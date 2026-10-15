Skoda Epiq’e sportif dokunuş: 440 km menzilli Sportline tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Skoda, elektrikli kompakt SUV modeli Epiq’in ürün gamına Sportline versiyonunu ekledi. Sportif tasarım ayrıntılarını daha kapsamlı standart donanımla birleştiren yeni versiyon, Almanya’da Epiq 40 ve Epiq 55 seçenekleriyle sunulacak. 440 km’ye kadar menzil vadeden model için siparişlerin ekim sonunda açılması planlanıyor.

Skoda Epiq Sportline, özellikleriyle neler sunuyor❓

Epiq Sportline; parlak siyah yazılar, siyah tavan rayları ve dış ayna kapaklarıyla standart versiyonlardan ayrılıyor. 19 inç alaşım jantlar standart olarak sunulurken, isteyen müşteriler 20 inç jantları tercih edebiliyor. Ayrıca siyah kontrast tavan seçeneği, Epiq ailesinde yalnızca Sportline versiyonunda bulunuyor.

Aydınlatma tarafında Matrix LED farlar, LED arka lambalar ve ön bölümdeki ışık şeridi standart donanıma dahil ediliyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise mikrofiber döşemeli, elektrikli ayarlanabilen spor koltuklar ve siyah tavan kaplaması öne çıkıyor. Isıtmalı, üç kollu spor direksiyonun arkasındaki kulakçıklar, rejeneratif frenleme seviyesini ayarlamak için kullanılıyor.

İki batarya seçeneği, 155 kW’a kadar güç

Sportline versiyonları, standart Epiq ailesinde kullanılan güç aktarma sistemlerini koruyor. Epiq 40 Sportline, brüt 38,5 kWsa, kullanılabilir kapasitesi 37 kWh olan bataryayla geliyor. Elektrik motoru 99 kW güç ve 267 Nm tork üretirken, açıklanan menzil 310 km’nin üzerinde. Uygun şarj koşullarında bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e doldurulması 23 dakika sürüyor.

Epiq 55 Sportline ise brüt 55 kWsa, kullanılabilir kapasitesi 52 kWsa olan daha büyük bataryaya sahip. Bu versiyonda güç 155 kW’a, tork ise 290 Nm’ye yükseliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7,1 saniyede tamamlayan model, 440 km’ye kadar menzil sunuyor. Yüzde 10-80 şarj süresi ise 24 dakika olarak açıklanıyor. Her iki versiyonun azami hızı 160 km/s ile sınırlı.

Isıtmalı koltuklar ve sürüş asistanları standart

Tam Boyutta Gör Epiq Sportline’ın standart donanımları arasında çift bölgeli otomatik klima, ön koltuk ısıtması, park sensörleri, geri görüş kamerası ve anahtarsız giriş bulunuyor. Telefonlar için 15 watt’a kadar kablosuz şarj desteği de sunuluyor.

Almanya’da satılacak araçlarda Travel Assist 3.0, navigasyon ve Skoda Connect Premium hizmetlerini içeren Seyahat Paketi da standart donanıma dahil.

İsteğe bağlı Premium Paket ise 360 derece kamera, Canton ses sistemi, 25 litrelik ön bagaj ve uzaktan park işlevlerini getiriyor. Pakette, önceden öğretilen park manevralarının tekrarlanmasını sağlayan bir park fonksiyonu da yer alıyor.

Sportline’ın fiyatı henüz açıklanmadı

4,17 metre uzunluğundaki Skoda Epiq, Volkswagen Grubu’nun “Electric Urban Car Family” adlı elektrikli şehir otomobilleri ailesinde bulunuyor. Model, Volkswagen ID. Polo, ID. Cross ve Cupra Raval gibi MEB+ platformunu kullanıyor.

Almanya’da standart Epiq 40’ın başlangıç fiyatı 27.900 euro, Epiq 55’in ise 32.100 euro seviyesinde. Ekim ayında siparişe açılacak 85 kW gücündeki giriş versiyonu Epiq 35 için 25.900 euro başlangıç fiyatı açıklanmış durumda.

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