Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Star Trek filmini hazırlayacak isimler belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni Star Trek filmi hızla şekillenmeye başlıyor. Sıfırdan yeni bir seri başlatacak olan bu yeni filmi kimlerin hazırlayacağı belli oldu.

    Yeni Star Trek filmini hazırlayacak isimler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Paramount'u satın alan Skydance, bu stüdyonun elinde bulunan serilere dair kararını verirken, Star Trek serisini sıfırlayıp yeniden başlatmaya karar verdi. Stüdyonun yepyeni bir Star Trek filmi hazırlayacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Görünen o ki stüdyo bu projeyi beklediğimizden de hızlıca hayata geçirecek. Çünkü daha şimdiden bu yeni filmi hazırlayacak isimler de belirlendi.

    Yeni Star Trek Filmini Jonathan Goldstein ve John Francis Daley Hazırlayacak

    Paramount, yeni Star Trek filmini hazırlamaları için Jonathan Goldstein ve John Francis Daley ikilisini görevlendirdi. Daha önce birlikte Game Night ve Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves gibi filmlere imza atan ikili, yeni Star Trek filmini hem yazacak hem yönetecek.

    Paramount'un yeni Star Trek filmini emanet ettiği isimler, serinin bilim-kurgu tarafının ön planda olduğu bir yöne gitmesini umanları hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü Jonathan Goldstein ve John Francis Daley, eğlence ve aksiyonun iç içe geçtiği, daha eğlence odaklı filmlerle tanınıyor. Bu yüzden -en azından kağıt üstünde- bu proje de son dönemde çıkan film ve dizilerden çok farkl olmayacak gibi görünüyor. Umalım da Goldstein ve Daley bizi yanıltsınlar.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vites geçişleri nasıl yumuşatılır dgs ile özel üniversiteye geçiş var mı tyt kaç günde biter indicator faulty ne demek emselex kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum