Yeni Superman filminin ne zaman vizyona gireceği belli oldu

James Gunn'ın bu açıklamasından kısa süre sonra EmpireCity Box Office de projeye dair yeni detaylar paylaştı. EmpireCity Box Office'nin Warner Bros. içinden aldığı duyumlara göre yeni Superman filminin çekimlerine 2026'nın ilk aylarında başlanması planlanıyor. Stüdyo henüz resmi bir vizyon tarihi açıklamamış olsa da EmpireCity Box Office, yeni Superman filminin 2027 yazında gösterime gireceğini söylüyor.
Superman'in Devam Filmi Superman 2 Olmayacak
Superman'in devam filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak James Gunn bunun Superman 2 olmayacağını söylüyor. Gunn, bunun yerine Superman'in kayda değer role sahip olduğu farklı bir devam filmi hazırlıyor. Bu fimde DC Sinematik Evreni'nden farklı karakterlerin de yer alması bekleniyor.
Hatırlarsanız Zack Snyder da daha önce bir benzerini yapmış ve Man of Steel'in ardından Man of Steel 2 yerine Batman v. Superman'i çekmişti. Tabii James Gunn birebir aynı yolu izlemeyecek. Zira kendisi bunun bir Batman x Superman filmi olmayacağını açıkça belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
