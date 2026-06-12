Yeni Siri, duygusal sohbetlere girmeyecek: Sınırları çizecek!

Tam Boyutta Gör Apple, yeni Siri AI için duygusal olarak etkileyici bir sohbet botu oluşturmak yerine, kullanışlılık ve gizliliğe öncelik verdiklerini söylüyor. Craig Federighi, Siri'nin yapay zeka arkadaşı olması amaçlanmadığını, yapay zeka kız arkadaş veya erkek arkadaş fikrini reddettiğini söylüyor. Siri, sınırlarını aşan konuşmaları aniden sonlandırabiliyor.

Yeni nesil Siri AI vs eski Siri: İşte tüm çarpıcı değişiklikler! 1 gün önce eklendi

Apple'ın yapay zeka yarışında farklı bir yol izledi. Rakipler daha insansı ses çıkaran ve daha uzun konuşmaları teşvik eden sohbet botları geliştirirken, Apple, yenilenmiş Siri yapay zekasının kasıtlı olarak tam tersi yönde ilerlediğini söylüyor.

Yeni Siri tamamen kullanışlılık için tasarlandı, romantizm için değil!

WWDC 2026'da Siri AI'ın tanıtımından sonra, Apple'ın yazılım şefi Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, verdikleri bir röportajda şirketin düşünce tarzına daha fazla ışık tuttu. Mesajları daha açık olamazdı; Yeni Siri tamamen kullanışlılık için tasarlanmış, romantizm için değil. Federighi, insanların Siri'yi yapay zeka arkadaşı olarak kullanamayacağını açıkça belirtti.

Federighi , “Mevcut sohbet botlarını kullanıyorsanız bilirsiniz; büyük ölçüde etkileşime ve yağcılığa odaklanıyorlar. Sizi kendilerine çekmek istiyorlar. Kendiniz hakkında bir şeylerden bahsetmenizi istiyorlar, bunu da bağlantı kurmak için temel olarak kullanıyorlar. Biz tam tersini düşünüyoruz. Tasarladığımız şekilde, Siri gerçekten size yardımcı olmak, işlerinizi halletmek, Dünyayı öğrenmenize yardımcı olmak için var. Siri'yi romantik bir partner gibi kullanmaya çalışırsanız, buna hazır değil. Siri kesinlikle buna sıcak bakmaz.” açıklamasında bulundu.

Federighi ayrıca Apple'ın gizlilik odaklı yaklaşımına dikkat çekerek, kişisel bilgilerin kullanıcının cihazında kaldığını ve kullanıcının kontrolünde olduğunu açıkladı. Birçok insanın iPhone'un bildiği şeylerle Apple'ın bir şirket olarak bildikleri arasındaki farkı tam olarak anlamadığını belirterek, Apple'ın Siri tarafından kullanılan kişisel verilere erişmediğini ekledi.

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Yeni Siri, duygusal sohbetlere girmeyecek!

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