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    The Last of Us oyunları için heyecanlandıran açıklama: İki yeni oyun geliyor

    The Last of Us serisi nihayet yeni oyunlarla yeni maceralara adım atmaya hazır görünüyor. Serinin arkasındaki stüdyo olan Naughty Dog, iki yeni oyunun yolda olduğunu açıkladı.

    The Last of Us oyunları için heyecanlandıran açıklama: İki yeni oyun geliyor Tam Boyutta Gör
    "The Last of Us Day", yani "Last of Us Günü" etkinliği kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen Naughty Dog yöneticisi Neil Druckmann, stüdyonun gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Stüdyonun yıllardır üzerinde çalıştığı bilim-kurgu oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet'ı 2027'de detaylı şekilde tanıtacaklarını söyleyen Druckmann, bu oyunu tamamladıktan sonra odaklarını yeniden The Last of Us serisine çevireceklerini gösteren açıklamalarda bulundu. Druckmann, şu anda bir değil, iki yeni The Last of Us projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı:

    "Bu Yeni Hikâyelerin Anlatmaya Değer Olduğunu Düşünüyoruz."

    "Her iki proje de The Last of Us evreninin hikâyesini daha da genişletecek. The Last of Us dünyası bizim için çok kıymetli. O yüzden eğer sunacak anlamlı bir şeyimiz olması bu seriye dönmezdik. Bu (yeni) hikâyelerin anlatmaya değer olduğunu düşünüyoruz."

    Bildiğiniz gibi The Last of Us serisi son yıllarını remaster'lar ve port'larla, aynı oyunları tekrar tekrar sunarak geçirdi. Ancak Neill Druckmann'ın kullandığı ifadeler, hazırlık aşamasındaki bu iki projenin yeni hikâyeler anlatacağını gösteriyor. Bu oyunlardan birinin The Last of Us 3 olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak bu da pekâlâ ihtimaller arasında.

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