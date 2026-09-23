Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel mi olacak? Microsoft kararını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Son haftalarda duyurulan en heyecan verici oyunlardan biri de StarCraft oldu. Bir süredir gündemde olan yeni StarCraft oyunu, BlizzCon 2026'da resmi olarak duyuruldu. Blizzard, bu yeni oyunun 2030'da çıkacağını ve açık dünyada geçen bir nişancı (TPS) oyunu olacağını açıkladı ama bunun ötesinde pek bir detay vermedi.

Bu duyuru sonrası belki de en çok merak edilen konu ise bunun Xbox'a özel olup olmayacağı sorusu oldu. Blizzard artık Microsoft çatısı altında faaliyet gösterdiği için, bu oyunun Xbox'a özel olarak çıkması da pekâlâ mümkündü. Neyse ki Microsoft bu yönde gitmeyecek.

Yeni StarCraft, Xbox'a Özel Olmayacak

Şirket yeni StarCraft oyununun tam olarak hangi platformlarda oyunculara sunulacağını detaylandırmaktan şimdilik kaçınsa da oyunun Xbox'a özel olmayacağını net bir dille ifade etti.

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Bu açıklama sonrası oyunun Xbox'ın yanı sıra PC'ye de geleceğini rahatlıkla varsayabiliriz. Geriye kalan soru oyunun diğer konsollara gelip gelmeyeceği. Microsoft bu konuda henüz net bir karar vermemiş de olabilir. Zira oyunun çıkışına daha dört yıl var ve bu sürede stratejiler kayda değer ölçüde değişebilir. Bu yüzden işin PlayStation ve Switch tarafı muhtemelen birkaç yıl daha netlik kazanmayacaktır.

Yeni oyun, StarCraft II: Legacy of the Void'nin 70 yıl sonrasında, Koprulu Sektörü'nde geçecek. Oyuncular bir Terran askerininin kontrolünü alacak ve sıradan bir piyadeden bir kahramana dönüşmesine tanıklık edecek. Projenin başında daha önce Far Cry serisinde görev alan Dan Hay var.

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Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel mi olacak? Microsoft açıkladı

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