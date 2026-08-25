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    Suzuki'den minik elektrikli şehir aracı: 26 kWsa batarya ile 310 km menzil

    Suzuki, devasa elektrikli araç anlayışına tezat oluşturan yeni şehir aracı e-Sky’ı tanıttı. Sadece 26 kWsa bataryaya sahip olan model, yüksek verimliliğiyle 310 km menzil sunuyor.

    Yeni Suzuki e-Sky tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında elektrikli araç devrimi devasa boyutlar ve dev bataryalarla anılırken, Suzuki tamamen zıt bir mühendislik yaklaşımıyla sahneye çıkıyor. Yeni Suzuki e-Sky, Japonya'nın efsanevi "Kei Car" sınıfına hafiflik ve verimlilik odaklı yeni bir soluk getiriyor.

    Nissan Sakura, Honda N-One e: ve Mitsubishi eK X gibi sınıftaki güçlü rakiplere yanıt olarak geliştirilen model, 2025 Japan Mobility Show'da sergilenen "Vision" konseptinin seri üretim versiyonu olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

    Doğuştan elektrikli altyapı

    Yeni Suzuki e-Sky tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İçten yanmalı mevcut bir Kei Car modelinin dönüştürülmesiyle değil, doğrudan elektrikli bir mimari üzerinde geliştirilen e-Sky, sınıfının katı boyut kurallarına mükemmel uyum sağlıyor. 3.395 mm uzunluğa, 1.475 mm genişliğe ve 1.625 mm yüksekliğe sahip olan araç, 2.460 mm'lik aks mesafesiyle boyutuna göre oldukça cömert bir iç mekân sunuyor.

    Sadece 1.030 kg ağırlığındaki e-Sky, 4,4 metrelik dönüş çapı sayesinde dar şehir sokaklarında ve sıkışık park alanlarında inanılmaz bir kıvraklık vadediyor. Aracın şimdilik sadece önden çekişli versiyonu bulunuyor.

    Küçük batarya ile 310 km menzil

    Yeni Suzuki e-Sky tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Suzuki mühendisleri, e-Sky modeline büyük ve ağır bir batarya sıkıştırmak yerine verimliliği zirveye taşımayı tercih etti. Aracın kaputunun altında 26 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bir batarya paketi yer alıyor ve bu sayede 310 km menzil vadediliyor.

    Isı pompası, tek pedalla sürüş ve çift yönlü şarj (V2L) özelliklerini standart olarak barındıran e-Sky, 50 kW DC hızlı şarj ile 25 dakikada %80 doluluğa ulaşıyor. AC şarjda ise 3 kW şarj cihazıyla yaklaşık 8 saatte, 6 kW şarj cihazıyla ise 4.5 saatte tam şarj oluyor.

    Sade ve kullanışlı kabin

    Yeni Suzuki e-Sky tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sevimli dış tasarımının aksine kabin tarafında oldukça işlevsel ve minimalist bir düzen tercih edilmiş. Dijital gösterge paneline 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı eşlik ediyor. Fiziksel klima kumandalarının korunduğu iç mekânda ısıtmalı direksiyon ve elektronik park freni gibi donanımlar standart sunuluyor.

    Alan kullanımını maksimuma çıkarmak adına iki katlı orta konsol tasarımı tercih edilirken, ön yolcu konsoluna dahili bir bardaklık ve pratik bir eşya tepsisi entegre edilmiş.

    Suzuki'den Avrupa'ya "Kei Car" sürprizi

    Fiyatlandırması ve tam teknik detayları bu sonbaharda Japonya lansmanında açıklanacak olan Suzuki e-Sky'ın, ilerleyen dönemde Avrupa pazarına da ihraç edilmesi bekleniyor. Marka, Avrupa'da yepyeni bir pazar yaratarak kötü gidişatı tersine çevirmeyi umuyor. Bu kapsamda Suzuki e-Sky'ın 2027 yılında Avrupa'da satışa sunulması gündemde. Fiyatının 23 bin euro dolaylarında olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.suzuki.co.jp/car/esky/ https://www.electrive.com/2026/08/24/suzuki-to-bring-electric-kei-car-to-europe-in-2027/
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    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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