Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel mi olacak? Microsoft kararını açıkladı

    Microsoft çatısı altında yer alan Blizzard, yeni StarCraft oyununu Xbox'a özel mi yapacak? Oyun duyurulduğu günden beri merak konusu olan bu soru, Microsoft tarafından cevaplandı.

    Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel mi olacak? Microsoft kararını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda duyurulan en heyecan verici oyunlardan biri de StarCraft oldu. Bir süredir gündemde olan yeni StarCraft oyunu, BlizzCon 2026'da resmi olarak duyuruldu. Blizzard, bu yeni oyunun 2030'da çıkacağını ve açık dünyada geçen bir nişancı (TPS) oyunu olacağını açıkladı ama bunun ötesinde pek bir detay vermedi.

    Bu duyuru sonrası belki de en çok merak edilen konu ise bunun Xbox'a özel olup olmayacağı sorusu oldu. Blizzard artık Microsoft çatısı altında faaliyet gösterdiği için, bu oyunun Xbox'a özel olarak çıkması da pekâlâ mümkündü. Neyse ki Microsoft bu yönde gitmeyecek.

    Yeni StarCraft, Xbox'a Özel Olmayacak

    Şirket yeni StarCraft oyununun tam olarak hangi platformlarda oyunculara sunulacağını detaylandırmaktan şimdilik kaçınsa da oyunun Xbox'a özel olmayacağını net bir dille ifade etti.

    Bu açıklama sonrası oyunun Xbox'ın yanı sıra PC'ye de geleceğini rahatlıkla varsayabiliriz. Geriye kalan soru oyunun diğer konsollara gelip gelmeyeceği. Microsoft bu konuda henüz net bir karar vermemiş de olabilir. Zira oyunun çıkışına daha dört yıl var ve bu sürede stratejiler kayda değer ölçüde değişebilir. Bu yüzden işin PlayStation ve Switch tarafı muhtemelen birkaç yıl daha netlik kazanmayacaktır.

    Yeni oyun, StarCraft II: Legacy of the Void'nin 70 yıl sonrasında, Koprulu Sektörü'nde geçecek. Oyuncular bir Terran askerininin kontrolünü alacak ve sıradan bir piyadeden bir kahramana dönüşmesine tanıklık edecek. Projenin başında daha önce Far Cry serisinde görev alan Dan Hay var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    call of duty modern warfare türkçe yama coffy promosyon kodu arora vesta 50 takas desteği veren markalar iskitler mesleki ve teknik anadolu lisesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum