Yeni Siri, Apple’ın akıllı gözlüklerinin kilit unsuru olabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2026 kapsamında beklendiği gibi yeni bir donanım ürünü tanıtmadı. Uzun süredir gündemde olan akıllı gözlükler, kamera destekli AirPods veya katlanabilir iPhone gibi cihazlar etkinlikte yer almadı. Ancak şirketin Siri ve yapay zeka alanında duyurduğu yenilikler, gelecekteki giyilebilir ürünler için önemli ipuçları verdi.

Apple gözlüklerin temelinde yeni Siri olabilir

Etkinliğin merkezinde yer alan yeni Siri deneyimi, Apple ekosistemindeki tüm cihazlar arasında daha bütünleşik bir yapı vadediyor. Yeni Siri artık sohbet geçmişini koruyabiliyor, farklı cihazlar arasında bağlamı sürdürebiliyor ve Notlar ile Takvim gibi uygulamalar içerisinde çeşitli işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu özelliklerin, Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen akıllı gözlükler için temel oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Günümüzde Meta'nın akıllı gözlükleri Meta AI, Google'ın çözümleri ise Gemini tarafından destekleniyor. Apple'ın da olası akıllı gözlüklerinde Siri'yi merkeze yerleştirmesi bekleniyor. Özellikle şirketin uzun süredir geliştirdiği App Intents altyapısı sayesinde Siri'nin üçüncü taraf uygulamalarla daha akıcı biçimde etkileşime girmesi mümkün hale geliyor. Bu da gelecekte gözlüklerin, iPhone'un doğal bir uzantısı gibi çalışmasının önünü açabilir.

Siri artık gördüklerini de anlayabiliyor

Apple'ın duyurduğu yeniliklerden biri de Siri'nin görsel içerikleri daha iyi anlayabilmesi oldu. iPhone'da Kamera uygulaması açıkken Siri çevredeki nesneler hakkında bilgi verebiliyor ve ekranda görüntülenen içerikleri analiz edebiliyor. Vision Pro'da ise VisionOS 27 ile bu deneyim daha gelişiyor. Kullanıcı baktığı nesne veya uygulama hakkında Siri'ye doğrudan sorular yöneltebiliyor.

Apple henüz Meta ve Google'ın sunduğu gibi sürekli çalışan gerçek zamanlı görsel analiz özelliğine sahip değil. Buna rağmen Siri'nin kazandığı yeni yetenekler, şirketin bu alandaki eksiklerini kapatma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle VisionOS 27 ile yapılan değişikliklerin bir kısmı, gelecekteki akıllı gözlük deneyimine dair ipuçları veriyor. VisionOS üzerinde Siri, ortamın içerisinde varlık gösteren ışıklı bir küre formunda sunuluyor. Eğer Apple ilerleyen yıllarda Vision Pro'nun deneyimini daha kompakt bir artırılmış gerçeklik gözlüğüne taşımayı başarırsa Siri'nin bu görsel temsil biçiminin de yeni cihazlarda kullanılabileceği düşünülüyor.

iOS 27 ile AirPods'a gelecek yeni özellikler ve yenilikler 1 gün önce eklendi

Öte yandan Apple, VisionOS'ta bildirimlerin kullanıcı onlara baktığında genişlemesini sağlayan yeni bir özellik de ekledi. Bu tür etkileşimlerin, gelecekte günlük kullanım için tasarlanmış akıllı gözlüklerde dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak adına kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Apple'ın yakın vadede göz takibi teknolojisini akıllı gözlüklere entegre etmesi beklenmese de, el hareketleri veya Apple Watch üzerinden gerçekleştirilecek etkileşim yöntemleri alternatif çözümler arasında gösteriliyor. Nitekim WatchOS 27 de yeni jest tabanlı komutlarla bu etkileşim modelini genişletiyor.

Ek olarak Apple, henüz resmi olarak akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını onaylamış değil. Ancak güvenilir sektör kaynakları bir süredir bu cihazların geliştirildiğini raporluyor. Mevcut bilgilere göre Apple’ın ilk akıllı gözlüğü 2027 yılında piyasaya çıkabilir.

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