Yeni Star Trek filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı: Yeni oyuncular, yeni karakterler

Tam Boyutta Gör Star Trek'in mevcut film serisini dördüncü bir filmle devam ettirmekten artık vazgeçen Paramount, bunun yerine yepyeni bir film çekmeye karar verdi. Kısa bir süre önce duyurulan bu yeni Star Trek filmini hazırlamaları içinse John Francis Daley ve Jonathan Goldstein ikilisi ile anlaşıldı. Daha önce birlikte Game Night ve Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves gibi filmlere imza atan ikilinin, yeni Star Trek filmini hem yazacağı hem de yöneteceği duyuruldu.

Yeni Star Trek, Eski Oyuncuları da Karakterleri de Geride Bırakacak

O günden beri yeni Star Trek filmi üzerinde çalışan ikili, bu hafta projeye dair ilk detayları paylaştı. Bu yeni bir seri olacağı için son filmlerdeki oyuncuların olmayacağı zaten tahmin ediliyordu. Ancak Daley ve Goldstein bununla yetinmeyecek ve karakterler konusunda da yeni bir sayfa açacak. Kaptan Kirk ve Spock gibi tanıdık karakterlere odaklanan son filmlerin aksine bu yeni film, tamamen yeni karakterler ve oyuncularla yepyeni bir Star Trek hikâyesi anlatacak.

Bu kararın Star Trek hayranlarında nasıl karşılık bulacağını bekleyip göreceğiz. Ancak orijinal seriden bu yana çıkan en başarılı Star Trek işlerinin de aslında tam olarak bunu yapanlar olduğunu unutmamak gerek. Star Trek: The Next Generation bunun en iyi örneği.

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Filmde neredeyse gerçek zamanlı olarak ilerleyen bir hikâye anlatacaklarını söyleyen ikili, bu filmi benzettikleri iki yapım olarak Training Day ve Crimson Tide'ı örnek veriyor. Denzel Washington'ın şahane performansıyla akıllara kazınan Training Day (İlk Gün), yolsuzluğa karışmış bir polis dedektifinin yanında göreve başlayan genç dedektifin, kendisini karanlık işlerin ortasında bulmasını konu alıyor. Denzel Washington'ın rol aldığı bir diğer film olan Crimson Tide (Denizde İsyan) ise bir nükleer denizaltında komutanına başkaldırıp komutayı ele geçiren genç bir subaya odaklanıyor. Bu örneklere bakınca filmin hikâyesi hakkında da az çok bir fikre sahip oluyoruz.

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Yeni Star Trek filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı

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