaz perdeye uyarlıyor. Üstelik yapımcılar bunun uyarlandığı esere epey sadık kalan bir uyarlama olacağını söylüyor. İlk olarak 2001 yılında çıkan Silent Hill 2, geçtiğimiz yıl da remake versiyonuyla oyunseverlerin karşısına çıkmıştı.

    Return to Silent Hill'in yönemten koltuğunda 2006 yapımı Silent Hill'i de yöneten Christophe Gans oturuyor. O filmde serinin ruhunu yansıtmayı başaran Gans, burada da benzer bir ton tutturmaya çalışmış gibi görünüyor.

    Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.

    Normalde filmin Türkiye'de 21 Kasım'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak Cineverse filmin ABD'deki çıkışını Ocak ayına erteledikten sonra Türkiye için yeni bir vizyon tarihi belirlenmedi.

