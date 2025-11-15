Yeni Star Trek filmini hazırlayacak isimler belli oldu

Yeni Star Trek Filmini Jonathan Goldstein ve John Francis Daley Hazırlayacak
Paramount, yeni Star Trek filmini hazırlamaları için Jonathan Goldstein ve John Francis Daley ikilisini görevlendirdi. Daha önce birlikte Game Night ve Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves gibi filmlere imza atan ikili, yeni Star Trek filmini hem yazacak hem yönetecek.
Paramount'un yeni Star Trek filmini emanet ettiği isimler, serinin bilim-kurgu tarafının ön planda olduğu bir yöne gitmesini umanları hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü Jonathan Goldstein ve John Francis Daley, eğlence ve aksiyonun iç içe geçtiği, daha eğlence odaklı filmlerle tanınıyor. Bu yüzden -en azından kağıt üstünde- bu proje de son dönemde çıkan film ve dizilerden çok farkl olmayacak gibi görünüyor. Umalım da Goldstein ve Daley bizi yanıltsınlar.