Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Street Fighter filmi nasıl olmuş? İşte ilk yorumlar

    Bu hafta vizyona girecek olan yeni Street Fighter filmi nasıl olmuş? Basın gösteriminin gerçekleşmesi sonrası filme dair ilk eleştiriler de geldi. İşte ilk yorumlar...   

    Yeni Street Fighter filmi nasıl olmuş? İşte yorumlar Tam Boyutta Gör
    Gerek beklenmedik isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla, gerekse fragmanlarıyla merak uyandıran yeni Street Fighter filmi, yarın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede vizyona girecek. Ancak basın gösterimleri sayesinde bazı eleştirmenler ve influencer'lar şimdiden filmi izleme şansı yakaladı. Bu vesileyle filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı.

    Street Fighter Filmine Dair İlk Yorumlar Karışık

    80'lerin aksiyon filmlerine benzetilen Street Fighter'ı çok seven de var çok kötü bulan da. Sevenler genelde görsel olarak etkileyici olmasından, keyifli bir seyirlik sunmasından ve oyunların ruhunu başarıyla yansıtmasından söz ediyor. Diğer taraftan filmi beğenmeyenler ise zayıf ve nereye gittiği belli değilmiş gibi duran hikâyeden, filmdeki şakaların kötülüğünden ve ton olarak aynı filmin parçası değilmiş gibi görünen oyunculuklardan şikayet ediyorlar.

    Fragmanlardan da gördüğümüz gibi yeni Street Fighter filmi komedi unsurlarından besleniyor. Ancak bu konuda pek başarılı olamamış gibi görünüyor. Çünkü ilk yorumlar arasında en sık karşılaşılan şikayetlerden biri filmdeki şakaların işlemediği. Hatta filmi beğenenler bile bu konudan şikayetçi desek yanlış olmaz.

    Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

    Filmin kadrosunda Jason Momoa gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor.

    Kaynakça https://www.slashfilm.com/2286315/street-fighter-2026-movie-reactions/ https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/street-fighter-2026-movie-first-reactions-1236729666/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai getz 1.4 dohc motor kulağı değişimi fiyatı p0045 arıza kodu arçelik 3650 çamaşır makinesi termostat arızası nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum