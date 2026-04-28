Yeni Steam Controller geliyor: Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Yeni Steam Controller geliyor
Kontrolcüde yine çift dokunmatik yüzey bulunuyor ancak bu kez özelleştirme seçenekleri artırılmış ve kullanım deneyimi daha hassas hale getirilmiş.Yeni Steam Controller'da jiroskop desteği ve kapasitif dokunmatik analog çubuklar da yer alıyor. Ayrıca "grip-sense" adı verilen yeni özellik sayesinde cihaz, kullanıcının kontrolcüyü tutuş şeklini algılayabiliyor. Bu da özellikle hassas kontrol gerektiren oyunlarda daha doğal bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Donanım tarafında dikkat çeken bir diğer yenilik ise manyetik şarj istasyonu görevi gören "puck" aksesuarı. Bu birim hem kontrolcüyü şarj ediyor hem de kablosuz bağlantı için verici görevi görüyor. Valve'a göre tek şarjla 35 saatin üzerinde kullanım süresi sunuyor. Ayrıca aynı sistem üzerinden bir bilgisayara dört adede kadar kontrolcü bağlanabiliyor.
Steam Controller fiyatı ve çıkış tarihi
Yeni modelin kullanım alanı ise ağırlıklı olarak Steam ekosistemiyle sınırlı. Steam Input desteği olan oyunlarda tam performans sunan cihaz, Steam dışındaki oyunlarda aynı verimi vermeyebilir. Buna karşın Steam Link üzerinden uzaktan oyun oynanabilen telefon ve tabletlerle uyumlu çalışabiliyor. Fiyat tarafında kontrolcü ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 99 euro etiketiyle satışa çıkacak. 4 Mayıs itibarıyla ön sipariş süreci başlayacak ancak ilk etapta sınırlı bölgelerde satışa sunulması bekleniyor.