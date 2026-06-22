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    Yeni Supergirl filmi hakkında ilk eleştiriler paylaşıldı: İşte ilk yorumlar

    26 Haziran'da vizyona girecek olan yeni Supergirl filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı. Yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi, hem serinin hayranlarını hem de Warner Bros'u üzebilir.

    Yeni Supergirl filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filmiyle başatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, bu hafta izleyici ile buluşacak. Genç oyuncu Milly Alcock'un (House of the Dragon) başrolünü üstlendiği film, 26 Haziran'da vizyona girecek. Ancak basın gösterimlerinin başlaması vesilesiyle filme dair ilk yorumlar paylaşılmaya başladı. Peki izleyenler Supergirl filmi hakkında ne diyor?

    Filme dair ilk yorumlara geçmeden önce kısa özetlemek gerekirse; yeni Supergirl filmi, daha bebekken Dünya'ya gönderilen Superman'in aksineKrypton'da büyüyen ve çocuk yaşta gezegeninin yok oluşuna şahit olan Supergirl'ün bu trajediyle şekillenen yolculuğunu konu alıyor. Bu kaybın da etkisiyle pervasız bir hayat yaşayan Kara Zor-El, genç bir kızı kurtarması gerekince kendisini beklemediği bir mücadelenin içinde buluyıor. Filmin yönetmen koltuğunda Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie oturuyor.

    Supergirl Filmi Hem Hayranları Hem Warner Bros'u Üzebilir

    Yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olarak Supergirl'e önemli bir görev düşüyor. Ancak yeni Supergirl filmi, bu beklentileri karşılayamayacak gibi görünüyor. Zira gelen ilk yorumlarda olumlu olduğu kadar olumsuz şeyler de söyleniyor. Supergirl rolündeki Milly Alcock ve galaktik kelle avcısı Lobo'ya hayat veren Jason Momoa genel olarak övgü topluyor. Filmin en çok eleştirilen noktası ise epey klişe ve basmakalıp bulunan kötü adamı. Ayrıca senaryonun da çok güçlü olmadığı anlaşılıyor.

    Film eleştirmeni Tessa Smith ise şöyle diyor: "Jason Momoa ve Milly Alcock filmde parlıyor ama bazı uyarlama tercihleri ve basmakalıp bir kötü adam filmi harika olmaktan alıkoyuyor."

    Ancak tüm bunlara rağmen filmi gerçekten sevenler de var. Comicbook.com'dan Chris Killian, yeni Supergirl filmini şöyle tanımlıyor: "Eğer Guardians of the Galaxy, Mad Max ve DC'yi bir blender'a atıp karıştırsaydınız ortaya Supergirl çıkardı. Tozlu, eğlenceli ama aynı zamanda şaşırtıcı derecede hüzünlü bir uzay macerası." Chris Killian, filmi Mad Max'e benzeten tek kişi değil. Paylaşılan ilk yorumlar arasında Mad Max'e atıfta bulunan pek çok örnek bulmak mümkün.

    Genel olarak baktığımızda Supergirl filminin sevenleri olsa da onlar bile bunun kusurları olan bir film olduğunu kabul ediyor. İşin Warner Bros.'u gerçekten üzebilecek kısmı ise gişe beklentilerine geçince ortaya çıkıyor. Çünkü paylaşılan ilk öngörüler, Supergirl'ün büyük bir fiyasko olarak görülen The Marvels'tan bile daha düşük bir açılış yapacağını söylüyor.

    Kaynakça https://deadline.com/2026/06/supergirl-first-reactions-milly-alcock-jason-momoa-david-corenswet-1236963084/ https://comicbookmovie.com/supergirl/supergirl-first-reactions-milly-alcock-soars-in-fun-messy-dcu-movie-with-a-bland-villain-a228384
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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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