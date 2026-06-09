Yeni Siri’nin sesini özelleştirmek için en yeni iPhone’lar gerekecek

Yeni Siri daha kişisel
Etkinlik kapsamında duyurulan yeni Siri, Apple'ın Google ile gerçekleştirdiği iş birliğinin de desteğiyle önemli yenilikler kazandı. Yapay zeka destekli Siri AI, daha gelişmiş etkileşimler sunarken kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik çeşitli araçlarla geliyor.
Bu yeniliklerin başında Siri'nin sesini ayrıntılı biçimde özelleştirebilme imkanı bulunuyor. Kullanıcılar artık yalnızca farklı aksan seçenekleri arasından tercih yapmakla kalmayacak, aynı zamanda sesin konuşma temposunu ve ifade düzeyini de ayarlayabilecek. Apple'ın tanıttığı sistemde bu ayarlar kaydırma çubukları aracılığıyla değiştirilebilecek.
Her yeni Siri kullanıcısı bu özelliğe erişemeyecek
Apple'ın verdiği bilgilere göre Siri'nin ses özelleştirme işlevi iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinde yer alacak.
iPad tarafında ise M4 çipli veya daha yeni işlemcilere sahip ve en az 12 GB birleşik belleğe sahip modeller gerekiyor. Mac tarafında ise M3 veya daha yeni Apple Silicon işlemcisine sahip ve en az 12 GB birleşik belleğe sahip Mac modelleri Siri'nin ses ayarlarını özelleştirebilecek. Apple'ın karma gerçeklik başlığı tarafında ise M5 işlemcili Apple Vision Pro desteği sunulacak.
Dolayısıyla cihazın iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate veya visionOS 27 sürümlerini desteklemesi, otomatik olarak Siri'nin tüm yeni işlevlerine erişim sağlayacağı anlamına gelmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.