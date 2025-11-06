Yeni Siri için Apple, Google’ın Gemini modeline 1 milyar dolar ödeyebilir

Yeni Siri’ye Gemini dokunuşu
Apple, bu anlaşma sayesinde Google’ın teknolojisine erişim sağlayarak Siri’nin temel altyapısını yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Bahsi geçen 1,2 trilyon parametreli model, Apple’ın mevcut modellerinden çok daha karmaşık ve güçlü yetenekler sunacak. Şirket, bu modeli, kendi yapay zeka modelleri yeterince güçlü olana kadar ara çözüm olarak kullanmayı planlıyor.
Apple’ın mevcut bulut tabanlı yapay zeka sistemi 150 milyar parametreli model kullanıyor. Google’ın özel Gemini modeli ise Siri’nin veri işleme ve bağlamı anlama kapasitesini büyük ölçüde artıracak. İçeride “Glenwood” kod adıyla anılan proje, Vision Pro başlıkları geliştiren Mike Rockwell ve yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi tarafından yönetiliyor. Yeni sesli asistanın kod adı ise “Linwood”.
Özetleme ve planlama da kullanılacak
Gemini entegrasyonu sağlanırsa model, Siri’nin özetleme ve planlama işlevlerini üstlenecek. Yani karmaşık görevleri yerine getirmek için bilgiyi sentezleme ve karar alma süreçlerinde kullanılacak. Siri’nin bazı özellikleri ise Apple’ın kendi modelleriyle çalışmaya devam edecek. Model, Apple’ın Private Cloud Compute sunucularında çalıştırılacak ve kullanıcı verileri Google altyapısından tamamen izole edilecek. Apple, modeli destekleyecek yapay zeka sunucu donanımını ise şimdiden ayırmış durumda.
Öte yandan bu anlaşma, Gemini'nin sohbet botu özelliklerini Siri'ye doğrudan entegre etme planlarından bağımsız olarak ilerliyor. Ayrıca Apple, hali hazırda ChatGPT entegrasyonunu sürdürüyor.