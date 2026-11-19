Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Alman şirketler, inverter gerektirmeyen ve tesisatı yangın riskine karşı koruyan yeni bir ev bataryası geliştiriyor. Doğrudan hücre seviyesinde alternatif akım üreten modüler sistem, merkezi inverter ihtiyacını kaldırıyor. Akıllı devre koruması sayesinde kablolardaki aşırı ısınmayı anlık izleyen bu teknoloji, olası yangınları önlerken elektrik kesintilerinde de yedek güç sağlıyor. Geliştirme aşamasındaki güvenli sistemin ne zaman piyasaya çıkacağı ise açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, üretilen elektriğin depolanmasını sağlayan ev tipi bataryalara olan ilgi de giderek artıyor. Özellikle standart prizler üzerinden şebekeye bağlanan tak-çalıştır (plug-in) batarya sistemleri, büyük kurulumlara ihtiyaç duymadan enerji depolamak isteyen kullanıcılar için ideal bir alternatif oluşturuyor. Ancak bu sistemlerin yaygınlaşmasının önünde bazı güvenlik endişeleri bulunuyor. Bunların başında ise evlerdeki elektrik tesisatının, bataryalardan şebekeye aktarılan ilave gücü karşılayamaması geliyor. Almanya merkezli iki şirket, bu sorunu çözmek için merkezi bir inverter kullanmadan çalışan ve elektrik tesisatını gerçek zamanlı olarak izleyerek aşırı ısınmayı önleyen yeni bir ev tipi batarya konsepti geliştirmek üzere anlaşmaya vardı.

Almanya'da inverter gerektirmeyen yeni ev tipi batarya sistemi geliştiriliyor

Güneş enerjisi ve enerji depolama teknolojileri üzerine çalışan Indielux GmbH ile batarya güç elektroniği konusunda uzmanlaşan "p&e power&energy GmbH", geliştirdikleri güvenlik teknolojilerini modüler batarya sistemlerinde bir araya getirmek için mutabakat zaptı imzaladı. İki şirketin ortak konsepti, p&e'nin batarya hücreleri seviyesinde doğrudan alternatif akım (AC) üretebilen güç elektroniği teknolojisini, Indielux'un ready2plugin adını verdiği patentli güvenlik sistemiyle birleştiriyor.

Bu yaklaşımın en önemli özelliği, geleneksel batarya sistemlerinde kullanılan merkezi inverteri ortadan kaldırması. Normalde batarya hücrelerinde depolanan enerji doğru akım (DC) şeklinde bulunuyor. Evlerde kullanılan cihazların ve elektrik şebekesinin ise alternatif akıma ihtiyaç duyması nedeniyle bu enerjinin bir inverter aracılığıyla dönüştürülmesi gerekiyor. p&e tarafından geliştirilen çok seviyeli güç elektroniği mimarisi ise her batarya hücresine özel bir anahtarlama katmanı kullanarak alternatif akımı doğrudan hücre seviyesinde üretebiliyor. Böylece yüzlerce voltluk merkezi bir dönüşüm sistemi yerine, yalnızca birkaç volt seviyesindeki gerilimler üzerinden işlem yapılıyor.

Bu mimari, merkezi inverter ihtiyacını ortadan kaldırmanın yanı sıra sistemdeki zayıflamış batarya hücrelerinin devre dışı bırakılmasına da imkân tanıyor. Böylece performansı düşen bir hücrenin tüm sistemin çalışmasını olumsuz etkilemesi önlenebiliyor. Şirketin açıklamasına göre güç elektroniği sisteminin verimliliği yüzde 99'un üzerine çıkıyor. Ayrıca orta seviyedeki yüklerde soğutma fanına ihtiyaç duyulmaması, sistemin daha sessiz çalışmasını sağlıyor. Kullanılan batarya kimyasına ve muhafaza tasarımına bağlı olarak modüllerin açık alanlara kurulması da mümkün olabilecek.

Evlerdeki elektrik tesisatının aşırı ısınması önlenecek

İki şirketin geliştirdiği konseptte dikkat çeken bir diğer nokta, evlerdeki elektrik tesisatını korumaya yönelik güvenlik teknolojisi. Bugün standart elektrik tesisatlarında kullanılan sigortalar, genellikle şebekeden çekilen akımı dikkate alarak çalışıyor. Ancak bir batarya sistemi de aynı elektrik devresine enerji verdiğinde, kablolardan geçen toplam akımın artmasına rağmen standart sigortalar bu ilave yükü her zaman doğru şekilde tespit edemeyebiliyor. Örneğin bir ev tipi batarya, bağlı bulunduğu priz üzerinden elektrik devresine sürekli olarak ilave güç aktardığında, kablolar tasarlandıkları kapasitenin üzerinde bir yükle karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum özellikle uzun süre devam ettiğinde kabloların aşırı ısınmasına ve yalıtım malzemelerinin zarar görmesine yol açabiliyor. PVC gibi yaygın kullanılan kablo yalıtım malzemelerinin yüksek sıcaklıklara maruz kalması ise yangın riski oluşturuyor.

Indielux'un ready2plugin teknolojisi tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Sistem, evin elektrik devresindeki yükü gerçek zamanlı olarak takip ederek kabloların aşırı ısınma riskiyle karşı karşıya kalmasını önleyecek şekilde güç aktarımını kontrol ediyor. Tehlikeli bir durum tespit edildiğinde ise elektrik beslemesini keserek olası hasarın önüne geçiyor. Böylece batarya sisteminin yalnızca kendi iç güvenliğinin değil, bağlandığı evin elektrik tesisatının da korunması amaçlanıyor.

Ekonomide yeni dönem: Petrodoların yerini çip doları alabilir 22 sa. önce eklendi

Her modül 5 kWh kapasiteye ve 2,3 kW çıkış gücüne sahip olacak

İki şirketin planladığı sistemde her batarya modülü, kendi başına çalışabilen bağımsız bir enerji depolama ünitesi olarak tasarlanacak. Modüllerin kapasitesi 2 kWh ile 5 kWh arasında değişirken, her birinin çıkış gücü 2,3 kW seviyesine kadar ulaşabilecek. Ayrıca şebeke ve elektrik devresi koruması da doğrudan modüllere entegre edilecek.

Birden fazla modülün birlikte kullanılmasıyla kapasitenin artırılması mümkün olacak. Şirketler, birden fazla modülün tek bir priz üzerinden evin elektrik devresine toplam 2,6 kW'a kadar güç aktarabileceğini söylüyor. Şebeke kesintisi yaşandığında ise sistemdeki acil durum prizleri devreye girerek toplamda 4,6 kW'a kadar güç sağlayabilecek. Böylece sistem yalnızca güneş enerjisinden elde edilen elektriği depolamakla kalmayacak, elektrik kesintilerinde de yedek güç kaynağı olarak kullanılabilecek.

Şimdilik geliştirme ve entegrasyon aşamasında olan bu konseptin ne zaman ticari ürünlere dönüşeceği ise açıklanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Yeni sistem ev tipi bataryalarda yangın riskini azaltıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: