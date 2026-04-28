Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Steam Controller geliyor: Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    Valve, uzun süredir beklenen yeni nesil Steam Controller modelini resmen duyurdu. Hem fiyatı hem de çıkış tarihi netleşen kontrolcü, geliştirilmiş donanım ve yeni tasarımıyla geliyor.

    İlk olarak 2015 yılında piyasaya çıkan Steam Controller, alışılmadık dokunmatik yüzeyleriyle pazarda dikkat çekmeyi başarmıştı. Günümüzde ise ikinci nesil Steam Controller üzerinde çalışan şirket, perdeyi aralamaya başladı. Steam Controller 2'nin fiyatı ve ön sipariş tarihi paylaşıldı.

    Kontrolcüde yine çift dokunmatik yüzey bulunuyor ancak bu kez özelleştirme seçenekleri artırılmış ve kullanım deneyimi daha hassas hale getirilmiş.Yeni Steam Controller'da jiroskop desteği ve kapasitif dokunmatik analog çubuklar da yer alıyor. Ayrıca "grip-sense" adı verilen yeni özellik sayesinde cihaz, kullanıcının kontrolcüyü tutuş şeklini algılayabiliyor. Bu da özellikle hassas kontrol gerektiren oyunlarda daha doğal bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Donanım tarafında dikkat çeken bir diğer yenilik ise manyetik şarj istasyonu görevi gören "puck" aksesuarı. Bu birim hem kontrolcüyü şarj ediyor hem de kablosuz bağlantı için verici görevi görüyor. Valve'a göre tek şarjla 35 saatin üzerinde kullanım süresi sunuyor. Ayrıca aynı sistem üzerinden bir bilgisayara dört adede kadar kontrolcü bağlanabiliyor.

    Steam Controller fiyatı ve çıkış tarihi

    Yeni modelin kullanım alanı ise ağırlıklı olarak Steam ekosistemiyle sınırlı. Steam Input desteği olan oyunlarda tam performans sunan cihaz, Steam dışındaki oyunlarda aynı verimi vermeyebilir. Buna karşın Steam Link üzerinden uzaktan oyun oynanabilen telefon ve tabletlerle uyumlu çalışabiliyor. Fiyat tarafında kontrolcü ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 99 euro etiketiyle satışa çıkacak. 4 Mayıs itibarıyla ön sipariş süreci başlayacak ancak ilk etapta sınırlı bölgelerde satışa sunulması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone 10 gb hediye link razer gold bozdur hyundai ix35 geri görüş kamerası çalışmıyor arka panel hasarlı ne demek en iyi akü markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum