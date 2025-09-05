Yeni Street Fighter filminin ne zaman çıkacağı açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son haftalarda oyuncu kadrosuna katılan isimlerle gündeme gelen yeni Street Fighter filmi bu hafta sete çıktı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte, filmin ne zaman gösterime gireceği de belli oldu. Filmin yapımını üstlenen Legendary Pictures, Street Fighter'ın 16 Ekim 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. Film IMAX salonlarına da gelecek.

Street Fighter Filminden İlk Afiş Paylaşıldı

Legendary Pictures, sadece vizyon tarihini açıklamakla kalmadı, aynı zamanda filmden ilk afiş de paylaştı. Eski Street Fighter oyunlarının estetiğini yansıtan bu afişi aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni Street Fighter filmini Kitao Sakurai (Bad Trip) yönetiyor. Film, oyuncu kadrosunda sürpriz isimleri bir araya getiriyor. Filmde yer alacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler şöyle olacak:

Andrew Koji - Ryu

Noah Centineo - Ken

Callina Liang - Chun-Li

Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma

Cody Rhodes - Guile

50 Cent - Balrog

Jason Momoa - Blanka

David Dastmalchian - M. Bison

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Mel Jarnson - Cammy

Orville Peck - Vega

Olivier Richters - Zangief

Hirooki Goto - E. Honda

Andrew Schulz - Dan Hibiki

Eric André - Don Sauvage

Rayna Vallandingham - Juli

Alexander Volkanovski - Joe

Kyle Mooney - Marvin

Yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

