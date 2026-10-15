Yeni Street Fighter filmi nasıl olmuş? İşte ilk yorumlar

Tam Boyutta Gör Gerek beklenmedik isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla, gerekse fragmanlarıyla merak uyandıran yeni Street Fighter filmi, yarın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede vizyona girecek. Ancak basın gösterimleri sayesinde bazı eleştirmenler ve influencer'lar şimdiden filmi izleme şansı yakaladı. Bu vesileyle filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı.

Street Fighter Filmine Dair İlk Yorumlar Karışık

80'lerin aksiyon filmlerine benzetilen Street Fighter'ı çok seven de var çok kötü bulan da. Sevenler genelde görsel olarak etkileyici olmasından, keyifli bir seyirlik sunmasından ve oyunların ruhunu başarıyla yansıtmasından söz ediyor. Diğer taraftan filmi beğenmeyenler ise zayıf ve nereye gittiği belli değilmiş gibi duran hikâyeden, filmdeki şakaların kötülüğünden ve ton olarak aynı filmin parçası değilmiş gibi görünen oyunculuklardan şikayet ediyorlar.

Fragmanlardan da gördüğümüz gibi yeni Street Fighter filmi komedi unsurlarından besleniyor. Ancak bu konuda pek başarılı olamamış gibi görünüyor. Çünkü ilk yorumlar arasında en sık karşılaşılan şikayetlerden biri filmdeki şakaların işlemediği. Hatta filmi beğenenler bile bu konudan şikayetçi desek yanlış olmaz.

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Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

Filmin kadrosunda Jason Momoa gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor.

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Yeni Street Fighter filmi nasıl olmuş? İşte yorumlar

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