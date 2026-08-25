Suzuki'den minik elektrikli şehir aracı: 26 kWsa batarya ile 310 km menzil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında elektrikli araç devrimi devasa boyutlar ve dev bataryalarla anılırken, Suzuki tamamen zıt bir mühendislik yaklaşımıyla sahneye çıkıyor. Yeni Suzuki e-Sky, Japonya'nın efsanevi "Kei Car" sınıfına hafiflik ve verimlilik odaklı yeni bir soluk getiriyor.

Nissan Sakura, Honda N-One e: ve Mitsubishi eK X gibi sınıftaki güçlü rakiplere yanıt olarak geliştirilen model, 2025 Japan Mobility Show'da sergilenen "Vision" konseptinin seri üretim versiyonu olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Doğuştan elektrikli altyapı

Tam Boyutta Gör İçten yanmalı mevcut bir Kei Car modelinin dönüştürülmesiyle değil, doğrudan elektrikli bir mimari üzerinde geliştirilen e-Sky, sınıfının katı boyut kurallarına mükemmel uyum sağlıyor. 3.395 mm uzunluğa, 1.475 mm genişliğe ve 1.625 mm yüksekliğe sahip olan araç, 2.460 mm'lik aks mesafesiyle boyutuna göre oldukça cömert bir iç mekân sunuyor.

Sadece 1.030 kg ağırlığındaki e-Sky, 4,4 metrelik dönüş çapı sayesinde dar şehir sokaklarında ve sıkışık park alanlarında inanılmaz bir kıvraklık vadediyor. Aracın şimdilik sadece önden çekişli versiyonu bulunuyor.

Küçük batarya ile 310 km menzil

Tam Boyutta Gör Suzuki mühendisleri, e-Sky modeline büyük ve ağır bir batarya sıkıştırmak yerine verimliliği zirveye taşımayı tercih etti. Aracın kaputunun altında 26 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bir batarya paketi yer alıyor ve bu sayede 310 km menzil vadediliyor.

Isı pompası, tek pedalla sürüş ve çift yönlü şarj (V2L) özelliklerini standart olarak barındıran e-Sky, 50 kW DC hızlı şarj ile 25 dakikada %80 doluluğa ulaşıyor. AC şarjda ise 3 kW şarj cihazıyla yaklaşık 8 saatte, 6 kW şarj cihazıyla ise 4.5 saatte tam şarj oluyor.

Sade ve kullanışlı kabin

Tam Boyutta Gör Sevimli dış tasarımının aksine kabin tarafında oldukça işlevsel ve minimalist bir düzen tercih edilmiş. Dijital gösterge paneline 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı eşlik ediyor. Fiziksel klima kumandalarının korunduğu iç mekânda ısıtmalı direksiyon ve elektronik park freni gibi donanımlar standart sunuluyor.

Çin alarmda: Günde neredeyse 4 yeni otomobil tanıtılıyor 4 sa. önce eklendi

Alan kullanımını maksimuma çıkarmak adına iki katlı orta konsol tasarımı tercih edilirken, ön yolcu konsoluna dahili bir bardaklık ve pratik bir eşya tepsisi entegre edilmiş.

Suzuki'den Avrupa'ya "Kei Car" sürprizi

Fiyatlandırması ve tam teknik detayları bu sonbaharda Japonya lansmanında açıklanacak olan Suzuki e-Sky'ın, ilerleyen dönemde Avrupa pazarına da ihraç edilmesi bekleniyor. Marka, Avrupa'da yepyeni bir pazar yaratarak kötü gidişatı tersine çevirmeyi umuyor. Bu kapsamda Suzuki e-Sky'ın 2027 yılında Avrupa'da satışa sunulması gündemde. Fiyatının 23 bin euro dolaylarında olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Suzuki e-Sky tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: