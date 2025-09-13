Yeni Super Mario filmi kısa bir fragmanla tanıtıldı; 2026'da geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun tarihinin en ikonik serilerinden olan Super Mario, 2023 yılında yeni film uyarlamasıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Animasyon türündeki Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie), gişede beklentilerin bile üzerinde bir başarı yakaladı. Dünya genelinde 1.36 milyar dolar hasılat yapan film, hem oyun uyarlamaları hem de animasyon filmleri adına yeni rekorlara imza attı. Süper Mario Kardeşler Filmi böylesine büyük bir başarıya imza atınca devam filmi de kaçınılmaz oldu. Hızlıca hazırlıklarına başlanan o film, bu hafta düzenlenen Nintendo Direct etkinliğinde tanıtıldı.

Yeni Super Mario Filmi 2026'da Vizyona Girecek

The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi "The Super Mario Galaxy Movie" adını taşıyacak. Prodüksiyonu bir süredir devam eden film, 3 Nisan 2026'da gösterime girecek.

İzlenmesi gereken en iyi animasyon filmleri 2 yıl önce eklendi

Filmin üç karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendirecek. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik edecek.

The Super Mario Galaxy Movie yayınlanan fragmanın sonunda görüldüğü üzere, yeni hikâyede Mario ekibi Dünya sınırlarının dışına çıkacak. Zaten filmin adı da buna işaret ediyor. 2007 tarihli Super Mario Galaxy oyununda Mario, Prenses'i kurtarmak için uzayda bir maceraya atılıyordu. Şimdi film uyarlamasından da benzer bir macera bekleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: