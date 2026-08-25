Suzuki'den minik elektrikli şehir aracı: 26 kWsa batarya ile 310 km menzil

Nissan Sakura, Honda N-One e: ve Mitsubishi eK X gibi sınıftaki güçlü rakiplere yanıt olarak geliştirilen model, 2025 Japan Mobility Show'da sergilenen "Vision" konseptinin seri üretim versiyonu olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Doğuştan elektrikli altyapı
Sadece 1.030 kg ağırlığındaki e-Sky, 4,4 metrelik dönüş çapı sayesinde dar şehir sokaklarında ve sıkışık park alanlarında inanılmaz bir kıvraklık vadediyor. Aracın şimdilik sadece önden çekişli versiyonu bulunuyor.
Küçük batarya ile 310 km menzil
Isı pompası, tek pedalla sürüş ve çift yönlü şarj (V2L) özelliklerini standart olarak barındıran e-Sky, 50 kW DC hızlı şarj ile 25 dakikada %80 doluluğa ulaşıyor. AC şarjda ise 3 kW şarj cihazıyla yaklaşık 8 saatte, 6 kW şarj cihazıyla ise 4.5 saatte tam şarj oluyor.
Sade ve kullanışlı kabin
Alan kullanımını maksimuma çıkarmak adına iki katlı orta konsol tasarımı tercih edilirken, ön yolcu konsoluna dahili bir bardaklık ve pratik bir eşya tepsisi entegre edilmiş.
Suzuki'den Avrupa'ya "Kei Car" sürprizi
Fiyatlandırması ve tam teknik detayları bu sonbaharda Japonya lansmanında açıklanacak olan Suzuki e-Sky'ın, ilerleyen dönemde Avrupa pazarına da ihraç edilmesi bekleniyor. Marka, Avrupa'da yepyeni bir pazar yaratarak kötü gidişatı tersine çevirmeyi umuyor. Bu kapsamda Suzuki e-Sky'ın 2027 yılında Avrupa'da satışa sunulması gündemde. Fiyatının 23 bin euro dolaylarında olması bekleniyor.
Kaynakça https://www.suzuki.co.jp/car/esky/ https://www.electrive.com/2026/08/24/suzuki-to-bring-electric-kei-car-to-europe-in-2027/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim