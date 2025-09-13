Yeni Super Mario filmi kısa bir fragmanla tanıtıldı; 2026'da geliyor

Yeni Super Mario Filmi 2026'da Vizyona Girecek
The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi "The Super Mario Galaxy Movie" adını taşıyacak. Prodüksiyonu bir süredir devam eden film, 3 Nisan 2026'da gösterime girecek.
Filmin üç karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendirecek. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik edecek.
The Super Mario Galaxy Movie yayınlanan fragmanın sonunda görüldüğü üzere, yeni hikâyede Mario ekibi Dünya sınırlarının dışına çıkacak. Zaten filmin adı da buna işaret ediyor. 2007 tarihli Super Mario Galaxy oyununda Mario, Prenses'i kurtarmak için uzayda bir maceraya atılıyordu. Şimdi film uyarlamasından da benzer bir macera bekleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...