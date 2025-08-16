Yeni Superman filminin ne zaman vizyona gireceği belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında vizyona giren Superman'in yakaladığı başarının ardından zaman kaybetmeden devam filmi üzerinde çalışmaya başlayan James Gunn, bu projeyi tahmin edilenden de hızlı bir şekilde hayata geçirecek gibi görünüyor. Çünkü yönetmen şimdi Collider'a senaryo taslağının hazır olduğunu söylüyor. Neredeyse 60 sayfalık bir taslak hazırladığını söyleyen Gunn, şimdi bir tek bunu senaryoya dönüştürmenin kaldığını belirtiyor.

James Gunn'ın bu açıklamasından kısa süre sonra EmpireCity Box Office de projeye dair yeni detaylar paylaştı. EmpireCity Box Office'nin Warner Bros. içinden aldığı duyumlara göre yeni Superman filminin çekimlerine 2026'nın ilk aylarında başlanması planlanıyor. Stüdyo henüz resmi bir vizyon tarihi açıklamamış olsa da EmpireCity Box Office, yeni Superman filminin 2027 yazında gösterime gireceğini söylüyor.

Superman'in Devam Filmi Superman 2 Olmayacak

Superman'in devam filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak James Gunn bunun Superman 2 olmayacağını söylüyor. Gunn, bunun yerine Superman'in kayda değer role sahip olduğu farklı bir devam filmi hazırlıyor. Bu fimde DC Sinematik Evreni'nden farklı karakterlerin de yer alması bekleniyor.

Sinemada bu hafta: 15 Ağustos 2025 1 gün önce eklendi

Hatırlarsanız Zack Snyder da daha önce bir benzerini yapmış ve Man of Steel'in ardından Man of Steel 2 yerine Batman v. Superman'i çekmişti. Tabii James Gunn birebir aynı yolu izlemeyecek. Zira kendisi bunun bir Batman x Superman filmi olmayacağını açıkça belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Yeni Superman filminin ne zaman çıkacağı belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: