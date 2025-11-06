Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Siri için Apple, Google’ın Gemini modeline 1 milyar dolar ödeyebilir

    Apple, Siri’yi güçlendirmek için Google’ın 1,2 trilyon parametreli Gemini modelini kullanacak. Şirket, bu teknolojiye erişim için yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor

    Yeni Siri için Apple, Gemini modeline 1 milyar dolar ödeyebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, uzun süredir beklenen Siri güncellemesini desteklemek amacıyla Google tarafından geliştirilen 1,2 trilyon parametreli Gemini modelini kullanmak için yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor. Konuya yakın kaynaklar, şirketler arasında kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından anlaşmanın son aşamalara geldiğini belirtiyor.

    Yeni Siri’ye Gemini dokunuşu

    Apple, bu anlaşma sayesinde Google’ın teknolojisine erişim sağlayarak Siri’nin temel altyapısını yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Bahsi geçen 1,2 trilyon parametreli model, Apple’ın mevcut modellerinden çok daha karmaşık ve güçlü yetenekler sunacak. Şirket, bu modeli, kendi yapay zeka modelleri yeterince güçlü olana kadar ara çözüm olarak kullanmayı planlıyor.

    Yeni Siri için Apple, Gemini modeline 1 milyar dolar ödeyebilir Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’in haberine göre yeni Siri, önümüzdeki ilkbaharda iOS 26.4 ile kullanıma sunulacak. Ancak bu tarihe halen aylar olduğundan planlarda değişiklik olma ihtimali açık bırakılıyor.

    Apple’ın mevcut bulut tabanlı yapay zeka sistemi 150 milyar parametreli model kullanıyor. Google’ın özel Gemini modeli ise Siri’nin veri işleme ve bağlamı anlama kapasitesini büyük ölçüde artıracak. İçeride “Glenwood” kod adıyla anılan proje, Vision Pro başlıkları geliştiren Mike Rockwell ve yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi tarafından yönetiliyor. Yeni sesli asistanın kod adı ise “Linwood”.

    Özetleme ve planlama da kullanılacak

    Gemini entegrasyonu sağlanırsa model, Siri’nin özetleme ve planlama işlevlerini üstlenecek. Yani karmaşık görevleri yerine getirmek için bilgiyi sentezleme ve karar alma süreçlerinde kullanılacak. Siri’nin bazı özellikleri ise Apple’ın kendi modelleriyle çalışmaya devam edecek. Model, Apple’ın Private Cloud Compute sunucularında çalıştırılacak ve kullanıcı verileri Google altyapısından tamamen izole edilecek. Apple, modeli destekleyecek yapay zeka sunucu donanımını ise şimdiden ayırmış durumda.

    Öte yandan bu anlaşma, Gemini’nin sohbet botu özelliklerini Siri’ye doğrudan entegre etme planlarından bağımsız olarak ilerliyor. Ayrıca Apple, hali hazırda ChatGPT entegrasyonunu sürdürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 mm kablo kaç watt taşır hız göstergesi ve km sayacı çalışmıyor citoles reçetesiz alınır mı mahlas bulma oto tuş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum