Yeni Steam Controller satışa sunuldu: Dakikalar içerisinde tükendi

Türkiye'de satışa sunulmayan ürünün ABD'deki sayfasında şu anda “stokta yok” uyarısı gösteriliyor. Öte yandan, fırsat paylaşımlarıyla bilinen Wario64, kontrolcüyü satın almak isteyen oyunculara Steam mağazasını açık tutmalarını öneriyor. Çünkü stok durumunun zaman zaman yeniden mevcut olarak güncellenebildiği ifade ediliyor.
Valve’ın lansman için hazırladığı ilk parti stokların büyük ölçüde tükendiği düşünülüyor. Bu nedenle ürünü kaçıran kullanıcıların, yeni sevkiyatın satışa sunulmasını beklemesi gerekebilir. Valve cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Şirketin, yeni stokların ne zaman geleceğine dair bilgi paylaşması bekleniyor.
Yeni Steam Controller neler sunuyor?
Donanım tarafındaki bir diğer önemli yenilik ise “puck” adı verilen manyetik şarj ünitesi. Bu aksesuar yalnızca kontrolcüyü şarj etmekle kalmıyor, aynı zamanda kablosuz bağlantı için bir verici görevi de üstleniyor. Valve tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, tek şarjla 35 saatin üzerinde kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca bu sistem aracılığıyla tek bir bilgisayara aynı anda dört adede kadar kontrolcü bağlanabiliyor.
Yeni modelin kullanım alanı büyük ölçüde Steam ekosistemiyle sınırlı kalıyor. Steam Input desteği bulunan oyunlarda en iyi performansı sunan cihaz, Steam dışındaki oyunlarda aynı verimliliği sağlayamayabilir. Bununla birlikte Steam Link üzerinden uzaktan oyun oynanabilen telefon ve tabletlerle de uyumlu çalışıyor.