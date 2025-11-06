Yeni Siri için Apple, Google’ın Gemini modeline 1 milyar dolar ödeyebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir beklenen Siri güncellemesini desteklemek amacıyla Google tarafından geliştirilen 1,2 trilyon parametreli Gemini modelini kullanmak için yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor. Konuya yakın kaynaklar, şirketler arasında kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından anlaşmanın son aşamalara geldiğini belirtiyor.

Yeni Siri’ye Gemini dokunuşu

Apple, bu anlaşma sayesinde Google’ın teknolojisine erişim sağlayarak Siri’nin temel altyapısını yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Bahsi geçen 1,2 trilyon parametreli model, Apple’ın mevcut modellerinden çok daha karmaşık ve güçlü yetenekler sunacak. Şirket, bu modeli, kendi yapay zeka modelleri yeterince güçlü olana kadar ara çözüm olarak kullanmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg’in haberine göre yeni Siri, önümüzdeki ilkbaharda iOS 26.4 ile kullanıma sunulacak. Ancak bu tarihe halen aylar olduğundan planlarda değişiklik olma ihtimali açık bırakılıyor.

iOS 26.2 developer beta yayınlandı: İşte tüm yenilikler 1 gün önce eklendi

Apple’ın mevcut bulut tabanlı yapay zeka sistemi 150 milyar parametreli model kullanıyor. Google’ın özel Gemini modeli ise Siri’nin veri işleme ve bağlamı anlama kapasitesini büyük ölçüde artıracak. İçeride “Glenwood” kod adıyla anılan proje, Vision Pro başlıkları geliştiren Mike Rockwell ve yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi tarafından yönetiliyor. Yeni sesli asistanın kod adı ise “Linwood”.

Özetleme ve planlama da kullanılacak

Gemini entegrasyonu sağlanırsa model, Siri’nin özetleme ve planlama işlevlerini üstlenecek. Yani karmaşık görevleri yerine getirmek için bilgiyi sentezleme ve karar alma süreçlerinde kullanılacak. Siri’nin bazı özellikleri ise Apple’ın kendi modelleriyle çalışmaya devam edecek. Model, Apple’ın Private Cloud Compute sunucularında çalıştırılacak ve kullanıcı verileri Google altyapısından tamamen izole edilecek. Apple, modeli destekleyecek yapay zeka sunucu donanımını ise şimdiden ayırmış durumda.

Öte yandan bu anlaşma, Gemini’nin sohbet botu özelliklerini Siri’ye doğrudan entegre etme planlarından bağımsız olarak ilerliyor. Ayrıca Apple, hali hazırda ChatGPT entegrasyonunu sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Yeni Siri için Apple, Gemini modeline 1 milyar dolar ödeyebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: