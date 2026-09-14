Yeni Starcraft oyununun detayları belli oldu: İşte türü, konusu ve ana karakteri

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Tam Boyutta Gör Bu hafta sonu düzenlenen BlizzCon 2026; Diablo, Warcraft, StarCraft gibi seriler için heyecan verici duyurulara sahne oldu. BlizzCon'un belki de en çok ses getiren oyunu ise 2030'da çıkacağı duyurulan yeni StarCraft oyunu oldu.

Yıllar sonra gelen bu yeni oyun için sinematik bir fragman yayınlayan Blizzard, StarCraft'ın bu kez bir strateji oyunuyla değil, açık dünyada geçen bir nişancı (shooter) oyunuyla geri döneceğini açıkladı. Ancak bunun ötesinde herhangi bir detay verilmedi. Neyse ki bu detaylar için çok uzun süre beklememiz gerekmedi. Çünkü BlizzCon sırasında ve sonrasında yapılan röportajlar, yeni StarCraft hakkında bazı önemli soruların cevap bulmasını sağladı.

StarCraft, FPS Değil TPS Olacak

Blizzard, yeni StarCraft'ın bir shooter (nişancı) oyunu olacağını açıklamış ama hangi perspektiften oynanacağını söylememişti. Merak edilen bu sorunun cevabı TPS olarak açıklandı. Yani oyun birinci şahıs gözünden (FPS) değil, üçüncü şahıs kamerasından (third-person shooter) oynanacak. Bu yönüyle, Space Marine ve Gears of War gibi yapımları andıran bir bilim-kurgu oyunuyla karşı karşıya olacağız gibi görünüyor.

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Projenin başında daha önce Far Cry serisinde görev alan Dan Hay var. Hay'in açıklamaları, askerler tarafından giyilen özel zırhın oyunda önemli bir yer tutacağını gösteriyor. Karakter gelişimi de daha çok bu zırh üzerinden olacak gibi görünüyor. Oyuncular zırhlarını geliştirip, özelleştirebilecek.

Yeni StarCraft tek kişilik bir oyun olacak. Tabii ileride co-op ya da multiplayer gibi farklı seçenekler eklenebilir ama StarCraft özünde tek kişilik bir macera olarak tasarlanıyor. Diablo'da olduğu sezonluk maceralar ve içerikler de olmayacak.

Oyun StarCraft II: Legacy of the Void'nin 70 yıl sonrasında, Koprulu Sektörü'nde geçecek. Oyuncular bir Terran askerininin kontrolünü alacak ve sıradan bir piyadeden bir kahramana dönüşmesine tanıklık edecek. Oyunda bazı tanıdık karakterleri görebileceğimiz, ancak hikâyenin merkezinde tamamen yeni bir karakterin olduğu söyleniyor.

Oyun Xbox'ın yanı sıra PC'ye de gelecek ama PlayStation'a gelip gelmeyeceği henüz netleşmiş değil.

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Yeni Starcraft oyununun detayları belli oldu

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