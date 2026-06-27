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    DC için tehlike çanları çalıyor: Yeni Supergirl filmi gişede çakıldı

    Yeni DC Sinematik Evreni daha ikinci filminde duvara tusladı. Bu hafta vizyona giren Supergirl filminin paylaşılan ilk gişe rakamları, DC Studios için yeni bir fiyaskonun kapıda olduğunu gösteriyor.

    Yeni Supergirl filmi gişede çakıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkan Superman ile başatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, bu hafta izleyici ile buluştu. Genç oyuncu Milly Alcock'un (House of the Dragon) başrolünü üstlendiği film, 26 Haziran'da vizyona girdi. Ne var ki film DC Studios'un umduğu çıkışı yapamadı. Ne eleştirmenleri ne de izleyicileri memnun edebilen film, sadece kötü yorumlar almakla kalmadı, gişede de adeta çakıldı.

    Gişede etkileyici bir performans sergileyen Toy Story 5, bu hafta da zirvede kalırken, Supergirl daha ilk haftadan ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldı. Film, ilk hafta sonunda ABD'de sadece 38 milyon dolar hasılat yapabildi ki bu Marvel'ın en büyük hayal kırıklıklarından olan The Marvels'ın bile altında.

    DC Sinematik Evreni Daha İkinci Filminde Krize Girdi

    Uluslararası pazarda da tablo çok farklı değil. Neredeyse 200 milyon dolar bütçeyle çekilen Supergirl filminin gişede zarar etmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Bu da yeni DC Sinematik Evreni'nin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor. Yeni DCU'nun daha ikinci filminde çakılması, Warner Bros'u yakında devralacak Paramount'u alternatif çözümler aramaya itebilir.

    Yeni Supergirl filmi, daha bebekken Dünya'ya gönderilen Superman'in aksineKrypton'da büyüyen ve çocuk yaşta gezegeninin yok oluşuna şahit olan Supergirl'ün bu trajediyle şekillenen yolculuğunu konu alıyor. Bu kaybın da etkisiyle pervasız bir hayat yaşayan Kara Zor-El, genç bir kızı kurtarması gerekince kendisini beklemediği bir mücadelenin içinde buluyıor. Filmin yönetmen koltuğunda Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie oturuyor. Filmde Jason Momoa da galaktik kelle avcısı Lobo olarak karşımıza çıkıyor.

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    eski_nesil 6 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 8 saat önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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