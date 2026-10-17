Uçan Tesla'nın teknik özellikleri açıklandı: 1.341 beygir güç, 0.8 saniyede 0-100 km/s!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, uçabilen yeni Roadster modelinin tanıtımında beklentileri yükseltmesine rağmen aracın teknik özelliklerini ayrıntılı biçimde paylaşmamıştı. Ancak Tesla’nın baş mühendisi Lars Moravy ve tasarım sorumlusu Franz von Holzhausen, Top Gear tarafından yayımlanan yaklaşık bir saatlik videoda otomobilin altyapısı, bataryası, elektrik motorları ve tasarımı hakkında önemli bilgiler verdi. Yöneticiler, 2017 yılında konsept olarak gösterilen aracın günümüzün gereksinimlerini karşılamayacağını belirtirken yeni modelin 2028'de üretime gireceğini vurguladı.

Tesla Roadster 2028’de üretime girecek

Yeni Tesla Roadster, alüminyum ve karbon fiber bileşenleri bir araya getiren tamamen yeni bir şasi üzerine inşa ediliyor. Araçta elektronik kontrollü direksiyon ve fren sistemleri kullanılırken karbon seramik fren diskleri de performans donanımları arasında yer alıyor. Tesla, bu altyapıyla hem yüksek hızlarda kontrolü hem de pist kullanımında daha iyi sürüş dinamiklerini hedefliyor.

Otomobilin dört farklı versiyonla satışa sunulması planlanıyor. En hafif versiyonun yaklaşık 1.700 kilogram ağırlığında olması bekleniyor. Tesla’nın açıkladığı teknik detaylar, Roadster’ın yalnızca düz yolda yüksek hızlara ulaşmak için değil, viraj performansıyla da öne çıkacak şekilde tasarlandığını gösteriyor.

1.000 kW’ı aşan güç ve çift elektrik motoru

Yeni Roadster, tüm versiyonlarında arkadan itişli bir aktarma sistemiyle sunulacak. İki elektrik motoruyla donatılacak otomobil, tork yönlendirme teknolojisi sayesinde gücü virajlarda daha etkili kullanabilecek.

Giriş seviyesi versiyonun 800 kW’ın üzerinde, yani 1.073 beygirden fazla güç ve yaklaşık 1.200 Nm tork üretmesi hedefleniyor. Daha güçlü versiyonlarda ise 1.000 kW’ın (1.341 beygir) üzerinde güç ve yaklaşık 1.399 Nm tork sunulacak. Bu değerler, Roadster’ı elektrikli spor otomobiller arasında oldukça iddialı bir konuma taşıyor.

Tesla, aracın mevcut azami hızını 345 km/s olarak açıklarken nihai hedefin 530 km/s olduğunu belirtiyor. Ancak bu hızın seri üretim modelinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği henüz kesinleşmiş değil.

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1.000 voltluk batarya ve 500 kW şarj desteği

Yeni Tesla Roadster, 800 ile 1.000 volt arasında değişen yüksek gerilimli bir elektrik mimarisine sahip olacak. Araçta, Roadster için özel olarak geliştirilen nikel bazlı lityum iyon batarya hücreleri kullanılacak. Tesla henüz bataryanın kapasitesini açıklamadı.

Şirket yöneticilerine göre otomobil, normal sürüş koşullarında tam şarjla 500 ila 515 kilometre menzil sunabilecek. Bu değer, Tesla’nın ikinci nesil Roadster'ı ilk kez tanıttığı 2017 yılında duyurduğu yaklaşık 1.000 kilometrelik menzil hedefinin oldukça altında kalıyor.

Bununla birlikte Tesla, yeni bataryanın şirketin bugüne kadarki en hızlı şarj olan bataryası olacağını belirtiyor. V4 Supercharger istasyonları üzerinden 500 kW'a kadar şarj gücü desteklenecek. Bataryanın enerji çıkış gücü ise 1.000 kW seviyesine ulaşabilecek. Lars Moravy'nin açıklamasına göre şarj seviyesini yüzde 15'ten yüzde 85'e çıkarmak yaklaşık 10 dakika sürecek. Şarj bağlantısı da otomobilin arka kanadının arkasına gizlenecek.

Thrust versiyonu 1 saniyeden kısa sürede 100 km/s hıza ulaşabilecek

Yeni Roadster'ın en dikkat çekici seçeneklerinden biri, basınçlı hava sistemiyle donatılacak Thrust versiyonu olacak. Bu modelde arka tarafta dört adet itici bulunacak ve bagaj alanının bir bölümü, 200 litrelik basınçlı hava tankına ayrılacak. Tankta depolanan hava, eşit uzunluktaki bir boru sistemi üzerinden dışarı püskürtülerek hızlanmaya destek sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın verdiği bilgilere göre sistemin mevcut dolum süresi, yüksek basınçlı nitrojen düzeneği kullanıldığında 2 ila 6 saat arasında değişiyor. Şirket, bu süreyi 30 dakikanın altına indirmeyi sağlayacak geliştirilmiş bir sistem üzerinde çalışıyor.

Basınçlı hava sistemi tek seferde yaklaşık 5 ila 6 saniye boyunca kullanılabilecek. Tesla, bu sistem sayesinde aracın 0'dan 60 mil/saate (yaklaşık 97 km/s) bir saniyeden kısa sürede ulaşmasını hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Roadster'ın tanıtımda sergilenen ve büyük ilgi uyandıran havada uçabilen Rocket versiyonu ise kalkış ve havada manevralar için toplamda 10 itici motoruyla gelecek. Ek olarak, yolcu koltuğunun yerinde 400 litrelik ek tankla beraber toplamda 600 litrelik basınçlı hava tankı kapasitesine sahip olacak.

Tesla Roadster uçuyor 18 sa. önce eklendi

Yeni Roadster, adına rağmen tamamen açık tavanlı klasik bir roadster olmayacak. Bunun yerine kelebek kapıların üst bölümündeki cam parçaları çıkarılabilecek ve araç, üçüncü nesil Chevrolet Corvette modellerini hatırlatan T-top tavan düzenine kavuşacak.

Aracın arka bölümünde bulunan çift modlu aktif fanlar, otomobilin altındaki hava akışını yöneterek yere basma kuvvetini artırmayı amaçlıyor. Aynı sistem, ön taraftan alınan havanın arka bölümden tahliye edilmesiyle Venturi etkisi oluşturmaya da yardımcı olabilecek. Fanların gerektiğinde yukarı ve aşağı hareket edebilmesi, yoldaki kusurlardan korunmalarını sağlayacak.

Roadster'da bunun dışında çeşitli aktif aerodinamik bileşenler de bulunacak. İki kişilik kabin ve bagaj alanıyla sunulacak otomobil, özellikle yüksek hızlarda yere basma kuvveti ve sürüş kararlılığı açısından gelişmiş çözümler barındıracak.

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Yeni Tesla Roadster’ın teknik özellikleri açıklandı

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