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    Yeni Snapdragon GPU’su Neural Fusion ile yapay zekaya odaklanacak

    Qualcomm, yeni nesil Snapdragon işlemcilerinin GPU tarafındaki yeniliklerini açıkladı. Yapay zeka odaklı donanımla desteklenen yeni GPU, oyunlarda daha iyi görüntü ve performans sunacak.

    Yeni Snapdragon GPU’su Neural Fusion ile AI odaklı olacak Tam Boyutta Gör

    Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi Snapdragon işlemcilerinin GPU tarafındaki yenilikleri açıkladı. Yeni Adreno GPU, yapay zeka işlemleri için özel Matrix Core birimleri, geliştirilmiş kare oluşturma ve süper çözünürlük teknolojisi sunacak. GPU’nun saat hızı da yine önemli oranda artırılacak.

    GPU’ya özel yapay zeka çekirdekleri geliyor

    Yeni GPU’nun en önemli yeniliklerinden biri Adreno Matrix Cores olacak. Qualcomm’un paylaştığı görsel, GPU içerisinde üç Matrix Core bulunduğunu gösteriyor. Bu birimler, yapay zeka işlemlerini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirerek daha düşük gecikme ve daha iyi güç verimliliği sağlamayı hedefliyor.

    Yeni Snapdragon GPU’su Neural Fusion ile AI odaklı olacak Tam Boyutta Gör

    Adreno Matrix Cores, Adreno Neural Fusion teknolojisine güç verecek. Qualcomm, DLSS benzeri bu sistemi mevcut yapay zeka destekli süper çözünürlük ve kare oluşturma çözümlerinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak konumlandırıyor.

    Neural Fusion, önceki çözümlere kıyasla görsel bozulmaları azaltmayı, performansı daha kararlı hale getirmeyi ve daha keskin ayrıntılar sunmayı amaçlıyor. Qualcomm ayrıca yeni çözümün önceki teknolojiye göre yüzde 40’a varan güç tasarrufu sağlayacağını belirtiyor. Şirketin burada Snapdragon Game Super Resolution teknolojisini kastettiği düşünülüyor.

    Yeni Snapdragon GPU’su Neural Fusion ile AI odaklı olacak Tam Boyutta Gör

    Dolayısıyla desteklenen oyunlarda daha kaliteli görüntü yükseltme ve kare oluşturma performansı bekleniyor. Qualcomm, Unreal Engine ve Unity desteğinin de bulunduğunu doğruladı. Bu durum, Neural Fusion'ın farklı oyunlara uygulanmasını kolaylaştırabilir. Adreno Matrix Cores'un oyun dışındaki yapay zeka görevlerinde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

    Yeni Adreno GPU 1,45 GHz hızında çalışacak

    Yeni Snapdragon GPU’su Neural Fusion ile AI odaklı olacak Tam Boyutta Gör

    Qualcomm, yeni nesil Snapdragon platformunun üç bölümlü GPU mimarisine sahip olacağını da açıkladı. Daha önce Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisinde altı GPU bölümü bulunacağı ve bunun önceki neslin iki katına çıkacağı öne sürülmüştü. Şirketin açıklaması, bu iddianın doğru olmadığını ortaya koyuyor.

    Bu mimaride GPU'nun shader çekirdekleri ve diğer donanım blokları farklı bölümlere ayrılıyor. Böylece güç kontrolünün daha hassas yapılması ve performans ile enerji tüketiminin daha dengeli yönetilmesi amaçlanıyor.

    Yeni Adreno GPU 1,45 GHz saat hızında çalışacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5'te bu değer 1,2 GHz seviyesindeydi. GPU, önceki nesildeki 18 MB Adreno High Performance Memory kapasitesini korurken enerji verimliliğinde yüzde 12'lik artış sunacak.

    Bağlantı tarafında ise yeni platformda Qualcomm X105 modem ve FastConnect 8800 teknolojisi yer alacak. Qualcomm, yeni nesil Snapdragon işlemcilerinde 5 GHz saat hızına ulaşan Oryon CPU kullanılacağını daha önce doğrulamıştı. Bu, akıllı telefon işlemcileri açısından 5 GHz seviyesine ulaşan ilk platform olacak. Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesini 22 Eylül’de tanıtması bekleniyor.

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