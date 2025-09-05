Giriş
    Yeni Street Fighter filminin ne zaman çıkacağı açıklandı

    Bu hafta çekimlerine başlanan yeni Street Fighter filminin ne zaman vizyona gireceği belli oldu. Bu resmi duyuruyla birlikte filmden ilk afiş de paylaşıldı.              

    Yeni Street Fighter filminin ne zaman çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda oyuncu kadrosuna katılan isimlerle gündeme gelen yeni Street Fighter filmi bu hafta sete çıktı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte, filmin ne zaman gösterime gireceği de belli oldu. Filmin yapımını üstlenen Legendary Pictures, Street Fighter'ın 16 Ekim 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. Film IMAX salonlarına da gelecek.

    Street Fighter Filminden İlk Afiş Paylaşıldı

    Legendary Pictures, sadece vizyon tarihini açıklamakla kalmadı, aynı zamanda filmden ilk afiş de paylaştı. Eski Street Fighter oyunlarının estetiğini yansıtan bu afişi aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni Street Fighter filmini Kitao Sakurai (Bad Trip) yönetiyor. Film, oyuncu kadrosunda sürpriz isimleri bir araya getiriyor.  Filmde yer alacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler şöyle olacak:

    • Andrew Koji - Ryu
    • Noah Centineo - Ken
    • Callina Liang - Chun-Li
    • Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma
    • Cody Rhodes - Guile
    • 50 Cent - Balrog
    • Jason Momoa - Blanka
    • David Dastmalchian - M. Bison
    • Vidyut Jammwal - Dhalsim
    • Mel Jarnson - Cammy
    • Orville Peck - Vega
    • Olivier Richters - Zangief
    • Hirooki Goto - E. Honda
    • Andrew Schulz - Dan Hibiki
    • Eric André - Don Sauvage
    • Rayna Vallandingham - Juli
    • Alexander Volkanovski - Joe
    • Kyle Mooney - Marvin

    Yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

    Yeni Street Fighter filminin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

