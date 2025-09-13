Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Super Mario filmi kısa bir fragmanla tanıtıldı; 2026'da geliyor

    Süper Mario Kardeşler Filmi'nin merakla beklenen devam filmi Nintendo Direct etkinliğinde tanıtıldı. The Super Mario Galaxy Movie adı taşıyan filmden kısa bir fragman paylaşıldı.

    Yeni Super Mario filmi tanıtıldı; 2026'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Oyun tarihinin en ikonik serilerinden olan Super Mario, 2023 yılında yeni film uyarlamasıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Animasyon türündeki Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie), gişede beklentilerin bile üzerinde bir başarı yakaladı. Dünya genelinde 1.36 milyar dolar hasılat yapan film, hem oyun uyarlamaları hem de animasyon filmleri adına yeni rekorlara imza attı. Süper Mario Kardeşler Filmi böylesine büyük bir başarıya imza atınca devam filmi de kaçınılmaz oldu. Hızlıca hazırlıklarına başlanan o film, bu hafta düzenlenen Nintendo Direct etkinliğinde tanıtıldı.

    Yeni Super Mario Filmi 2026'da Vizyona Girecek

    The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi "The Super Mario Galaxy Movie" adını taşıyacak. Prodüksiyonu bir süredir devam eden film, 3 Nisan 2026'da gösterime girecek.

    Filmin üç karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendirecek. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik edecek.

    The Super Mario Galaxy Movie yayınlanan fragmanın sonunda görüldüğü üzere, yeni hikâyede Mario ekibi Dünya sınırlarının dışına çıkacak. Zaten filmin adı da buna işaret ediyor. 2007 tarihli Super Mario Galaxy oyununda Mario, Prenses'i kurtarmak için uzayda bir maceraya atılıyordu. Şimdi film uyarlamasından da benzer bir macera bekleyebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    revenge of the savage planet türkçe yama fren disk ömrü en iyi balata markası büyüme plağı kapandiktan sonra boyu uzadı ayakkabıdan boya lekesi nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum